Stále omílané otázky ohledně ruské agrese na Ukrajině

18. 9. 2022 / Boris Cvek

Dostal jsem nedávno na Facebooku několik otázek, které vystihují donekonečna opakovanou „diskusi“, kterou tam vedu prakticky od začátku ruské invaze na Ukrajinu. 1. Proč se jednáním nepodařilo zabránit invazi? Samozřejmě se před invazí jednalo a Putin, byť nespokojený s výsledky jednání, stále výslovně a opakovaně popíral, že by k invazi na Ukrajinu mohlo dojít. Jednání nebyla položena takto: pokud nesplníte ty a ty podmínky, moje armáda vpadne na Ukrajinu a bude obléhat Kyjev. Naopak Putinův režim tuhla variantu vydával za pomluvy Američanů.

2. Proč Putin nakonec udělal něco tak hrozného a hloupého, že jeho vojska vtrhla na Ukrajinu? Protože zjevně čekal rychlý pád Ukrajiny do svých rukou bez krveprolití a bez velkých následků pro vztahy se Západem. Jakmile narazil na to, že Ukrajina dokáže a hlavně chce vzdorovat, mohl uznat porážku, nebo se mermomocí Ukrajině pomstít a pokusit se jí a celému světu ukázat, kdo je tady pánem. A narazil znovu. Výsledkem jsou masakry, válečné zločiny, jednota Západu, konec ruských vazeb na unijní ekonomiku, Finsko a Švédsko vstupující do NATO. Ale to je pro dějiny typické, že důsledky činů jsou jiné, než bylo chtěno a očekáváno.

3. Proč neprobíhá pokus o diplomatické řešení? Turecko, Francie, Izrael i další země jsou stále v kontaktu s Putinem a stále se hledá řešení. Putin ale na začátku invaze jasně chtěl kapitulaci, demilitarizaci a denacifikaci. Co chce nyní, je otázka. Za připomenutí stojí, že Rusko nemá dodnes mírovou smlouvu s Japonskem a Kurilské ostrovy jsou stále předmětem sporu. Čekat navíc od ukrajinské strany nějakou mírovou smlouvu během odhalování masových hrobů a objevování mučíren na Ukrajině také není moc realistické. Putinův režim může být v očích Ukrajinců sotva legitimní partner, pro ně je třeba ho na prvním místě vyhnat, soudit a potrestat. Západ by třeba mohl Ukrajinu obejít a pokusit se dohodnout s Putinem, ale když pomineme to, že by to bylo většinově vnímáno na Západě jako zrůdnost, a to právem, tak po Putinově ujišťování, že válka na Ukrajině je zlovolný výmysl USA, není Putinovu režimu už možné vlastně nic věřit.

A nejvíce ze všeho je třeba zdůraznit, že od začátku války do této chvíle žádný cizí stát nenutí Ukrajince bojovat, umírat a čelit mrzačení a hrůzám na frontě. Je tomu naopak: Ukrajinci ze své vůle bránit svou vlast a svobodu chtějí po Západu další a další zbraně, dokonce nad to, co Západ, vedený USA, chce nebo může poskytnout.

