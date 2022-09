Ruská agrese na Ukrajině: Jakékoli referendum o připojení okupovaných ukrajinských území k Rusku ukončí možnost rozhovorů, konstatuje Kyjev

- Mluvčí ukrajinského prezidenta prohlásil, že jakákoli šance na diplomatické řešení invaze skončí, pokud se na okupovaných územích uskuteční "referendum"



Jakákoli referenda o připojení k Rusku na Ruskem okupovaných ukrajinských územích zničí jakoukoli zbývající možnost rozhovorů mezi Kyjevem a Moskvou, citoval v úterý ukrajinský server Liga.net mluvčího kanceláře ukrajinského prezidenta.



"Bez referend stále existuje malá šance na diplomatické řešení. Po referendech - ne," citoval server Liga.net Serhije Nykyforova.



Vyjádřil se tak v reakci na to, že Ruskem dosazení úředníci ve čtyřech okupovaných ukrajinských regionech oznámili, že během příštího týdne plánují referenda o formálním připojení k Rusku.



Russian troops are unable to stop the advance of the Armed Forces of Ukraine to Luhansk region across the Oskil River, - ISW.



▪️Our defenders are making a local offensive on the Lyman-Yampol–Bilohorivka line.



- Čtyři Ruskem okupované regiony na Ukrajině uvedly, že plánují uspořádat "referenda" o připojení k Ruské federaci v sérii koordinovaných oznámení, která by mohla naznačovat, že Kreml učinil rozhodnutí o formální anexi těchto území.



Moskva možná sází na to, že formální anexe by pomohla zastavit ruské územní ztráty po úspěšné ukrajinské protiofenzívě, která znovu získala velké části území v Charkovské oblasti.



Okupovaná Doněcká a Luhanská oblast prohlásily, že jsou připraveny uspořádat "volby", které budou všeobecně považovány za zmanipulované, již tento týden, přičemž oznámení byla učiněna také v Chersonu a v Záporoží. Některá ruská média informovala, že Vladimir Putin možná dnes večer pronese projev o možné anexi.



Vzhledem k tomu, že ukrajinské jednotky nyní začínají postupovat v Luhanské oblasti, může se Rusko obávat, že na bojišti nemůže zvítězit, a hrozit možnou eskalací, včetně formálního vyhlášení války nebo dokonce jaderného útoku, tím, že bude tvrdit, že brání své vlastní území.



"Vše, co se dnes děje, je naprosto jednoznačné ultimátum Ukrajině a Západu," napsala Taťána Stanovajová, expertka na kremelskou politiku a zakladatelka R.Politik. "Buď Ukrajina ustoupí, nebo dojde k jaderné válce."



"Aby si Putin zaručil 'vítězství', je připraven okamžitě uspořádat referendum, aby získal právo (v jeho pojetí) použít jaderné zbraně na obranu ruského území."





- Vzhledem k tomu, že kapacita německých zásobníků plynu je nyní těsně nad 90 %, ministr hospodářství Robert Habeck prohlásil, že Německo má nyní "dobrou šanci" přečkat zimu.



Německo předstihlo svůj cíl naplnit podzemní zásobníky na 95 % do začátku listopadu.



Na okraj návštěvy Lubminu v Meklenbursku-Předním Pomořansku, kde byly zahájeny stavební práce na plovoucí plošině pro zařízení na zkapalněný zemní plyn, která by měla být otevřena v lednu, Habeck uvedl, že se jedná o velmi důležitý krok:



Pokud se nám podaří ušetřit plyn a pokud budeme mít štěstí na počasí, pak máme dobrou šanci zimu přečkat.



Habeck tím chce ve zkratce říci, že pokud bude zima tuhá, zásobníky nemusí být schopny kompenzovat vyšší spotřebu plynu. V loňském roce Německo spotřebovalo přibližně 999 terawatthodin (TWh) plynu.



Zásobníky jsou schopny uskladnit přibližně čtvrtinu až 28 % tohoto množství. V současné době je k dispozici přibližně 220 TWh. Ale například velmi chladný leden, jaký Německo zažilo loni, by mohl spotřebovat polovinu dostupných zásob.



V úterý vyslovil rozhořčený Habeck, který se v posledních týdnech stal terčem ostré kritiky za svou energetickou politiku, pochybnosti o ústavní proveditelnosti svých plánů na zavedení poplatku za plyn, který by platili spotřebitelé plynu jako kompenzaci dodavatelům plynu, kteří museli nakupovat alternativní zdroje plynu poté, co Rusko zpomalilo a následně zcela přerušilo jeho dodávky.



Jeho návrh vyvolal obrovský odpor kvůli obavám, že by na poplatku mohly vydělat společnosti, které profitovaly z prudkého růstu cen energií.



Vládní plány na znárodnění dodavatele plynu Uniper, které byly potvrzeny v úterý odpoledne, také dále zpochybnily smysluplnost či spravedlnost takového odvodu.



- Proxy ruské úřady ve všech čtyřech okupovaných oblastech Ukrajiny vyhlásily na tento víkend referenda o připojení k Rusku.



Proxy ruské úřady ve čtyřech okupovaných oblastech Ukrajiny - Doněcku, Luhansku, Chersonu a Záporoží - v úterý všechny oznámily záměr uspořádat ve dnech 23.-27. září referenda o připojení k Ruské federaci.



