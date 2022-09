Bývalý majitel TV Nova se snažil Trumpa přesvědčit, aby koupil Grónsko

20. 9. 2022 / Fabiano Golgo

Syn kosmetické císařovny Estée Lauder Ronald je Čechům známý jako muž, který ČR přinesl první komerční televizní stanici. Představil národu Dallas, velmi staré díly M.A.S.H. a roztomilá zvířátka na konci povrchních zpráv. Díky němu se také Vladimír Železný stal jedním z nejvlivnějších hlasů 90. let. Ale kromě toho, že byl spoluzodpovědný za to, že se americký kulturní odpad dostal do zemí, které bývaly za železnou oponou, kde získal podobné stanice, byl Ronald Lauder důležitým hráčem v americké politice. A to toho nejhoršího druhu.

S Lauderem jsem se setkal v roce 2001, krátce poté, co jsem v Lidových novinách publikoval komentář, který Železného rozzlobil. (https://www.youtube.com/watch?v=LXMnxTZSynY) Bylo mi řečeno, že se se mnou chce setkat Aleš Rozehnal. Rozehnal pracoval jako Lauderův právník proti Železnému, který utekl s vysílací licencí pro svůj kanál, ale nakonec mě přijal Jan Vávra, který zůstal na Lauderově straně. (Vávra se Železným spolupracoval už dříve). Uprostřed schůzky mi zavolal Estéeův syn a několik minut se mnou mluvil.





Jakmile jsem si uvědomil, že se mi snaží zaplatit za zveřejnění druhého článku, který připravil jeho tým, dal jsem mu jasně najevo, že jsem se tam přišel jen podívat zevnitř na situaci, o které jsem psal, ale že nemám zájem na tom, abych s nimi měl nějakou dohodu. Rozzuřil se a nazval mě "primitivním hajzlíkem" (neboli "primitive prick") a dodal: "Určitě něco skrýváš, proč by se Brazilec stěhoval do Prahy a stal se tak rychle součástí místních médií? To se dozvíme," vyhrožoval. Vysmál jsem se mu a dobrou angličtinou mu řekl "fuck you" a zavěsil. Jan Vávra, který se postavil na Lauderovu stranu a byl při tom, se taky zasmál a řekl, že Lauder je "hulvát a sebestředný", a oba jsme si procvičili svůj xenofobní arzenál proti takzvaným typickým Američanům.





Ronald Lauder je syn Josepha a Estée Lauderových, tvůrců jedné z nejúspěšnějších kosmetických značek na světě. Jejich korporace začínala s malým obchodem, který si manželé Lauderovy otevřeli v New Yorku v roce 1946. Díky chemickým znalostem získaným od svého strýce vytvořila Estée několik pleťových krémů, které se později staly mimořádně populárními.





Ronald Lauder se k firmě svých rodičů připojil v roce 1964, kdy vedl mezinárodní divizi v Belgii. Stáže na vysokých školách v Paříži a Bruselu, po nichž následovalo studium mezinárodního obchodu na prestižní Whartonově škole Pensylvánské univerzity, pomohly utvořit profil, který se hluboce zajímal o mezinárodní otázky se zvláštním zaměřením na Evropu. Doposud zůstává členem správní rady společnosti Estée Lauder. Američanům je však znám především díky svým politickým aktivitám.





V roce 1984 získal funkci náměstka ministra obrany. V roce 1986 jmenoval Ronald Reagan Laudera velvyslancem USA v Rakousku. Po skončení diplomatické služby podal Lauder kandidaturu ve volbách na starostu New Yorku, ale v republikánských primárkách se svým soupeřem prohrál. Lauder aktivně investuje do nemovitostí a médií. Vlastní také židovské školy v Rakousku, Bělorusku, Bulharsku, Estonsku, České republice, Německu, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Moldavsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku a na Ukrajině.





Je také čestným prezidentem Muzea moderního umění v New Yorku a dostal se na titulní stránky mezinárodních médií, když za rekordní cenu koupil portrét Adele Bloch-Bauerové, namalovaný Rakušanem Gustavem Klimtem. Lauder toto dílo, které bylo věnováno galerii Neue, koupil za 135 milionů dolarů. Do té doby byla nejvyšší částka zaplacená za obraz v roce 2004, kdy bylo v aukci prodáno dílo Pabla Picassa za 104,1 milionu dolarů. Částka zaplacená za Klimtův obraz nebyla oficiálně zveřejněna, ale The New York Times uvedl, že použil některé zdroje, které výše zmíněnou částku potvrdily.







The Divider, nová kniha Susan Glasserové a Petera Bakera, podrobně popisuje, jak chtěl bývalý americký prezident použít federální peníze určené pro Portoriko na koupi dánského území. A že byl to právě Lauder, kdo údajně tuto myšlenku kontroverznímu 45. prezidentovi USA přednesl.





Kniha popisuje, jak Trump poté, co od Laudera dostal tento obskurní nápad, řekl: "Miluji mapy a vždycky jsem říkal: 'Podívejte se na tu velikost. Je to obrovské. To by mělo být součástí Spojených států'", čímž narážel na Grónsko. Miliardářský dědic kosmetických firem nabídl Trumpovi, že by mohl působit jako prostředník při jednání s dánskou vládou, aby zajistil dohodu o získání tohoto území Spojenými státy. Trump se myšlenkou na koupi Grónska od Dánska v roce 2019 stal posedlý.





Časopis Rolling Stone uvádí, že někteří asistenti byli údajně touto žádostí zaskočeni a místo toho, aby ji bez okolků odmítli, stala se opakovaným tématem Trumpova národněbezpečnostního týmu. Bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton byl prý "znepokojen rozšiřováním čínského vlivu v Arktidě" a "domníval se, že zvýšená americká přítomnost v Grónsku má smysl, ale že přímá koupě není proveditelná". Bolton nařídil vytvoření týmu, který měl za úkol prozkoumat možnosti, a v jednu chvíli proběhly tajné rozhovory s dánským velvyslancem. Trump také navrhl, aby se na nákup vzaly federální peníze z Portorika, a dokonce aby se vyměnila kontrola nad oběma územími.

Většina dánských politických stran tuto myšlenku jednomyslně odmítla, přičemž někteří označili myšlenku prodeje Grónska a jeho obyvatel za "zcela směšnou".

V rozhovoru pro tuto knihu Trump prohlásil, že nápad je jeho, a řekl: "Jsem realitní developer. Podívám se na roh a řeknu si: 'Musím získat tento obchod pro budovu, kterou stavím' ... Není to takový rozdíl."

Lauderovo blízké přátelství s Trumpem bylo zpochybněno v roce 2020, kdy zaměstnanci společnosti Estée Lauder Companies (ELC) vyjádřili obavy z jeho finanční podpory tehdejšímu prezidentovi. Dlouholetý příznivec Republikánské strany, Lauder daroval 1,6 milionu dolarů protrumpovským skupinám. Petice za Lauderovo odvolání z představenstva společnosti získala více než 4500 podpisů.

Pokud jsme si mysleli, že TV Nova vždy podporovala pravicovou politiku, můžeme být jen rádi, že Ronald Lauder už není jejím majitelem, protože je to krajně pravicový šílenec.









