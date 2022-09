Británie: Čemu republikáni rozumí ohledně monarchie

19. 9. 2022

Jak směšně musíme my republikáni vypadat v předvečer pohřbu Alžběty II. Zníme jako vyschlí racionalisté, kteří nedokážou pochopit, že emoce, nikoli rozum, způsobují, že se lidé identifikují se svou zemí. Místo toho, abychom se připojili ke společným oslavám a truchlení, klademe karikující otázky o transparentnosti královských financí nebo o zásadním selhání naší hlavy státu a jejích poradců, kteří nedokázali zabránit nezákonnému suspendování parlamentu Borisem Johnsonem, píše komentátor Nick Cohen.



Myslíme si, že známe svou historii a sociologii. Říkáme, že rozumíme tomu, že národy jsou "imaginární společenství", která spojují cizince společnými symboly a emocemi. Přesto si tváří v tvář moci monarchie, která drží Spojené království pohromadě, stěžujeme na feudalismus a naši ruritánskou lásku k nesmyslnému předvádění se. Nedokážeme uznat, že všechny země potřebují společné mýty a ten náš je méně škodlivý než mýtus o svatém poslání Ruska vládnout Slovanům nebo o údajném poslání Ameriky vést svět. Mnohem méně škodlivý, když o tom tak přemýšlím.



Přesto byste nám měli naslouchat. Vzhledem k tomu, že republikáni vždy hledají slabiny monarchické moci, jsme první, kdo vidí, že královské mýty, které držely Spojené království pohromadě, za vlády Karla III. selžou.

Genialita Alžběty II. spočívala v tom, že přesvědčila Brity, že její přítomnost jim zaručuje, že žijí v neškodné zemi. Byla uklidňující postavou, která obývala naše sny způsobem, jaký si nedovedete představit, že by njej dokázali napodobit Trump nebo Putin.



"Bůh ochraňuj královnu. Fašistický režim,' zpívali Sex Pistols u příležitosti jubilea Jejího Veličenstva v roce 1977. "Není žádná budoucnost. A Anglie sní.' Johnny Rotten si neuvědomoval, že Anglie své sny potřebuje.



Již v roce 1972, v době její vlády, zjistila studie, že třetina Britů sní o královně a její rodině. Královské sny Britů byly uklidňující, vzdálené nočním můrám světa. Podle běžného scénáře přicházela královna do vašeho domu a seděla u kuchyňského stolu. Řekla by vám, jaký jste uvařili dobrý čaj, a pak by dodala: "Ani nevíte, jaká je to úleva mluvit s někým normálním a obyčejným, jako jste vy. Jsem na konci svých sil, jak se vypořádat s vnoučaty, to vám říkám. A co vy?" zeptala se.



Jak poznamenal Neal Ascherson, o královně nesnili jen loajální monarchisté. "K jejich velké hanbě měli sny o královně i zuřivě rudí republikáni.



Na rozdíl od prolhaných a nebezpečných politiků byla Alžběta II. bezpečí. Britská hlava státu nevyvolávala úzkost, ale říkala vám, že na samém vrcholu moci ve Spojeném království stojí panovnice, jejíž záliba v dobrém čaji a její starosti, co s dětmi, jsou stejné jako vaše.



O jejích politických zásazích víme, že byly slučitelné s panovnicí, která chtěla udržet soudržnou společnost, v níž všechny společenské vrstvy měly pocit, že je chrání královský smysl pro noblesu. V roce 1986 přinesla tvrdá vláda Margaret Thatcherové do dělnických měst na severu, ve Skotsku a Walesu masovou bídu a masovou nezaměstnanost. Sunday Times otiskly titulek, že Alžběta považuje Thatcherovou za "bezcitnou, konfrontační a konfliktní". Všichni zúčastnění popírali, že by to byla pravda, protože museli. Ale v populární kultuře a televizních seriálech, jako je Královna, se Alžběta II. etablovala jako panovnice, které není lhostejné utrpení dělnické třídy.



Dělnická třída 80. let byla v drtivé většině bělošská. Nová dělnická třída 21. století je nesmírně rozmanitá. Republikáni si všimli, že pouze 37 % lidí z etnických menšin říká, že podporuje zachování monarchie, To neznamená, že se Anglie brzy stane republikou. Ukazuje to však, že tradiční přitažlivost monarchie je na ústupu.



Po většinu doby Alžbětiny vlády byly sny Anglie sny národů tvořících Spojené království. Skotští nacionalisté si byli dobře vědomi, že jakákoli hrozba odstranění monarchie v nezávislém Skotsku by posílila unionistickou věc. Stejně jako velká část dělnické třídy v Británii považovala královnu za "stejnou jako my", tak i velký počet skotských voličů považoval anglickou aristokratku za čestnou Skotku.



Možná se to změnilo, když David Cameron netaktně prozradil, že královnu přemluvil, aby zasáhla do skotského referenda o nezávislosti v roce 2014. Vedoucí představitelé Skotské národní strany byli zděšeni. Jako by je nikdy nenapadlo, že by královna Spojeného království mohla chtít zachovat jednotu Spojeného království. Ve snu seděla u jejich kuchyňských stolů a vyprávěla jim, jak moc touží po tom, aby Skotsko bylo svobodné.



Skotský profesor veřejného práva Adam Tomkins říká: "Není pochyb o tom, že královna byla nedílnou součástí tmelu, který držel národ pohromadě. Není vůbec zřejmé a samozřejmé, že bude nahrazena něčím stejně pevným a solidním."



Dnes není zdaleka jisté, že by nezávislé Skotsko bylo monarchií na dlouhou dobu. Méně než polovina Skotů říká, že podporuje pro Skotsko zachování anglického panovníka.



A co její nástupce? Podle mého názoru se politické přesvědčení Karla III. o důležitosti ochrany životního prostředí potvrdilo, zatímco jeho víra v homeopatii a mystické náboženství je mrzutá. Ale ať už si o nich myslíte cokoli, nejsou to sjednocující přesvědčení, která by oslovovala všechny třídy a národy tvořící Spojené království.



Nechci přeceňovat monarchův význam. Tvrdý brexit Borise Johnsona vytvořil hranici v Irském moři. Severní Irsko hlasovalo pro setrvání v EU. Zůstane v jednotném trhu a jeho ekonomika bude stále více integrována s ekonomikou ostatního Irska, které je samozřejmě republikou. Sjednocení Irska, které se kdysi zdálo jako fantazie, se už tak fantastické nezdá. Pro setrvání v EU hlasovalo také Skotsko. Jeho nacionalisté nyní používají skutečnost, že jim Angličané vnutili brexit, jako dobrý důvod pro uspořádání druhého referenda o nezávislosti. Mezitím náš ekonomický neúspěch nutně zvýší rozpory ve všech částech Spojeného království.





Při tom všem loajalita ke královně pomáhala udržet tuto podivnou zemi pohromadě. Většina republikánů jí v den jejího pohřbu projeví slušnou úctu. Alespoň někteří z nás budou se zármutkem uvažovat o tom, že sny, které její království spojovaly, nyní umírají.







Zdroj v angličtině ZDE

