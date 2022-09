Jak se stalo, že Petr Fiala seděl při londýnském pohřbu za Bidenem

19. 9. 2022

čas čtení 1 minuta

Joe Biden odmítl v Londýně nechat se dopravit na pohřeb Alžběty autobusem. Dostal mimořádné povolení jet tam vlastním autem, ale to znamenalo, že přijel pozdě a nebylo pro něj už místo. Musel se tedy spokojit s místem až ve 14. řadě:

President Biden may have been one of the few dignitaries granted permission to take his own transport to Westminster Abbey but once there he had to settle for a seat 14 rows backhttps://t.co/fuYIfAn4lK — The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 19, 2022





👀 Joe Biden sedí v lavici před @P_Fiala.

Pět dní před komunálními a senátními volbami, představte si to! Jak se to mohlo stát, kdo mu to vůbec dovolil? A ještě to běží na všech kanálech!

Jasná účelovka a kampaň. 😉 pic.twitter.com/rA5NxzJrGT — Jana Černochová (@jana_cernochova) September 19, 2022