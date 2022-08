Vláda, která nevládne

24. 8. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



Podle zprávy na Seznamu si premiér všiml, že ceny energií překonávají nejhorší očekávání. Ministr průmysl Síkela podle další zprávy přichází s návrhy na pomoc lidem s energiemi. Shrnout se to dá takto: návrh, možná, pro některé rodiny, až tolik a tolik peněz. Vůbec z toho nedokážu vyčíst, co to bude znamenat pro mne nebo jiné konkrétní lidi. Není ani jasné, zda vláda bude uvalovat nové daně na peníze spadlé z nebe nebo co udělá s tím, co dostane z dividend od ČEZu. Když mi v červnu vyprávěl můj kamarád podnikatel, pravicový volič, jak neschopná je Fialova vláda a jak se celý stát pod jejím vedením řítí do katastrofy, a říkal to téměř zuřivě, bral jsem ho na lehkou váhu. Nyní se mi začíná zdát, že měl pravdu.

Před pár dny jsem v Hospodářských novinách četl o krachu pekáren a o tom, že chleba by měl dnes stát, při započítání nákladů, dvě stě korun. Do toho aktuální zpráva v Radiožurnálu z dnešního rána o tom, že kraje nemají nakoupenou energii na příští rok a že už nyní ty ceny jsou asi pětkrát vyšší než loni, kdy – slovy hejtmana Netolického – byly už příliš vysoké.

Jsme v situaci, kdy vláda musí ukázat, jak umí vládnout. Už ne trh, dobrovolníci, občanská společnost, nyní musí jednat vláda. Vláda je vládou právě nejvíce pro takové situace. Věří ale někdo, že bude schopna jednat? A co z toho vzejde na podzim? Triumf Andreje Babiše. Ne že by Babiš uměl lépe jednat, že by nás mohl z té situace lépe dostat, ale prostě proti, že je pro vládu jasnou opozicí. Samozřejmě může to být i ještě daleko horší, pokud hněv lidu shledá Babiše málo nenávistným a radikálním a bude hledat podporu mezi krajní pravicí.

Můžeme si klást otázky, proč je Fialova vláda tak neschopná. Je to dáno jejím personálním složením? Je to dáno tím, že čekala, že pouhá existence Babiše jako nebezpečí ji bude dodávat vždy legitimitu a přízeň většiny? Je to tím, že je nesourodá, že jednotlivé strany hledí na své zájmy a své voliče? Možná jde o mix všech těchto faktorů a ještě dalších. V každém případě je to děsivý pohled.

