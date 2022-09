Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina pokračuje v ofenzívě

19. 9. 2022

- Americký prezident Joe Biden v neděli večer v rozhovoru pro pořad 60 minut televize CBS varoval Vladimira Putina, že použití jaderných nebo jiných nekonvenčních zbraní proti Ukrajině vyvolá "důslednou" reakci USA.



Na otázku, co by Putinovi řekl, kdyby ruský vůdce o takovém kroku uvažoval, odpověděl: "Nedělejte to. Nedělejte to. Nedělejte to."



Biden pochválil Ukrajince za jejich statečný boj proti obrovské ruské invazi a řekl, že "porážejí Rusko".



Na otázku, jak definovat vítězství Kyjeva, odpověděl, že "vyhrát válku na Ukrajině znamená dostat Rusko z Ukrajiny úplně pryč".



Ale vzhledem k rozsahu lidského utrpení a destrukce způsobené při odporu proti ruskému náporu "je strašně těžké to považovat za vítězství", dodal.



- Ruská vojska zasáhla jadernou elektrárnu Pivdennoukrainsk v jižní části Mykolajivské oblasti, její reaktory však nebyly poškozeny a pracují normálně, informuje agentura Reuters.



Podle ukrajinské státní jaderné společnosti Energoatom došlo v pondělí k výbuchu 300 metrů od reaktorů a k poškození budov elektrárny. Útok poškodil také nedalekou vodní elektrárnu a přenosové vedení.





- Rusko s velkou pravděpodobností ztratilo na Ukrajině za posledních 10 dní nejméně čtyři bojová letadla, čímž se jeho úbytek od začátku invaze zvýšil na přibližně 55, uvedla v pondělí britská armáda.



Existuje reálná možnost, že nárůst ztrát byl částečně důsledkem toho, že ruské letectvo přijalo větší riziko v rámci poskytování blízké letecké podpory ruským pozemním silám pod tlakem ukrajinského postupu, uvedlo britské ministerstvo obrany ve svém denním zpravodajství na Twitteru.



Situační povědomí ruských pilotů je podle něj často špatné. "Existuje reálná možnost, že některá letadla zabloudila nad nepřátelské území a do hustších zón protivzdušné obrany, protože se frontové linie rychle posunuly."





- Ukrajinci prchají před ostřelováním Kupjanska, ruské síly se snaží zpomalit postup Ukrajinců



V neděli ukrajinští civilisté prchali před těžkými boji, když se ruské ozbrojené síly snažily zadržet další dramatický postup ukrajinských jednotek na severovýchodě země.



Auta plná rodin proudila z města Kupjansk, které Ukrajina v rámci ohromující protiofenzívy dobyla zpět před více než týdnem. Kupjansk, strategický železniční uzel, leží na obou březích řeky. Nachází se na nové frontové linii poté, co ukrajinské síly v pátek přešly na pravý břeh. Nyní jsou připraveny postoupit dále do Luhanské provincie, kterou Kreml a jeho místní zmocněnci zcela ovládají od června a částečně od roku 2014. Na otázku, co by Putinovi řekl, kdyby ruský vůdce o takovém kroku uvažoval, odpověděl: "Nedělejte to. Nedělejte to. Nedělejte to."Biden pochválil Ukrajince za jejich statečný boj proti obrovské ruské invazi a řekl, že "porážejí Rusko".Na otázku, jak definovat vítězství Kyjeva, odpověděl, že "vyhrát válku na Ukrajině znamená dostat Rusko z Ukrajiny úplně pryč".Ale vzhledem k rozsahu lidského utrpení a destrukce způsobené při odporu proti ruskému náporu "je strašně těžké to považovat za vítězství", dodal.informuje agentura Reuters.Podle ukrajinské státní jaderné společnosti Energoatom došlo v pondělí k výbuchu 300 metrů od reaktorů a k poškození budov elektrárny. Útok poškodil také nedalekou vodní elektrárnu a přenosové vedení., uvedla v pondělí britská armáda.Existuje reálná možnost, že nárůst ztrát byl částečně důsledkem toho, že ruské letectvo přijalo větší riziko v rámci poskytování blízké letecké podpory ruským pozemním silám pod tlakem ukrajinského postupu, uvedlo britské ministerstvo obrany ve svém denním zpravodajství na Twitteru.Situační povědomí ruských pilotů je podle něj často špatné. "Existuje reálná možnost, že některá letadla zabloudila nad nepřátelské území a do hustších zón protivzdušné obrany, protože se frontové linie rychle posunuly."V neděli ukrajinští civilisté prchali před těžkými boji, když se ruské ozbrojené síly snažily zadržet další dramatický postup ukrajinských jednotek na severovýchodě země.Auta plná rodin proudila z města Kupjansk, které Ukrajina v rámci ohromující protiofenzívy dobyla zpět před více než týdnem. Kupjansk, strategický železniční uzel, leží na obou březích řeky. Nachází se na nové frontové linii poté, co ukrajinské síly v pátek přešly na pravý břeh. Nyní jsou připraveny postoupit dále do Luhanské provincie, kterou Kreml a jeho místní zmocněnci zcela ovládají od června a částečně od roku 2014.





