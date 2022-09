Tisková zpráva:

Nová pravidla financování stran nahrávají kmotrům, upozorňuje Gregorová. Europarlament je přesto schválil

16. 9. 2022

Pirátští europoslanci se zdrželi během hlasování týkající se financování evropských politických stran. Konečná podoba totiž obsahuje několik ustanovení, které snižují transparentnost jejich financování. Podle nových pravidel nebudou muset evropské nadnárodní strany zveřejňovat, kdo jim věnoval dary pod částku 3000 EUR (asi 73 000 korun). To je podle Pirátů neakceptovatelné. Zároveň ale nová pravidla obsahují i řadu zlepšení.

„Je nesmysl, že bychom zatížili politické strany zbytečnou byrokracií, pokud by musely deklarovat dary pod 3000 EUR. Pokud nemají co skrývat, není nic jednoduššího než se vybavit transparentním účtem, kde jsou všechny příjmy i výdaje k dispozici občanům ke kontrole. Kvůli novým pravidlům bohužel nebude možné odhalit pochybné subjekty, které financují strany a mohou mít na ně významný vliv,“ komentuje nařízení europoslankyně Markéta Gregorová. Původní verze usnesení nařizovala politickým stranám deklarovat veškeré příjmy a výdaje 6 měsíců před volbami. Evropský parlament ale většinově schválil, že nově bude nutné zveřejňovat pouze příjmy. „Podle nás by ale měli evropští občané vědět i za co politické subjekty před volbami peníze utrácí. Nemalá část finančních prostředků totiž pochází z veřejných peněz, tedy od občanů. Nesmíme dopustit, že tyto finance putují netransparentně třeba do kapes politiků nebo na financování národních kampaní, které s těmi evropskými nemají nic společného,“ vysvětluje Gregorová. I přes tato negativa obsahuje text podle Pirátů i některé pozitivní změny. „Dosavadní pravidla byla nelogická v tom, že umožňovala členství v evropských stranách i subjektům mimo Evropskou unii, ale ti nemohli platit členské příspěvky. To nová pravidla mění. Budou se tedy moci zapojit nejenom do fungování strany, ale i jejího financování,“ dodává Gregorová s tím, že i celá řada dalších návrhů je oproti současnému stavu značným vylepšením. Evropská pirátská strana, kam patří i čeští Piráti, si na transparentním financování zakládá. Česká pirátská strana nabízí přehled veškerých účtů zde. Také delegace pirátských europoslanců umožňuje nad rámec pravidel Evropského parlamentu dohledání výdajů kanceláří na úroveň faktur.

