Kam se to řítíme?

19. 9. 2022 / Jan Sláma

čas čtení 2 minuty

V době někde kolem devadesátých let, v době, kdy jsme mohli vyjet do světa, jsme byli pozváni na mezinárodní konferenci zemědělských škol ve Švýcarsku. Byli tam zástupci snad z celého světa. Po celodenních seminářích se večer diskutovalo. Vzpomínám si na vyprávění jistého profesora z Lomonosovovy univerzity, který se utěšoval, že zimu přežije díky svému políčku s bramborami.

Tak takové políčko, spíše větší záhon jsem si letos také pořídil. Taková je dnes doba, že nic není jistého a jen ten kdo má možnost vypěstovat si vlastní potravu, alespoň tu na přežití, má jakési zdání klidu. Stejně tak ti, kdo mají vlastní zásobu paliva na zimu. Ovšem pokud se poměry budou zhoršovat, pak není jisté zda vám ty „jistoty“ někdo hladovější, či zmrzlejší, nesebere!

Lidé prozřetelní, jako třeba pan Cílek, už dlouho radí lidem co si mají pořídit. Zásobu sušené potravy, petrolejku, či svíčky, filtr na vodu atd. Chceme se připravovat na úplné opuštění normální situace, možná pohodlí, posledních let? Hladovět a třást se zimou? To by chtěl leda tak blázen.

Radilové nám radí jak si poradit se situací, kterou jsme si ale sami nevybrali. Ta situace je nám vnucena. Energetická krize je nám vnucena. Najednou nám odkudsi zvedají cenu elektřiny do astronomické výše. Je tu evidentní záměr zcela odsát peněžní prostředky, které si občané naspořili. Vlády utěšují občany, že ceny energií zastropují. Při tom ale není žádný důvod k tomu, aby z peněz státních rozpočtů byli krmeni ti, kteří současný stav různými machinacemi způsobili. Vlády postižených států odvádějí bezdůvodně peníze občanů do hladových a bezedných panděr manipulátorů s trhem!!

Nejedná se ale jen o občany. Jde zřejmě o zájem likvidovat celé hospodářství Evropy. Kdo tady vlastně vládne? Kdo řídí EU, že si nechala vnutit takovou politiku, ale nejen vnutit. Vypadá to, že se ochotně vrhá do sebevražedného víru.