- Ruská popová hvězda se vyslovila proti válce na Ukrajině



Ruská zpěvačka Alla Pugačeva se vyslovila proti válce na Ukrajině a "smrti našich chlapců pro iluzorní cíle".



Tyto výroky jsou prvním případem, kdy popová hvězda, která je v Rusku ikonou, veřejně kritizovala konflikt.



Na adresu ruského ministerstva spravedlnosti Pugačevová řekla svým 3,4 milionům sledujících na Instagramu: "Žádám vás, abyste mě zařadili na seznam zahraničních agentů mé milované země."



- Nejvyšší americký generál v neděli uvedl, že stále není jasné, jak by Rusko mohlo reagovat na nejnovější neúspěchy na bojišti na Ukrajině, a vyzval k ostražitosti americké vojáky, když navštívil základnu v Polsku, která pomáhá ukrajinskému válečnému úsilí, informovala agentura Reuters.



"Válka se nyní pro Rusko nevyvíjí příliš dobře. Je tedy povinností nás všech udržovat vysoký stav připravenosti, pohotovosti," řekl novinářům ve Varšavě předseda sboru náčelníků štábů americké armády generál Mark Milley.



Milley uvedl, že nenaznačuje, že by americkým jednotkám v Evropě hrozilo nějaké zvýšené nebezpečí, ale řekl, že musí být připraveny.



"Při vedení války prostě s vysokou mírou jistoty nevíte, co se stane příště."





- Ruské útoky na východě a jihu země byly odraženy,sděluje ukrajinská armáda



Ukrajinská armáda v neděli uvedla, že její síly odrazily útoky ruských jednotek v Charkovské oblasti na východě a Chersonské oblasti na jihu, kde Ukrajina tento měsíc zahájila protiútoky, a také v částech Doněcka na jihovýchodě, informuje agentura Reuters.



Uvedla, že ukrajinské jednotky postoupily na východní břeh řeky Oskil v Charkovské oblasti.





"Od včerejška Ukrajina kontroluje východní břeh," uvedla ukrajinská armáda na Telegramu. Serhij G

Hajdaj, gubernátor sousední Luhanské oblasti, uvedl, že to znamená, že "deokupace" jeho regionu "není daleko".

- Kanadský premiér Justin Trudeau v neděli prohlásil, že masové hroby objevené v Iziumu jsou důkazem válečných zločinů Ruska na Ukrajině. "Je zřejmé, že Velká Británie a Kanada byly dvě nejsilnější země, které se postavily na podporu Ukrajiny a zatlačily na nezákonné akce Ruska," řekl Trudeau novinářům v Londýně.





Britské ministerstvo obrany ve zpravodajské zprávě uvedlo, že ruské údery na civilní infrastrukturu, včetně energetické sítě a přehrady, zesílily. "Vzhledem k tomu, že Rusko čelí neúspěchům na frontové linii, pravděpodobně rozšířilo počet míst, na která je připraveno udeřit, ve snaze přímo podkopat morálku ukrajinského lidu a vlády," uvedlo v neděli.