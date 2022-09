Nové "mrtvé duše" v ruských statistikách

21. 9. 2022

čas čtení 2 minuty

I když nebyly zveřejněny konečné výsledky posledního ruského sčítání lidu, je nyní k dispozici dostatek údajů pro kontrolu některých čísel. A tento proces ukazuje, že populace jak mnoha jednotlivých federálních subjektů, tak země jako celku může být značně nadhodnocena, upozorňuje Alexej Rakša. I když nebyly zveřejněny konečné výsledky posledního ruského sčítání lidu, je nyní k dispozici dostatek údajů pro kontrolu některých čísel. A tento proces ukazuje, že populace jak mnoha jednotlivých federálních subjektů, tak země jako celku může být značně nadhodnocena,

Závěr vyplynul z diskuse o porodnosti v Baškortostánu, republice na Střední Volze, jejíž populace klesá - a pravděpodobně klesla mnohem více, než připouštějí úředníci v Ufě nebo Moskvě.

Baškirští představitelé jsou odhodláni udržet oficiální populaci republiky nad čtyřmi miliony. Ale je téměř jisté, že k tomu počítají mnoho lidí, kteří odešli z republiky do jiných částí Ruska, kde se pravděpodobně také počítají, což vede k přepočítávání pro tyto regiony a pro Rusko jako celek.

Mnoho mladých lidí dnes odchází z Baškortostánu do sousedního Tatarstánu nebo do Moskvy, Jekatěrinburgu nebo Ťumeňské oblasti. V oficiálních statistikách se však tento odliv neodráží úplně, v důsledku čehož je oficiální počet obyvatel nadhodnocený. Poslední sčítání lidu zmíněné nedostatky nejenže nenapravilo, ale tváří se, jako by se neděly.

To má vliv na to, jak úředníci hodnotí porodnost. Pokud je oficiální populace udržována uměle vysoká, stejný počet porodů způsobuje, že porodnost vypadá nízká. To je to, co se stalo v Baškortostánu. A taková chyba povzbudila tamní úředníky, aby propagovali falešné narativy o tom, proč populace klesá.

Není to kvůli práci skupin jako ChildFree nebo nedostatečné pomoci rodinám, které mají děti. Místo toho je to v mnoha případech produkt místního přehánění, který úředníkům umožňuje tvrdit, že mají více obyvatel, ale vede je k falešným závěrům o porodnosti a dalších záležitostech.

Zdroj v ruštině: ZDE

0