Putinův projev byl odložen na zítra

20. 9. 2022

čas čtení 2 minuty

Telegram accounts are reporting that Putin's speech has been postponed till tomorrow. Condolences to all who spent the past two hours watching Russian state TV. — Amy Mackinnon (@ak_mack) September 20, 2022



Účty na Telegramu oznamují, že Putinův projev, ohlášený na úterý večer, byl odložen na zítra. Upřímnou soustrast všem, kdo strávili poslední dvě hodiny sledováním ruské televize, píše Amy Mackinnon.

Nexta uvádí, že ruská televize přestala inzerovat Putinův projev a Putinův mluvčí Peskov není dosažitelný.



Propagandistka ruské televize Margarita Simonjan všem vzkazuje: "Jděte spát."



Putinův projev prý bude vysílán ve středu dopoledne, "až se vzbudí Dálný východ", uvádějí informace z Kremlu podle časopisu Forbes:



Meanwhile in Russia: citing Forbes' sources in Putin's administration, Russian media says that Putin's pre-recorded address will be broadcast tomorrow, "when the Russian Far East wakes up." — Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 20, 2022

Putinův projev se prý bude vysílat ve středu ráno v 8 hodin moskevského času. Jiná informace, že to prý bude mezi devátou a desátou hodinou moskevského času.



Citing two sources, @ForbesRussia says Putin's pre-recorded address will be aired when the country's "Far East wakes up." Kremlin pool journalist Dmitry Smirnov says the address will be at 8am Moscow time — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 20, 2022

Že by to bylo proto, že se Putin rozhodl svůj projev přepsat, poté co zaznamenal reakce na svůj "mistrovský plán" ohledně referend? ptá se Michajlo Podoljak:



Time to “rewrite the speech”. The author of the potential "referenda masterpiece" simply saw the reaction... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022











V úterý večer dramaticky stoupl v Rusku počet vyhledávání podle otázky "Jak odjet z Ruska" - poté, co bylo oznámeno, že Putin promluví k národu poté, co parlament schválil nové zákony o "mobilizaci" a o "stanném právu".



In Russia, searches for the phrase "How to leave Russia" surged on Google this evening — right when Putin was scheduled to address the nation following the passage of new laws on "mobilization" and "martial law."https://t.co/afBuMfjYuX pic.twitter.com/ZR2FUme4Io — Meduza in English (@meduza_en) September 20, 2022



Velký zájem v úterý večer o ruské internetové stránky pro prodej letenek "Letět kamkoliv" :

Just saw Russian air ticket site @aviasales has an option for destination: "Wherever I can go". It's definitely getting a workout today as many fearing again that Putin is about to announce mobilization and close the borders. — Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 20, 2022







