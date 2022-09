Rozhovor Britských listů 526. Británie: Zkorumpovaný bankéř a vesnická idiotka

6. 9. 2022

Po letním odvolání Borise Johnsona z funkce šéfa britské Konzervativní strany a britského premiéra následovala zdlouhavá kampaň vyhledávání jeho nástupce. Posledními dvěma kandidáty byl bývalý ministr financí Rishi Sunak a Johnsonova ministryně zahraničí Liz Truss, která během své předchozí politické "kariéry" prokázala pozoruhodnou schopnost mnohokrát radikálně měnit své názory. Jeden komentátor je charakterizoval jako "zkorumpovaného bankéře a vesnickou idiotku". Tak v pondělí 5. září zvolili jihoangličtí důchodci, kteří tvoří členskou základnu Konzervativní strany, svou novou šéfkou právě Liz Trussovou. Není to osoba, která by zrovna rozuměla hlouběji mnoha věcem a určitě ne ekonomice. Je to volba, kterou učinilo přesně 0,3 procenta britských voličů. Co to znamená, o tom mluví Bohumil Kartous s Janem Čulíkem v tomto Rozhovoru Britských listů.

