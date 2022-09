Proč proboha Fiala neznárodní ČEZ?

18. 9. 2022 / Jan Čulík

ČEZ vyrábí elektřinu za 1 Kč za 1 kWh, prodává ji pak za 11 Kč za kWh. Proč proboha Fialova vláda neoddělí cenu domácí elektřiny od horentních zahraničních cen energií, tak jak to udělala například Francie?



Před časem k tomu napsal ekonom Roman Pilíšek:





Energetická samostatnost a energetická bezpečnost není žádná nedosažitelná chiméra. Není problém legislativně ošetřit, ať vyvážíme pouze tolik energie, kolik sami nespotřebujeme.







Jaká je spotřeba elektřiny u nás?

V závislosti na dni a hodině se pohybuje mezi 4,5 GW a 11,5 GW, přičemž celkový instalovaný výkon všech elektráren v ČR je 21,3 GW.

Co třeba sektorová daň na producenty elektřiny, je to řešení?

Jedno z možných určitě. Lze zavést sektorovou daň na producenty elektřiny, například ČEZ, snížit tak cenu akcií na burze a následně nabídnout odkup akcií od minoritních akcionářů.

Co by se tedy stalo?

Odkupem akcií by došlo k návratu úplného vlastnictví ČEZu do rukou státu a ten by mohl následně bez právních problémů snížit cenu elektřiny na úrovně, které budou pro domácnosti snesitelné a nezničí konkurenceschopnost našeho průmyslu. Není problém upřednostnit životní úroveň svých občanů. V sousedních státech to umějí, proč to tedy nejde u nás. Kde je vůle, tam je cesta.



Zastropování cen energií, které v minulých dnech oznámil Petr Fiala, a v neděli o něm znovu hovoříl v médiích, je jen flikováním problému. Stejně jako jeho tzv. deštník proti drahotě, který je byrokratický. S obojím opatřením kromě toho přichází Fiala pozdě.

Fialova vláda přitom zápolí už nyní s obrovským schodkem státního rozpočtu, protože před časem neodpovědně schválila Babišovo zrušení superhrubé mzdy. Bude nutno zvýšit daně, ale k tomu se vláda nemá.



V průzkumech veřejného mínění má nyní obrovský náskok před vládnoucí koalicí Babišovo Ano. Je to velmi znepokojující. Velmi pochybujeme, zda se propadu své popularity Fialovi podaří zabránit projevy, jako je tento.







Namátkou pár výroků k Fialovu projevu z Twitteru:

Správně by s mimořádným projevem měla být spojena očekávání, vědomí, že zazní něco skutečně zásadního vzhledem k mimořádné situaci. Fiala si z toho formátu ale udělal takovou pravidelnou čtvrteční Ordinaci v růžové zahradě, kde už moc nemají co dávat a točí ty samé náměty dokola. — Vojtěch Petrů (@Vojtaa_Petru) September 18, 2022





Fialův projev byl dobrý, beru i ten apel v závěru. Měl ale zaznít o několik týdnů či měsíců dřív (to se ale ještě čeští politici těm německým, když mluvili velmi vážně, divili.) Anebo obsahovat pokornou omluvu za to čekání. Takto už nespokojené voliče zpátky nejspíš nezíská... — Lukas Jelinek (@JelinekLu) September 18, 2022





Energetická krize zaskočila vládu Petra Fialy úplně stejně, jako koronavirus vládu Andreje Babiše. Současný premiér to přiznal v úterý v Senátu.

Diletant — Pavel Haraším (@PavelHarasim) September 18, 2022

Je dobře, že @P_Fiala vystoupil a proč by ne před volbami, to je politika a premiér určuje agendu. Velmi oceňuji masarykovský důraz na práci každého z nás a konečně jsou na prvním místě úspory ☝️ p.s. Dejte to prosím na billboardy místo Babišovského chlubení zastropováním cen 🙏 — Jan Palaščák 🇺🇦 (@jan_palascak) September 18, 2022





