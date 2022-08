Kdo nově opustil Rusko? Téměř polovinu emigrace tvoří IT specialisté

29. 8. 2022

Více než 45 % Rusů, kteří se odstěhovali do zahraničí od chvíle, kdy Putin 24. února zahájil svou rozšířenou invazi na Ukrajinu, jsou lidé spjatí se sektorem informačních technologií, upozorňuje Margarita Zavadskaja. Více než 45 % Rusů, kteří se odstěhovali do zahraničí od chvíle, kdy Putin 24. února zahájil svou rozšířenou invazi na Ukrajinu, jsou lidé spjatí se sektorem informačních technologií,

Říká, že kulturní osobnosti, učitelé a úředníci tvoří každý zhruba 15 % a novináři, kteří přitahují možná nejvíce pozornosti, protože o sobě píší, tvoří 8 %.

V každém případě je podíl zmíněných skupin odcházejících mnohem vyšší než jejich podíl v ruské populaci a zdůrazňuje jak skutečnost, že emigrace je nyní fenoménem vyšší střední třídy, a že v určitých oblastech tvrdě zasahuje Rusko, zatímco jiné nechává nedotčené.

Průměrný věk respondentů tohoto průzkumu byl 32 let, což je mnohem méně než průměrný věk v Rusku, který činí 46 let. Navíc u těch, kteří odcházeli, byla nižší pravděpodobnost, že se vezmou než u Rusů jako celku, 39 % proti 51 %, a také je mnohem méně pravděpodobné, že budou mít nebo chtít děti.

Co je ale nejvíce zarážející je postoj, jaký k sobě migranti mají. Na rozdíl od většiny Rusů vykazují vysokou míru důvěry a připravenosti spolupracovat. Jsou také velmi političtí, dokonce i ti, jejichž profese mají k politice daleko. A jsou si vědomi značné velikosti své komunity.

Pokud někdo věří informacím z otevřené části šetření, pak tito lidé čekají na změnu režimu. Nejde o konkrétní datum, ale spíše o datum spojené s odchodem Vladimira Putina od moci.

Mnozí z těch, kteří se přestěhovali do zahraničí, ale pochybují, že se Rusko změní i poté, co Putin odejde ze scény. 70 % respondentů v tomto průzkumu nevěří, že by se politická situace v zemi mohla po Putinovi změnit k lepšímu. Pokud mají pravdu, je nepravděpodobné, že by se vrátili, i když Putin odejde.

Zdroj v ruštině: ZDE

