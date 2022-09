Ruská televize: Na Ukrajině je nutno všechno srovnat se zemí a vyhnat 20 milionů Ukrajinců do Evropy

16. 9. 2022

16. 9. 2022





Fáze, kdy jsme vedli, vedli speciální vojenskou operaci a Ukrajina a celý Západ vedly silnou hybridní válku, je u konce.



Dnes musíme sami pochopit, že začíná skutečná válka.



A nikdo už nemůže být ušetřen.



Takový mír, za kterým jsme kráčeli, když jsme si mysleli, že osvobodíme Kyjev a další města, že nás tam přivítají, ten není. Jen se podívejte, kdo dnes na východě bojuje.



Prominentní poslanci moskevského parlamentu říkají v ruské televizi, že už nejde o "speciální vojenskou operaci, ale o skutečnou válku. Požadují, aby Rusko zničilo na Ukrajině kritickou infrastrukturu a "vrhlo Ukrajinu do tmy" a vyhnalo dvacet milionů Ukrajinců do Evropy.



Je to ten samý ruský svět, který má vymyté mozky, a my musíme sami změnit své vlastní vnímání, se kterým jsme šli do této speciální vojenské operace.



Ne. Všichni dnes proti nám bojují ve válce a my bychom teď neměli přemýšlet, koho my tam můžeme zachránit, ochránit.



Musíme chránit Rusko, musíme zachránit naše lidi a udělat vše pro to, abychom zničili ten Západ, který dnes tyto jednotky vytváří.



Poskytuje výcvik pro tuto armádu, zásobuje ji zbraněmi. Dospěli jsme do této fáze. Tohle už není hybridní válka. Jedná se o skutečnou, otevřenou moderní válku, na kterou bychom měli být s ruským lidem připraveni.



S lidmi komunikuji. Náš lid vyžaduje vítězství.



A vítězství musí být dosaženo za každou cenu.



Ruský lid žádá tvrdých, okamžitých akcí.



Nyní se objevily zprávy, že se Ursula von der Leyenová chystá na návštěvu Kyjeva.



Opravdu doufám, že ve chvíli, kdy se tam dostane, Kyjevská oblast se ponoří do tmy a údery proti kritické infrastruktuře na Ukrajině jsou nezbytné.



Což tvoří páteř obranného ekonomického potenciálu Zelenského režimu. Nastal čas, takže už nemůžeme vést válku v bílých rukavičkách.



Je zapotřebí rozhodné a demonstrativní akce. Aby se tento problém vyřešil. Podkopáním vojensko-ekonomického potenciálu Ukrajiny, to je nejdůležitější úkol, bez něhož není možné dosáhnout vítězství v této speciální vojenské operaci.



Abychom zvítězili, musíme si vždy představit, jak přemýšlí náš nepřítel.



Dokud nebudeme mít jeho pohled na svět, bude pro nás velmi těžké ho porazit, protože Američané uvažují tak, že buď zlomíte vítěze, nebo mu dokážete, že jste mu rovni, nebo nejste nikdo.



Buď jste si rovni, nebo jste nula, to je logika, kterou vidí, a teď zpátky k naší speciální operaci.



Podívejte se, jak nás vidí ve své logice. My jsme ukázali Mosul, oni si myslí že buď můžete udělat s nepřítelem totéž, nebo jste nula, pokud to nedokážete udělat, jste zbabělec, jste poražený, jste připraveni ustoupit.



Ale abychom si rozuměli, je to něco jako čtvrtina míru. Nebo spíše to, co z něj zbylo.



24. února oni čekali na to, co budeme dělat s klíčovými městy na Ukrajině.



Pak by řekli, ano, tito lidé jsou silní, je lepší se jimi nezabývat. Toto myšlení se nám může, ale nemusí líbit, ale oni tak vidí svět a my s tím musíme počítat, že nás začnou respektovat teprve, až uvidí své mrtvé vojáky na Ukrajině.



Teprve pak nás budou opět respektovat.



To vše se týká nedávných událostí, včetně záběrů ze zásahů, které nyní vidíme.



K úderům proti kritické infrastruktuře mělo dojít daleko dříve. Právě o tom jsme mluvili.



Nejhorší na této situaci je, že myslet si, že máme neomezený celkový čas pro naši speciální vojenskou operaci, samozřejmě to připomíná první světovou válku, ale první světová válka není naším nejlepším příkladem v naší vojenské historii.



Různé příběhy jsou v dějinách vojenského umění tak odlišné, že?



Mou povinností je litovat, že jsme příliš dlouho šířili humanismus, ale čas pro humanismus je u konce, takže.



Co se týče toho, co by se mělo udělat, už jsem to tu říkal mnohokrát.



Jedná se o údery na infrastrukturu, údery na infrastrukturu, která se nerozlišuje na civilní či vojenskou infrastrukturu. Pokud se celá Ukrajina ponoří do tmy, do mrazu, pokud nebude železniční spojení, pokud nebude palivo, nikdo nebude moci dodat žádné náhradní armády, žádné granáty s palivem na frontovou linii,



To všechno je nutno provést během dvou, tří, pěti, šesti měsíců.



Takže už nebude žádné doplňování paliva.





Myslím, že publikum je zděšeno tím, co právě teď slyší, že je třeba všechno srovnat se zemí, a vy dobře chápete, že je třeba oddělit infrastrukturu, která zajišťuje život?







Právě o tom se mluví a to je nemožné.

Všechno musíme srovnat se zemí.







Musíte tedy říci, že všechny řeči o tom bratrském lidu byly podvod, nebo přestat s těmito požadavky.

Takto se hraje naše hra.Když se teď někteří z nás snaží vyvolávat paniku, že jsme přišli o část charkovské oblasti, Je to tak, víte, když sedí kocour a chytí myš, když si s ní hraje, myš může teď utéct někam a všichni si myslí, kde kde je ten kocour, myš mu utekla, a kocour ví, že každou chvíli ji lapí, a Charkov bude náš, a celá Ukrajina bude naše a Evropa nám bude přísahat svou loajalitu, tak se uklidněte.Všechno bude v pořádku.Dá-li Bůh.V této nové realitě musíme jednat rychle, tvrdě a nekompromisně. Především je nutné rozšířit údery proti kritické infrastruktuře na Ukrajině tak, aby postupně docházelo k úderům po jednotlivých regionech.Region po regionu je nutno uvrhnout Ukrajinu do temnoty.Je to stát, který je vůči nám nepřátelský.Úkolem je tedy zintenzivnít takový rozsah útoků, aby někdy v prosinci opustilo území Ukrajiny 20 milionů lidí. Tam, kde dnes žijí, aby odešli na Západ, do Evropské unie.To je cíl a úkoly, které musíme vyřešit, možná i otevřeně oznámit, aby odešli, že na jejich území dělá Zelenskij skutečné peklo.Je to nepřátelská země, je to moderní Třetí říše.A musíme reagovat odpovídajícím způsobem.Stručně řečeno, existují recepty, které jsou prověřené časem, historií a spravedlností našeho vítězství. Tato opatření, která dnes potřebujeme, pro naše vítězství.Nastal čas jednat.