Berme to tak, že Rusko jede dle tradiční kágébácké doktríny "ani slovo pravdy"

Kolik z 300 000 povolaných se dostaví?

22. 9. 2022 / Jiří Hlavenka

čas čtení 4 minuty

Pár rychlých poznámek k Putinovu vyhlášení mobilizace a referend:

1) I za druhé světové války jsme viděli, že čím více v koncích diktátor je, tím je zběsilejší ve vyjádřeních a činech. Ale on vlastně nemůže jinak, protože jeho možnosti jsou a) zabalit to, b) pokračovat. Zabalit - to neudělá. Takže pokračovat. A když jste ve vážných problémech, které se valí ze všech stran, tak nemůžete pokračovat "jenom tak", protože ty problémy všichni vidí a vedlo by to jen k rychlejšímu úpadku a vzdávání se, ale musíte se o něco pokusit, i když je to čistá blufovačka (která v důsledku k rychlejšímu konci může vést též - viz např. německé protiofenzívy na sklonku války, které konec v důsledku jen uspíšily).



2) Částečná mobilizace je podle mého skromného názoru dokonalým plácnutím do vody. Bude "povoláno" 300 000 osob, ale to vůbec neznamená, že se jich tolik dostaví (Srovnej: v Rusku je povinná vojenská služba pro muže v odvodovém věku, přesto se jich více jak dvě třetiny službě zcela vyhnou a nenastoupí).



Rusko má problém s jednoduchými logistickými operacemi, tato je velká a složitá. Rusko už dnes nemá pro své "rychlo-rekruty" základní vybavení do boje, jako jsou kvalitní polní uniformy, základní taktická výbava, možná ani boty. Ale především, tito lidé by měli být vycvičeni, což je potřeba minimálně několik měsíců kvalitního tréninku - na to jednak není čas (na frontě to "hoří" už teď), jednak zřejmě ani není kdo by je cvičil, protože dle informací jsou na frontu povolávání i učitelé z vojenských škol - chybí zkušejí a kvalitní důstojníci. (Tlustých strejdů s prýmkama a lampasama je víc než dost).

Rusko podle všeho MÁ k dispozici zbraně včetně obrněné techniky, do které by mohlo nové brance posadit. Jak mohou dopadnout? Tak jako tzv. třetí armádní sbor, který byl nově zřízený, narychlo vycvičený a dislokovaný v charkovské oblasti, při operaci ukrajinské armády se rozpadl, opustil svoje stanoviště a zanechal Ukrajině zřejmě dosud největší dodávku těžkých i lehkých zbraní, munice a dalšího vybavení vůbec. Jsou to zbraně, se kterými Ukrajinci umí velmi dobře bojovat, takže tenhle Putinův manévr hezky přispěl k posílení ukrajinské armády a oslabení té ruské.

3) Trochu nebezpečnější se mně jeví referenda. Ne že by něco znamenala například pro postoj Západu, protože budou organizovaná pod hlavněmi samopalů, nelegitimní a výsledky budou zfalšované. (Je hezké jak "říše lži" uvažuje: už včera, tedy PŘED referendy vyhlásili někteří představitelé okupačních samospráv, že PO referendech bude jakýkoli útok na tato území brán jako útok na území Ruské federace.)

Mimochodem, podle dostupných informací se mají "referenda" konat nikoli jako volby jak je známe, ale tak, že komise, což budou nějací chlápci se samopaly a pistolemi, budou chodit dům od domu a vynucovat hlasování. To myslím už nepotřebuje žádný komentář.

Nicméně Rusko vyhlásí, že dotyčné oblasti si "odhlasovaly" připojení k Rusku, napíšou nějaká procenta předem rozhodnutá v Kremlu a nejspíš to duma administrativně v rekordní době schválí. Takže Rusko jednoduše prohlásí tato území za součást RF, a když je bude Ukrajina dále osvobozovat, může a bude tvrdit, že je to v tom případě útok přímo na Rusko a že tedy země "brání" (!) vlastní území a v tom případě může použít jakékoli zbraně a prostředky.

To je samozřejmě hrozba nejvyšší eskalace, a je nejasné, jestli je Rusko odhodláno to i vykonat nebo ne. Opět velmi laicky (a optimisticky) si myslím že nikoli, protože i mužík v Kremlu ví, že tohle by znamenalo v důsledku úplný zánik a rozpad ruské říše (tedy podobně jako u nacistů - jejich zoufalé protiútoky vyhlášené Fuhrerem znamenaly uspíšení konce, nikoli oddálení, a následnou bezpodmínečnou kapitulaci, rozdělení země, okupační zóny atd). Vždycky berme, že Rusko jede dle tradiční kágébácké doktríny "ani slovo pravdy", tedy že vše co se dělá je bluf a maskirovka. My jsme zvyklí na to, že když někdo něco řekne, chce to dodržet - u Ruska se musíme mentálně přepnout na to, že platí pravý opak.



Doufejme, že mně optimismus vydrží a skutečnost to potvrdí.

