Je Babiš jr. schizofrenik, nebo ne? Na to mohu odpovědět

Ráno normálně mluvil, kontaktoval matku, která si pro něj přijela, a vyměnil si kontakty. Chtěl mi poděkovat za pomoc tím, že mě o několik dní později pozval na matčiny narozeniny. Nešel jsem, ale on mi začal každou chvíli klepat na dveře: hledal někoho, s kým by si mohl promluvit. Problém byl v tom, že často přecházel od vyprávění normálních věcí k opětovným historkám zahrnujícím UFO a masové vraždy, paranoidní konspirační teorie a dokonce měl téměř násilnické záchvaty. Jeho matka se mi nakonec svěřila, že její syn byl nedávno diagnostikován jako schizofrenik. Až do předchozího roku byl normální, ale kvůli přestěhování z Ruska do Prahy upadl do deprese a později začal mít záchvaty, které byly diagnostikovány jako schizofrenní.

Dostal jsem zároveň strach i zvědavost. Stejně jako většina lidí slovům jako schizofrenie příliš nerozumí, jsem o tom málo věděl kromě obecného konstatování, že jde o duševní onemocnění vážnějšího druhu než například bipolarita, ale méně než být psychotikem nebo psychopatem. V podstatě jsem jako většina lidí pochopil, že je prostě blázen. A blázni jsou nevypočitatelní. Nicméně bylo těžké přerušit styky s někým, s kým jsem navázal přátelství a u koho jsem chápal, že moje pozornost je terapeutická. Řešil jsem dilema mezi svým sobeckým blahem a sebeobranou a tím, že mi bylo líto jeho stavu a věděl jsem, že bych mu mohl být nápomocný, jen kdybych neutíkal strachy.

Snažil jsem se tedy o tomto duševním stavu zjistit vše, co se dalo. Jezdil jsem do Bohnic a mluvil s lékaři a sestrami, také s pacienty.

Schizofrenie zahrnuje opravdu velké množství úrovní a typů, podobně jako například autismus, což také není jeden jednoduchý stav, ale řada úrovní duševních stavů, které spadají do této obecné kategorie. Schizofrenici nemají úplně stejné chování nebo stálost záchvatů, i když některé aspekty, jako jsou vize UFO, masové vraždy, paranoidní myšlenky, slyšení hlasů a mluvení se záhrobím, ignorování smrtelníků kolem, plus naprosté ignorování osobní a domácí hygieny, jsou téměř univerzální součástí tohoto duševního stavu.

Jak ukazují fotografie, které ilustrují tento článek, jsem stále v kontaktu s Iljou, který stále vypadá jako teenager, ale je mu už 30 let. Mohl jsem ho tedy pozorovat z bezprostřední blízkosti po celou dobu více než desetiletí, a protože ve mně našel jediného člověka, kterému mohl důvěřovat a otevřít se tomu, co psychicky prožíval, měl jsem tu čest proniknout do detailů, které pacienti málokdy cítí natolik důvěryhodně, aby se s nimi svěřili psychiatrovi.

S tímto rozšířeným chápáním schizofrenie jsem si uvědomil a navrhl řadě antropologů, sociologů, psychologů a sociálních pracovníků, kteří se zabývali lidmi bez domova, že mám teorii: že podstatná část lidí žijících na ulici kdekoli na světě trpí schizofrenií.

K tomuto závěru jsem dospěl, když jsem porovnal to, čím si Ilja prošel, s tím, co jsem viděl u mnoha bezdomovců, kteří prodávali časopis Nový Prostor, když jsem byl jeho šéfredaktorem. Moje zkušenosti a pochopení schizofrenie se tedy ještě prohloubily, když jsem k nim přidal živé vzpomínky na své kontakty se stovkami bezdomovců prodavačů během práce pro Nový Prostor. S tím souvisí i to, jak často vidíme, jak se bezdomovci baví s nějakými neviditelnými lidmi a ignorují existenci kolemjdoucích. Jejich většinou zdánlivě normální chování, které se náhle rozetne do nesmyslných historek a násilnických záchvatů, je částečně příčinou jejich bezdomovectví. Nepochopení této duševní nemoci ze strany jejich okolí hraje roli v jejich případné ostrakizaci od rodiny a přátel, a pak ztrátě podpůrné sítě, díky níž většina lidí dokáže najít pomoc, když se ocitnou v těžké situaci. Po letech studií prováděných lidmi v různých zemích bylo zjištěno, že schizofrenii a poškození mozku má nejméně 50 % zkoumaných bezdomovců.





