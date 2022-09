Ruská agrese na Ukrajině: Putin "velmi nebezpečně hazarduje s jadernými výhrůžkami", varuje EU

21. 9. 2022

Foto: Cena letenky Muskva/Dubaj stoupla po Putinově projevu na 17 800 dolarů, upozorňuje Bohumil Kartous.



Vladimir Putin "velmi nebezpečně hazarduje s jadernými výhrůžkami" a musí "přestat s takovým bezohledným chováním", varoval výkonný orgán EU.



Mluvčí Evropské komise Peter Stano dodal, že "falešná a nezákonná referenda" plánovaná na tento víkend v Luhansku, Doněcku, Chersonu a Záporoží nebudou uznána.



Stano řekl novinářům: "Putin hraje jaderný hazard. Používá jaderný prvek jako součást svého arzenálu teroru, to je nepřijatelné."



Členské státy EU jednaly o tom, jak reagovat na nejnovější vývoj ruské války na Ukrajině, pokračoval a varoval Moskvu, že to bude mít "z naší strany důsledky".



- Protesty v Rusku proti mobilizaci:

Protests against mobilisation are taking place in several Russian cities today, mostly small-scale actions leading to a smattering of arrests. The woman’s sign reads “No to Mobilisation” pic.twitter.com/EbytXN2OQF — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022 The #Russian anti-war movement "Vesna" calls for protests against the mobilization. Rallies are announced for 7 p.m. in the center of all Russian cities. pic.twitter.com/2sPgLsrL8V — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

- Keir Giles, který spolupracuje s programem Rusko a Eurasie v Chatham House, ve středu pro Guardian píše, že Putin svým projevem přiznal, že jeho předchozí hrozby byly plané:



"Pro dlouhodobé pozorovatele Ruska bylo nejpozoruhodnějším aspektem Putinova projevu to, jak málo se jeho tvrzení o Ukrajině a světě posunula od jeho posledního velkého projevu při zahájení invaze v únoru. Ústřední mýtus o tom, že Západ chce Rusko zničit, byl nyní přikrášlen představou, že zemi hrozí západní zbraně hromadného ničení. Jinak to ale vypadalo, jako by srážka s realitou, kterou ruská armáda zažila v uplynulém půlroce, neměla na Putinův pohled vůbec žádný vliv.



Projev byl určen především domácímu publiku, které je předurčeno k tomu, aby přijalo nebo alespoň tolerovalo Putinem předkládanou zrcadlovou verzi světa. Obsahoval však také známé poloviční jaderné hrozby, jejichž cílem bylo poskytnout západním lídrům záminku, kterou možná hledají, aby oslabili podporu Ukrajině. I zde však bylo cítit zoufalství. "Není to bluf," řekl Putin - což bylo uznání, že všechny jeho předchozí hrozby vůči Západu, jaderné i nejaderné, se ukázaly jako prázdné, protože postupné ruské "červené linie" se tváří v tvář západnímu odhodlání vypařily.



Tento projev je dalším uznáním toho, že Rusko dosud nebylo schopno zvítězit na bitevním poli - takže aby porazilo Ukrajinu, musí zvítězit jinde. Putin doufá, že toto vítězství bude dosaženo podkopáním mezinárodní podpory Ukrajiny. Je to výzva Západu a hra pro ustrašené západní lídry - zejména ty, kteří ruské jaderné záměry čtou spíše z propagandy Moskvy než z její doktríny."

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij vyzval Západ, aby se nenechal vydírat hrozbou jaderné odvety ze strany Vladimira Putina, a varoval, že pokud tak učiní, vyzve Rusko k pokusu o zabrání dalších území.



V rozhovoru pro televizi Bild Zelenskj řekl: "Nevěřím, že by tyto zbraně použil. Nemyslím si, že mu svět dovolí tyto zbraně použít."



Obvinil Putina, že chce "utopit Ukrajinu v krvi, včetně krve svých vlastních vojáků".





- Německá policie provedla razii v několika nemovitostech, o nichž se má za to, že patří ruskému oligarchovi Ališeru Usmanovovi, včetně jeho vily u jezera Tegernsee v jižní spolkové zemi Bavorsko, kvůli podezření z praní špinavých peněz a porušování sankcí EU.



Speciální jednotka složená z více než 250 policistů ve středu ráno prohledala nemovitosti registrované na ruského občana na třech adresách v obci Rottach-Egern v Horním Bavorsku, uvedlo mnichovské státní zastupitelství ve svém prohlášení.





V rámci operace, která ve středu ráno stále probíhala, byly prohledány také nemovitosti v jižní spolkové zemi Bádensko-Württembersko a v Hamburku a Šlesvicku-Holštýnsku na severu Německa.



Na Usmanova, dřívějšího investora Facebooku, který zbohatl na těžbě a sportu, uvalily Evropská unie, Spojené státy, Velká Británie a Švýcarsko sankce a zmrazily mu majetek kvůli ruské válce na Ukrajině.



- EU bude i nadále "neochvějně" podporovat Ukrajinu tváří v tvář ruské agresi, uvedl předseda Evropské rady Charles Michel.



V příspěvku na Twitteru Michel uvedl, že ve válce na Ukrajině existuje "pouze jeden agresor" poté, co Vladimir Putin varoval Západ, že neblufuje, když prohlásil, že je připraven použít na obranu Ruska jaderné zbraně.



