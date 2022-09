Kyjev vyzývá Západ, aby upřesnil, jak by reagoval na ruský jaderný úder

22. 9. 2022

Foto: Mychajlo Podoljak, politický poradce ukrajinského prezidenta



Ukrajina žádá světové politiky, aby "velmi důrazně" řekli, že jaderný úder by měl pro Rusko katastrofální následky





Ukrajinští představitelé vyzvali světové politiky, aby vydali ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi důrazné varování, v němž by jasně uvedli, že jakýkoli pokus o použití jaderných zbraní na Ukrajině by měl pro Rusko katastrofální následky.



Ve středu odvysílala ruská televize Putinův projev, v němž demonstrativně rozehrál jadernou kartu. Ruský prezident rovněž vyhlásil "referenda" ve čtyřech částečně okupovaných oblastech Ukrajiny v otázce připojení těchto území k Rusku a vyhlásil částečnou mobilizaci.





"Když bude ohrožena územní celistvost naší země, na ochranu Ruska a našeho lidu určitě použijeme všechny prostředky, které máme k dispozici... Není to blufování," řekl Putin.



Od února Putin několikrát pohrozil jadernými zbraněmi, ale středeční výhrůžka byla zatím nejjasnější a nejjednoznačnější a analytici si lámou hlavu nad tím, zda je možnost, že by Putin mohl sáhnout k jaderným zbraním, reálná, nebo jde jen o blufování.





"Myslím, že analytické schopnosti Putinova okolí jsou v tuto chvíli velmi nízké - nechápou všechna rizika toho, co dělají, a kam už to Ruskou federaci dovedlo," řekl Podoljak. "Je těžké dělat předpovědi, když je člověk zcela iracionální."



Je nepravděpodobné, že by západní představitelé vyslyšeli ukrajinské výzvy k přímým odvetným hrozbám, ale Podoljak uvedl, že nechat Rusko, aby se vypořádalo s jadernými hrozbami, by narušilo dlouholetou zásadu, že jaderné zbraně lze použít pouze k obraně, když je v sázce přežití země.



"Máme velkou zemi, která vstoupí na ukrajinské území, začne válku, zabere nějaké území a pak řekne, že toto území je nyní naše, a pokud se ho pokusíte získat zpět, použijeme jaderné zbraně. To vypadá naprosto absurdně, a navíc to ničí celý globální systém jaderného odstrašování," řekl Podoljak.



Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková uvedla, že Putinovy hrozby je třeba brát vážně, ale dodala, že bude hodně záležet na tom, jak Západ zareaguje. "Nemůže se stát, že se někdo potuluje s granátem s vytaženou pojistkou a vyhrožuje jím všem jen proto, že může," řekla.



Vereščuková rovněž vyzvala západní politiky, aby Putinovi vysvětlili, co by uplatnění jaderné alternativy znamenalo v praxi. "Mělo by existovat pevné ultimátum Rusku s tím, co se stane. Potřebujeme, aby to bylo vážně a jasně formulováno. Oni rozumí pouze síle, a to asymetrické síle," řekla, odmítla však říci, čím přesně by podle ní měl Západ hrozit.



V době, kdy se světoví lídři sešli v New Yorku na Valném shromáždění OSN, mnozí Putinovu invazi odsoudili, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který ruský pokus o okupaci Ukrajiny označil za "návrat do doby imperialismu".



Americký prezident Joe Biden ve středu shromáždění řekl, že Putinova invaze "nestydatě porušila" Chartu OSN, a uvedl, že jeho jaderné hrozby ukazují "bezohledné přehlížení" odpovědnosti jaderného státu. Zatím se však neobjevil žádný vůdce, který by byl ochoten Putinovi vyhrožovat jadernou odvetou.



Rusko ve středu pokračovalo v bombardování ukrajinských měst a v ranních hodinách vypálilo sérii raket dlouhého doletu na druhé ukrajinské město Charkov.



Město bylo pravidelně zasahováno od začátku ruské invaze v únoru, ale po ohromující ukrajinské protiofenzívě na začátku tohoto měsíce je nyní mimo dosah dělostřelectva. Ruské jednotky opustily své pozice a ustoupily za hranice.



Ve středu nejméně jedna střela zasáhla výškový byt v západní čtvrti Zalutino. Vyhloubila díru v horní části budovy a rozbila okna v bytech směřujících na travnaté náměstí. Deset obyvatel bylo zraněno.



Obyvatel Jevgenij Subota, jehož byt byl výbuchem poškozen, odmítl Putinovu hrozbu použití jaderných zbraní v případě jeho porážky na Ukrajině: "Je to bluf. Nevěříme tomu. Došlo by k reakci ze strany USA. Jen se nás snaží vystrašit."



Probíhají také přípravy na takzvaná "referenda", která se mají konat tento víkend v částech Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti kontrolovaných Ruskem.



Není jasné, jak Kreml plánuje zajistit alespoň zdání legitimity hlasování, které se bude konat uprostřed aktivního vojenského konfliktu, kdy je velká část obyvatelstva vysídlena a velké části území nárokovaného Ruskem jsou stále pod kontrolou Ukrajiny.



V Kyjevě představitelé slíbili, že "referendům" nebudou věnovat žádnou pozornost, a uvedli, že nebudou mít žádný vliv na probíhající ukrajinský protiútok. Zelenskij ve svém úterním nočním projevu označil tyto plány za "šum" a prohlásil, že ukrajinské úřady a ozbrojené síly země budou prohlášení Ruska ignorovat.



Vereščuk označil referenda za "ubohý pokus" Putina poskytnout ruskému lidu ospravedlnění pro probíhající invazi.





"Je na vnitřním publiku, aby vysvětlilo, proč došlo k tolika ztrátám. Nemyslím si, že průměrný ruský Ivan z Ivanova opravdu chápe, proč jeho syn zemřel někde ve vesnici v Chersonské oblasti," řekla.



