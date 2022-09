Módi Putinovi: "Teď není doba pro válku"

Indický premiér Naréndra Módí v pátek řekl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že nyní není doba pro válku a že mezi hlavní starosti světa v současnosti patří bezpečnost potravin, hnojiv a pohonných hmot.



"Vím, že dnešní doba není dobou pro válku, a o tom jsem s vámi telefonicky hovořil," řekl Módí Putinovi na okraj summitu regionálního bezpečnostního bloku v Uzbekistánu a dodal, že svět udržují pohromadě demokracie, diplomacie a dialog.



Putin uvedl, že chápe Módího obavy ohledně války na Ukrajině. "Vím o vašem postoji ke konfliktu na Ukrajině a vím o vašich obavách. Chceme, aby to všechno co nejdříve skončilo."



"Náš obchod roste díky dodatečným dodávkám ruských hnojiv na indické trhy, které vzrostly více než osmkrát. Doufám, že to velmi pomůže zemědělskému sektoru Indie," řekl Putin.







Indeed:



Indian Prime Minister Narendra Modi on Friday told Russian President Vladimir Putin that now is not a time for war, with food, fertiliser and fuel security among the major concerns of the world at present.https://t.co/9vPzwY5sEt — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) September 16, 2022

Putin:



"Znám váš postoj vůči konfliktu na Ukrajině i vaše znepokojení, které vyjadřujete pořád. Uděláme všechno v našich silách, aby to skončilo co nejdříve. Bohužel druhá strana, vedení Ukrajiny, odmítá vyjednávat. Ukrajina uvedla, že jejích cílů lze dosáhnout pouze vojenským vítězstvím. Nicméně vás budeme pořád informovat o tom, co se tam děje."



Russia will do everything so that conflict in 🇺🇦 finishes ASAP but Kyiv refuses negotiations, - Putin during a meeting with Indian Prime Minister



Will he now nominate himself for the Nobel Peace prize? pic.twitter.com/YoU06L1807 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 16, 2022