Náhlý spěch s uspořádáním hlasování přichází v době, kdy ukrajinská protiofenzíva znovu získala území na východě země, včetně malého symbolického záboru v Luhanské oblasti, která byla zcela pod kontrolou ruských zástupců



Objevily se pochybnosti o tom, jak efektivně budou okupační orgány schopny zorganizovat referendum v tak krátkém čase, ačkoli přípravy probíhaly již dříve.



Podle ruské tiskové agentury RIA v přímé výzvě ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi samozvaný vůdce takzvané Doněcké lidové republiky Denis Pušilin prohlásil: "Žádám Vás, abyste v případě kladného rozhodnutí o výsledcích referenda, o nichž nepochybujeme, co nejdříve zvážil otázku připojení Doněcké lidové republiky k Ruské federaci."



Některá ruská média informovala, že Putin možná ještě dnes na toto téma promluví k ruskému národu, ačkoli to Kreml nepotvrdil.



Tento krok přichází ve stejný den, kdy ruský parlament, Duma, odhlasoval zpřísnění trestů za dezerci a neposlušnost v době vojenské mobilizace.



- Zpráva o přívalu oznámení, že se všechny proruské úřady v okupovaných oblastech Ukrajiny pokusí tento víkend uspořádat referenda o připojení k Ruské federaci, se na ruském akciovém trhu neprojevila dobře.



Podle agentury Reuters se akcie propadly na nejnižší úroveň za poslední měsíc, protože kroky Moskvy znovu vyvolaly obavy z válečného stavu pomocí nové legislativy a plány na uspořádání referend na Ukrajině se urychlily.



Ruský parlament v úterý schválil návrh zákona, který zpřísňuje tresty za řadu trestných činů, jako je dezerce, poškození vojenského majetku a neposlušnost, pokud byly spáchány během mobilizace nebo v bojových situacích.



"Indexy se jasně propadají v obavách z rizika mobilizace a válečného stavu," řekl agentuře Reuters analytik společnosti Tinkoff Investments Kirill Komarov a dodal, že úterní propad bude pravděpodobně nejprudším poklesem rublového indexu MOEX od 30. června.





- Ukrajinský ministr zahraničí: Ukrajina "bude pokračovat v osvobozování" území, "ať už Rusko řekne cokoli".



Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba reagoval na uspěchané výzvy k uspořádání série referend na okupovaných územích na východě a jihu Ukrajiny o připojení k Ruské federaci. Na Twitteru napsal:



Předstíraná "referenda" nic nezmění. Nezmění to ani žádná hybridní "mobilizace". Rusko je a zůstává agresorem, který nezákonně okupuje části ukrajinského území. Ukrajina má plné právo osvobodit svá území a bude je osvobozovat i nadále, ať si Rusko říká, co chce.



- Ukrajina znovu dobyla vesnici poblíž východního města Lysyčansk, což je malé, ale symbolické vítězství, které znamená, že Rusko již nemá plnou kontrolu nad Luhanskou oblastí, což je jeden z klíčových válečných cílů ruského prezidenta Vladimira Putina. Luhanský gubernátor Serhij Hajdaj prohlásil, že ukrajinské ozbrojené síly mají Bilohorivku "plně pod kontrolou". "Je to předměstí Lysyčanska. Brzy odtamtud ty šmejdy vyženeme koštětem," řekl. "Krok za krokem, centimetr po centimetru, osvobodíme celou naši zemi od útočníků."



Tempo postupu ukrajinských sil na severovýchodě uvrhlo ruské síly do "paniky", uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve svém nočním projevu. Zelenskij řekl, že se nyní soustředí na "rychlost" v osvobozených oblastech. "Na rychlost, s jakou se naše jednotky pohybují. Na rychlost při obnovování normálního života," řekl.



- Ukrajinští forenzní experti dosud exhumovali 146 těl, většinou civilistů, na hromadném pohřebišti u Iziumu na východě Ukrajiny, uvedl v pondělí regionální gubernátor. Oleh Synehubov, gubernátor Charkovské oblasti, uvedl, že mezi exhumovanými těly jsou i dvě děti. Kreml odmítl obvinění, že se ruské síly dopustily v ukrajinské Charkovské oblasti válečných zločinů.



- Proruská separatistická samozvaná Doněcká lidová republika (DLR) uvedla, že v noci na dnešek bylo při ostřelování ukrajinských sil na území, které DLR okupuje, zabito 10 a zraněno 15 civilistů. Představitelé podobně samozvané separatistické Luhanské lidové republiky (LLR) informovali ruskou tiskovou agenturu Tass, že v obci Krasnoričenské, kterou okupuje, bylo zabito sedm lidí včetně tří dětí.





- Ukrajinské ozbrojené síly potopily bárku převážející ruské vojáky a techniku přes řeku Dněpr u Nové Kachovky v Chersonské oblasti

- Erdogan rovněž zopakoval námitky Turecka proti vstupu Švédska do NATO: "Švédsko je kolébkou terorismu a teroristé pronikli až do jejich parlamentů. A ve Stockholmu vidíme, že teroristé neustále demonstrují. A útočí na nevinné turecké potomky. Našim švédským partnerům jsme poskytli všechny důkazy, které se týkají tohoto vývoje."





, uvádí britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské zprávě o válce.Řekl: "Pokud má být na Ukrajině nastolen mír, stane se samozřejmě navrácení území, které bylo napadeno, opravdu důležitým."