Hop – a je tu Strop

14. 9. 2022 / Petr Haraším

"Nevěřte populistům, kteří vám slibují zastropování cen elektřiny" . Petr Fiala před 14 dny při zahájení kampaně do komunálních voleb. — Pavel Haraším (@PavelHarasim) September 13, 2022

Tak už je to konečně venku. Po dlouhých měsících signalizování a předstírání horečné aktivity v oblasti drahých energií zaznělo: „Budiž strop, světlo i teplo“.

Ryčné Budiž Strop zahřmělo době, kdy se místo včasného zásahu na poli cen jela obehraná mantra, že se s cenou volného trhu nedá až nesmí u nás nic moc dělat. Za všechno může i tak Putin a jeho energetická válka proti Západu, proti nám. Za což Rusko pochopitelně může, ale stejně tak přispěly i zcela nelogické německé energetické skopičiny a francouzské langsamy s jadernými reaktory. A co my s tím? Trochu si chrupnem, poučíme státy kolem, jak špatně činí stropem a uvidíme.

V té dlouhé době vláda mávala na všechny strany deštníkem proti drahotě a čekala na obdiv davů.







Obdiv kupodivu nepřišel, nýbrž přišlo 70 tisíc udivených lidí na Václavák. Došli se prý vlády přeptat, co dělá skvělý úsporný tarif ministra průmyslu, který vše vyřeší. A co snad nevyřeší, vyřeší Jurečkův cenově směšný příspěvek. Pravda, demonstranti v Praze nadšeně řvali hlavně kvůli velebení ruského režimu, ale i tak vláda pochopila.







Ouha, s úmorným tarifem úspor se stala po demonstraci taková věc. Petr Fiala povolal modré hochy z devadesátek a na světě je během dvou dnů STROP.







Ještě minulý týden byl strop cen energií to nejsprostější sprosté slovo, a kdo ho vysloví, propadne socialistickému peklu a sežere ho Volfová. Sám profesor hřímal, že nikdo nesmí věřit populistům, kteří slibují zastropování cen. Je to jednak nemožné a jednak je to proti všemu, co pravicová ideologie tradičně hlásá. Krleš! Krleš! Krleš!





Jenže, zdá se, moudré kdosi upozornil, že ti, kdo měli přijít nepřišli a že ten úsporný tarif je věc, která víc uškodí, a uškodila by, než by pomohla. Takže čelem vzad a pochodem vchod směrem strop. Pomalu, potichu a ponenáhle nejprve vyslat bankéře, co ještě včera strop nenáviděl víc než sektorovou daň pro banky, aby veřejnosti na veřejnosti veřejně zveřejnil, že strop je vzat na milost páně vládě ODS.







Vítej tedy jedině celoevropské řešení hopem stropem, ledaže by a pak snad bychom i my místně lokálně mohli stropem vzít ceny útokem místo léčby úsporným šokem.







Pepi svolal radu a poradili se, že se neshodnou, ale že budou dál shodu hledat. Třebas i denně, třebas i hned za týden. Jenže shoda není ve shodě a z týdne se stane troj týden a na celoevropské řešení je shoda v nejednotě. Ač možná, že těch 180 euro fakt projde.







A tak nadělat hromadu na celoevropské řešení a raději po lešení vedoucí k výšinám populizmu našli jsme, našli, tuhle Zajíčkův strop a Kubovo tmelení s požehnáním samotného Pavla Blažka.





Takže máme úsporný tarif, máme, máme tedy i strop, máme. Fajn, ti co nepotřebují od státu sociální výpalné jej bez diskusí dostanou, přičemž odvolat se není kde. Těm, co mají ceny vyšší, těm snížíme ceny tarifem i stropem, ozval se již ČEZ, který s Kubou punktoval tuto stropovou rebelii.







Na Fóru24 tisíce vděčných dopisů od náhle stropem zachráněných malých a středních (i velcí se těší), pro které měli nedávno v redakci jen úsporný tarif a hanlivá slova.







A ta inflace, nic to není, jen vydržte, Prťkové vydržte, než se stát trochu nažere a vy zhubnete jako v ruském gulagu. Situace přeci není tak zlá, vždyť jsou v EU ještě dva, tři horší, vy fašistická spodino z Václaváku!





Ale kdo to zaplatí?







Nechci strop zadarmo, ozvalo se od okénka, kde kmotr Zajíc sjednával výhodnou slevu. Strop v únoru, ten kdyby byl, dobrý by byl! Byl by k něčemu. Inflace by nebyla tak monstrózní. Firmy by nekrachovaly a zálohy by se nebes nedotýkaly.







Jenže Slovensko fuj, my známe lepší cestu. Cestu pro stovky tisíc odběratelů minovým polem spotových dobrých cen. Ulici hanby, po které ženeme další statisíce hrdých Čechů na úřady sociální lidsky nedůstojné s prosíkem poslední záchrany. Dálnice pro distributory měnící ceníky častěji než ponožky.





Strop vyšší než v EU jsme zavedli, pokud v pátek legislativně projde bouřkou opoziční obstrukce. Možná, že bude i učiněn slib, v zájmu republiky jako za Čunka, že stát přimhouří nad surikatou oko i dvě, když zákon projde.







Jenže znovu, kdo to zaplatí? Všichni distributoři si rychle teď upustí ceny volného trhu, aby mohli státu předložit pravdivě nafouklý doklad o ušlém zisku.





Kdybychom stropili strop v únoru, tak zaplatíme, protože platit se musí, že ano Tlusťochu, ale platili bychom částky poplatné oné době.







My si, neb jsme volnému trhu podřízeni, nadělíme strop v době, kdy se ceny spekulativně vyšplhaly přes tisíc eur.







To se fakt Putinovi povedlo. Takhle jednoduše zajistit miliardové částky skromným podnikatelům v energetice.







Snad kdyby dlužník Vrábel i s Ševčíkem na kolenou Putina poprosili, tak by se Báťuška ustrnul a výrobní ceny našich výrobců a distribuční ceny našich distributorů snížil. Aspoň trochu.







Solární tunel, který byl spáchán v režii obdobné koalice, která teď stropu straní, bude v porovnání s Tunelem stropovým zcela podlažní.





Mám takové podezření až mrazení, že celá akce Strop až za hrob státních financí je od počátku pečlivě aranžována, koordinována a vypilována do poslední píle. Částky pro výrobce, výrobce-distributory a distributory od výrobců půjdou do bilionů. A my půjdeme i s válečnou daní na chuj také.

















