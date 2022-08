Kandidátka na britského premiéra Liz Trussová urazila Francii

27. 8. 2022

"Vážný problém", pokud Francie a Spojené království nedokážou rozlišit, zda jsou přátelé, nebo nepřátelé, říká Macron



Francouzský prezident reagoval na výroky favoritky na post lídra toryů Liz Trussové o Francii. Trussová řekla, že "není jasné, zda je pro Británii Francie přitel nebo nepřítel"





Francie a Velká Británie by čelily "vážným problémům", kdyby nedokázaly jasně říci, zda jsou přátelé, nebo nepřátelé, zdůraznil Emmanuel Macron a dodal, že pro Paříž bude Spojené království vždy spojencem bez ohledu na to, kdo Británii stojí v čele.

Tyto komentáře zazněly poté, co Liz Trussová, jasná favoritka na post příštího britského premiéra, na čtvrteční předposledním diskusi před hlasováním o budoucím šéfovi Konzervativní strany řekla, že "není jasné", zda je francouzský prezident "přítel nebo nepřítel".

Macron, který je na oficiální návštěvě Alžírska, na dotaz, co na to říká, uvedl, že "není dobré příliš ztrácet orientaci". Pokud mu byla položena stejná otázka, odpověděl: "Neváhal bych ani vteřinu. Francie je přítelem britského lidu."



Pokud Francie a Británie "nedokážou říci, zda jsou přátelé, nebo nepřátelé - a to není neutrální termín - pak nás čekají vážné problémy", řekl francouzský prezident.





Trussová na shromáždění v Norfolku řekla, že jako premiérka bude Macrona posuzovat podle "činů, ne podle slov". Macron uvedl, že Spojené království zůstává pro Francii "přátelským národem" a silným spojencem "bez ohledu na její vůdce a někdy i navzdory jejím vůdcům a jakýmkoli drobným chybám, kterých se mohou dopustit v propředvolebním projevu".

Peter Ricketts, bývalý britský velvyslanec v Paříži, uvedl, že výroky Trussové byly neuvážené.

Podle analytiků Paříž již nevěří Londýnu, že dodrží své slovo, zatímco Londýn se domnívá, že Paříž má zájem pouze na tom, aby Británii za brexit potrestal. Naděje, že by se vztahy mohly zlepšit po odchodu Borise Johnsona, se zřejmě v dohledné době nenaplní.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Bývalí vysoce postavení diplomaté a bývalý francouzský ministr Trussové výroky odsoudili s tím, že je nezodpovědné od někoho, kdo se pravděpodobně stane příštím britským premiérem, znevažovat klíčového spojence a že tento komentář dále poškodí vztahy přes kanál La Manche.Napětí, které se nahromadilo během pěti let špatně vedených jednání o vystoupení Spojeného království z EU, se ještě vystupňovalo v důsledku řady sporů přes kanál La Manche, mimo jiné kvůli připlouvání migrantů na malých člunech, kvůli rybářským licencím a protokolu o Severním Irsku.