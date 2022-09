Rusko má letos skvělou úrodu - a zaděláno na problémy pro zemědělce

21. 9. 2022

Letošní úroda v Rusku je "velkolepá" a letos na podzim a v zimě nedojde k hladomoru ani radikálnímu nárůstu cen základních potravin. Ale kombinace ruské vládní politiky a omezené schopnosti producentů vyvážet obilí bude znamenat, že nejprve utrpí zemědělci a pak i obyvatelstvo, říká Natalja Zubarevičová.

Ruská vláda zavedla vývozní cla, aby zajistila, že bude dostatek potravin pro domácí trh a že budou dostupné bez radikálního zvýšení ceny. Ale mělo to své následky.

Znamená to, že zemědělci nebyli schopni vyvážet tolik, kolik doufali, a tak vydělat peníze, které očekávali. A to zase ovlivňuje jejich výpočty ohledně toho, jak by se měli chovat v budoucnu, přičemž mnozí se rozhodnou koupit méně zařízení a možná v příštím roce méně zasít, aby omezili ztráty.

A k tomu se přidal další problém, který není výsledkem sankcí, ale operací na trhu: Mezinárodní pojišťovací společnosti jsou méně ochotné poskytovat pojistky lodím přepravujícím náklad do Ruska nebo z Ruska kvůli rizikům vojenských akcí v Rusku.

V důsledku toho vzrostly náklady na vývoz ruských zemědělských produktů, což dále snižuje zisky, kterých mohou ruské farmy dosáhnout, a to pravděpodobně v budoucnu sníží produkci. Jakýkoli užitek z velké letošní sklizně může být v budoucnu podkopán menšími úrodami.

Zdroj v ruštině: ZDE