Aby toho nebylo málo, nakonec jsem chodil s profesorem fyziky, Samuelem, který měl po pár měsících něco, co jsem snadno identifikoval jako schizofrenní epizodu. Po rozhovoru s jeho tetou jsem zjistil, že mu to skutečně bylo diagnostikováno v posledním roce studia na univerzitě. Jedním z možných spouštěčů schizofrenie je prý kromě mnoha jiných důvodů nadbytek informací přicházejících v obzvlášť stresujícím okamžiku, což je samozřejmě možné jen u lidí s již předem danými sklony, vědci podezřívají, že to má fyzické příčiny, souvisí to s určitým nedostatkem některých chemických látek na mozku v dětství a dalšími podobnými teoriemi.





Jedna věc, která se mi vyjasnila a díky níž jsem pochopil, kde je chyba v různých zprávách o vědeckých studiích, které poukazovaly na souvislost mezi schizofrenií a konzumací marihuany, byla ta, že to není marihuana, která u některých lidí způsobuje schizofrenii, ale že u těch, kteří schizofrenií trpí, se tento stav spustí naprosto pokaždé, když si nějaké brko zapálí. Vzhledem k tomu, že studie byly provedeny na tisících lidí a mezi nimi byli jistě i schizofrenici, byl závěr chybný, protože proces byl opačný. Marihuana schizofrenii nezpůsobuje, ale spouští ji u těch, kteří jí trpí. Po průzkumu přes internet v komunitě rodin schizofreniků jsem zjistil, že všichni měli stejnou zkušenost v případech, kdy jejich nemocní příbuzní kouřili marihuanu.





V důsledku mého zájmu a zkušeností s tímto tématem jsem byl nakonec dokonce pozván, abych přednášel na sympoziích, a na YouTube mám video pro Brazilce, kteří chtějí získat podrobný pohled na to, jak jednat s někým, kdo má schizofrenní záchvat.





Jakmile se pochopí několik charakteristických rysů chování a způsobů vyjadřování, včetně nuancí ohledně toho, jak často mrkají očima, a monotónního způsobu řeči, není těžké rozpoznat někoho, kdo trpí tímto onemocněním. Když vidím Babiše juniora, způsob, jakým mluvil u dveří švýcarského bytu své matky, když se s ním reportéři Seznamu snažili mluvit, další jeho mediální vystoupení a způsob, jakým chodil, mluvil a vypadal při nedávném soudním jednání u soudu se svým otcem, mohu usoudit, že schizofrenií skutečně trpí.





To, že při svém posledním veřejném vystoupení vypadal "normálně", není nic nenormálního, neboť schizofrenici mají tento stav jen zřídkakdy jako pořadné. Většinou dostávají záchvaty, když jsou ve velmi silném stresu. Nebo když kouří marihuanu. Nebo když je někdo násilně napadne. A když jsou vystaveni emocionální výzvě. Záchvaty mohou trvat minuty nebo hodiny, vzácněji i dny. A mohou mezi nimi být krátké nebo dlouhé přestávky. Tento vzorec také není stálý, což znamená, že někdo může mít několik měsíců, kdy má neustálé záchvaty, a pak strávit měsíce nebo roky bez jakéhokoli incidentu. Vše záleží na tom, kolik pozornosti a citové podpory má od svého okolí a zda užívá léky správným způsobem.





Léky opravdu hodně pomáhají a ti, kteří je pravidelně berou, obvykle omezují své záchvaty na minimum. Největší výzvou je přesvědčit člověka, že je schizofrenik. Ilja žil v popírání asi pět let, dokud jsem ho nepřesvědčil a on nepochopil, že skutečně trpí touto chorobou. Poté se stal aktivním dobrovolníkem, který pomáhá ostatním, kteří jsou na tom podobně jako on.