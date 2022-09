Putinův tým hrozí maniakální reakcí na hořké válečné prohry na Ukrajině

15. 9. 2022

Hlásné trouby Vladimira Putina hrozí, že po řadě ohromujících neúspěchů ve válce rozpoutají "skutečné peklo".



Ruské propagandistické kanály na Telegramu začaly argumentovat, že k porážce Ukrajiny je zapotřebí jaderných úderů proti Kyjevu, Vinnyci a Lvovu. Bude svět dál rozvíjet po tomto vztahy s Ruskem? Plná obchodní blokáda by měla být přiměřenou reakcí.

Russian propagandist Telegram channels started spreading information that to defeat Ukraine nuclear strikes are necessary over Kyiv, Vinnytsia and Lviv.



Is the world still going to continue any relations with Russia after this? A full trade blockade should be the response. pic.twitter.com/F8y1wXMfp3 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 15, 2022







Ponižující porážky ruských ozbrojených sil na Ukrajině nutí mluvčí Kremlu navrhovat stále násilnější taktiku. Ve státní televizi lobbují za politiku "spálené země" a ruští vědátoři a hosté z řad expertů otevřeně přirovnávají ukrajinské bojiště k Čečensku, Sýrii, a dokonce i k nechvalně proslulému masakru v beslanské škole, kde ruské speciální jednotky zabily mnoho rukojmích spolu s jejich teroristickými vězniteli, píše Julia Davies.

Ve středečním vysílání pořadu 60 minut státní televize vystoupil vojenský expert Igor Korotčenko: "Je to nová realita, a proto bychom měli jednat rychle, tvrdě a nekompromisně. V první řadě musíme stupňovat údery proti kritické infrastruktuře tak, aby se jeden region za druhým, jeden okres za druhým, Ukrajina ponořila do temnoty...". Do prosince by mělo 20 milionů obyvatel Ukrajiny uprchnout na Západ, do Evropské unie. To je náš cíl a úkol, který bychom měli splnit."



Navrhl Korotčenko: "Možná bychom měli otevřeně prohlásit: 'Odejděte. Zelenskij mění toto území ve skutečné peklo. Nikdo neví, co se tu bude dít dál. Dvacet milionů, táhněte do Evropy. Potom budeme region za regionem utápět v temnotě. Tohle je náš nepřátelský národ, novodobá Třetí říše, a podle toho bychom měli jednat."



Podobné návrhy pronikly do ruského éteru, přičemž experti tvrdili, že pravidla civilizovaného světa zakazující válečné zločiny jsou pouhým doporučením, jehož dodržování je dobrovolné. V pondělí v pořadu Večer s Vladimirem Solovjovem Andrej Sidorov, proděkan pro světovou politiku na Moskevské státní univerzitě, vysvětlil, proč jsou tyto mezinárodní úmluvy irelevantní: "Pravidla války mají podle mezinárodních úmluv doporučující charakter: pokud možno nezasahovat [určité objekty]. Ale to už není možné."



V pondělním vystoupení v pořadu Místo setkávání Bogdan Bezpalko, člen Rady pro mezietnické vztahy při prezidentovi Ruské federace, argumentoval: "Pokud jde o to, co je třeba udělat, jak jsem již dříve řekl, je třeba zasáhnout infrastrukturu - kterou nelze rozdělit na vojenskou a civilní. Pokud bude celá Ukrajina ponořena do chladu a tmy, pokud nebudou mít pohonné hmoty, nepomohou jim ani záložní armády a nikdo jim nebude moci dodat techniku nebo munici... Tyto údery by měly pokračovat dva, tři, pět nebo šest měsíců v kuse a nenechat jedinou čerpací stanici nedotčenou."



Konstantin Zatulin, místopředseda výboru Státní dumy pro SNS, řekl v pořadu 60 minut: "Tato vojenská operace - nebo tato válka - vstupuje do další fáze... Představa, že bychom mohli dosáhnout vítězství s malým množstvím krve nebo jedním masivním úderem, je již minulostí... Minulý týden se všude - kromě naší televize - rozšířila zpráva, že není čas na oslavy, zatímco my zažíváme potíže a neúspěchy na frontě, zatímco ustupujeme... Přemýšlíme, co udělají. Musíme to překonat... protože vítězství je naše jediná možnost."



Upozornila moderátorka Olga Skabejevová: "Nestrašte naše lidi předčasně, jak jsem pochopila, mluvíte o možnosti mobilizace." I ti nejzarytější propagandisté připouštějí, že ruskou společnost by myšlenka na totální vojenskou mobilizaci hluboce zneklidnila a že ekonomika země není v současné době na takový krok vybavena. Jedinou alternativou, kterou mluvící hlavy státní televize navrhují, je způsobení naprosté devastace Ukrajiny.



Profesor Alexej Feněnko, vedoucí vědecký pracovník Institutu mezinárodních bezpečnostních studií, se pokusil svalit vinu za rostoucí brutalitu Ruska na Spojené státy. Když se na obrazovce promítaly záběry města Mosul v troskách, Fenenko prohlásil: "Po 24. únoru čekali, až to uděláme s klíčovými městy na Ukrajině. Pak by si řekli: 'Ano, tihle chlapi jsou silní'." Skabejevová bez špetky sebeuvědomění poznamenala, že těla mrtvých byla ponechána na ulicích Mosulu, aby se rozkládala na očích. Fenenko poznamenal, že toto gesto mělo být vzkazem dalším nepřátelům.

"Buď to dokážeš udělat svým nepřátelům, nebo jsi nula".



Skabejevová ani Feněnko se nezmínili o hrůzných scénách, které se v posledních měsících odehrály na Ukrajině, kdy ustupující ruské jednotky zanechaly na ulicích Buči množství mrtvol ukrajinských civilistů a desítky zmasakrovaných civilistů v dalších městech.





Feněnko tvrdil, že Rusko, chce-li být respektováno Spojenými státy, musí velkou část Ukrajiny proměnit v trosky. Řekl, že Amerika respektuje pouze ty, kteří dokáží svým protivníkům způsobit ničivé škody: "Buď to svým nepřátelům dokážete, nebo jste nula. Pokud to nedokážete, jste zbabělec a ztroskotanec."





Zdroj v angličtině ZDE