- V Rusku začaly probíhat protesty v reakci na oznámení Vladimira Putina o částečné mobilizaci záložníků.





Ruské protiválečné hnutí Vesna vyzvalo k demonstracím ve městech a obcích po celém Rusku na dnešní 19:00 místního času na protest proti mobilizaci.



Ve výzvě na svých internetových stránkách organizátoři uvedli:



"Vyzýváme ruské vojáky v jednotkách a na frontě, aby se odmítli účastnit "zvláštní operace" nebo se co nejdříve vzdali."



V prohlášení se dále uvádí: "Pro Putina nemusíte umírat. V Rusku výás potřebují ti, kteří vás milují. Pro úřady jste jen potravou pro děla."



- Ruská vláda "velmi brzy" oznámí, které kategorie občanů budou zproštěny mobilizace záložníků do služby na Ukrajině, uvedl Kreml.



Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov na pravidelném brífinku s novináři uvedl, že Moskva v nejbližší době určí, kteří občané nebudou odvedeni do války.



Na otázku ohledně možnosti uzavření hranic, aby se ruští občané nemohli vyhnout mobilizaci, Peskov řekl:



"Na tuto otázku nemohu odpovědět... V současných zákonech jsou pro to ustanovení."



- Australská ministryně zahraničních věcí Penny Wongová odsoudila hrozby Vladimira Putina jadernou odvetou a požadovala, aby Rusko zastavilo svou "nezákonnou a nemorální" válku proti Ukrajině.





- Rusko ve středu brzy ráno vypálilo sérii raket dlouhého doletu na druhé ukrajinské město Charkov, několik hodin poté, co Kreml oznámil plány na anexi ukrajinského území a provedení částečné mobilizace.



Kolem druhé hodiny ranní byly v Charkově slyšet výbuchy. Nejméně jedna raketa zasáhla výškový byt v západní čtvrti Zalutino. Vyhloubila díru v horní části budovy a vyhodila okna v bytech směřujících na travnaté náměstí.



Deset obyvatel bylo zraněno. Nebylo jasné, co se Rusko snažilo zasáhnout. Elektrická rozvodna, která byla minulý týden terčem útoku, byla vzdálena několik kilometrů. "Ozval se hlasitý výbuch. Bylo to jako ohňostroj. Byl jsem v šoku. Ještě jsem se pořádně nevzpamatovala," řekla 61letá důchodkyně Raisa Nikolajevna.



Dodala: "Jsme mírumilovní lidé, malí lidé. Až do této chvíle tu byl klid. Zřejmě za to může Putin. Je to terorista a zločinec."



Charkov je pravidelně ostřelován od začátku ruské invaze v únoru. Po ohromující ukrajinské protiofenzívě na začátku tohoto měsíce je město nyní mimo dosah dělostřelectva. Ruské jednotky opustily své pozice a ustoupily za hranice.



Další obyvatel, Jevgenij Subota, uvedl, že do jeho budovy téměř jistě narazila raketa dlouhého doletu S-300. "Náš balkon vypadá jako chaos. Skla a dveře vyletěly dovnitř," řekl. "Budeme to opravovat. A vypadá to, že nikdo nezemřel."



Co si myslío Putinově hrozbě, že v případě porážky na Ukrajině použije jaderné zbraně?



"Je to blafování. Nevěříme tomu. Došlo by k reakci ze strany USA. Snaží se nás jen vystrašit."



- Částečná mobilizace ruských záložníků "jasně přiznává", že invaze na Ukrajinu selhala, tvrdí Velká Británie.



Oznámení Vladimira Putina o částečné mobilizaci ruských vojenských záložníků je "jasným přiznáním", že jeho invaze na Ukrajinu selhává, uvedla Downing Street.



Británie bude i nadále podporovat Ukrajinu tváří v tvář "tomuto útoku na její suverenitu", uvedl mluvčí No. 10.





- Po Putinově prohlášení jsou téměř všechny lety z Ruska vyprodány



Téměř všechny lety z Ruska byly vyprodány jen několik hodin poté, co Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci záložníků.



Údaje Google Trends ukázaly prudký nárůst vyhledávání Aviasales, nejoblíbenější ruské webové stránky pro nákup letenek, poté, co Putinovo oznámení vyvolalo obavy, že některým mužům v bojovém věku nebude dovoleno opustit zemi.



Podle údajů společnosti Aviasales byly lety z Moskvy do hlavních měst Gruzie, Turecka a Arménie, tedy do destinací, kam mohou Rusové vstoupit bez víz, vyprodány během několika minut po Putinově oznámení.



Během několika hodin se na internetových stránkách přestaly objevovat také přímé lety z Moskvy do Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. Nedostupné byly i některé linky s mezipřistáním, včetně linky z Moskvy do Tbilisi.



Nejlevnější lety z Moskvy do Dubaje stály více než 300 000 rublů (4 320 Kč), což je přibližně pětinásobek průměrné měsíční mzdy.





- Ruský akciový trh se propadl poté, co Vladimir Putin nařídil částečnou mobilizaci své země a pohrozil Západu jadernou odvetou.



Putinovo oznámení způsobilo, že se index moskevské burzy MOEX propadl až o 10 %, což znamenalo druhý den poklesu akcií.





V úterý se index MOEX denominovaný v rublech propadl o 8,7 % a dosáhl nejnižší hodnoty od 16. srpna.







