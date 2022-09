Z Ruska utíkají i senioři. Nechtějí se vracet do SSSR

16. 9. 2022

čas čtení 1 minuta

Od začátku války podle různých odhadů Rusko opustilo více než 150 tisíc lidí. Podle průzkumů mezi aktivisty se pro migraci častěji rozhodují mladí lidé bez dětí. Portál Cholod nicméně vystopoval Rusy, kteří se rozhodli odejít sami, i když už byli v důchodovém věku. Od začátku války podle různých odhadů Rusko opustilo více než 150 tisíc lidí. Podle průzkumů mezi aktivisty se pro migraci častěji rozhodují mladí lidé bez dětí. Portálnicméně vystopoval Rusy, kteří se rozhodli odejít sami, i když už byli v důchodovém věku.

Většina těch, kteří emigrují, je středního nebo mladšího věku. Pouze oni mají energii, schopnost pohybovat se po světě a začít znovu od nuly s určitou nadějí, že budou mít čas na to, aby si mohli vytvořit nový život. Ale v současnosti odchází i mnoho Rusů dost starých na to, aby si pamatovali sovětské časy, protože nemají chuť vrátit se k tomu, co si pamatují.

To je závěr, který Cholod vyvozuje na základě rozhovorů se čtyřmi staršími imigranty, obchodníkem, který se přestěhoval do Francie, učitelem, který odešel do Izraele, muzejním pracovníkem a překladatelem, který se přestěhoval do Izraele, a důchodcem. který se přestěhoval do Rakouska.

Jde o významný ukazatel nejen toho, jak je mnoho Rusů zděšeno válkou na Ukrajině, ale také toho, jak Putinova snaha vrátit čas přináší nečekané vedlejší efekty. Ti, kteří si minulost velmi dobře pamatují, ji nechtějí znovu prožívat - a ti, kteří mají možnost se jí tímto způsobem vyhnout, neváhají.

Zdroj v ruštině: ZDE

0