Globální oteplování: Výrazný vzestup hladiny moří způsobený táním grónského ledovce je nyní nevyhnutelný

30. 8. 2022

čas čtení 4 minuty





Vědci zjistili, že tání ledovce v Grónsku přispěje ke zvýšení hladiny moří minimálně o 27 cm bez ohledu na to, jaká opatření v oblasti klimatu budou přijata.





Vědci zjistili, že výrazné zvýšení hladiny moří v důsledku tání grónského ledovce je nyní nevyhnutelné, i kdyby spalování fosilních paliv, které je příčinou klimatické krize, skončilo dnes.



Výzkum ukázal, že dosavadní globální oteplování způsobí jen v Grónsku absolutní minimální zvýšení hladiny moře o 27 cm, protože roztaje 110 tun ledu. S pokračujícími emisemi uhlíku, táním dalších ledovců a teplotní expanzí oceánu se zdá být pravděpodobné, že hladina moře stoupne o několik metrů.

Miliardy lidí žijí v pobřežních oblastech, takže záplavy způsobené stoupající hladinou moře jsou jedním z největších dlouhodobých dopadů klimatické krize. Pokud se rekordní tání v Grónsku v roce 2012 stane běžným jevem ještě v tomto století, což je možné, pak tání ledovců způsobí "ohromující" zvýšení hladiny moře o 78 cm, uvedli vědci.



Předchozí studie používaly k odhadu budoucích ztrát počítačové modely chování ledovců, ale fyzikální procesy jsou složité, což vede ke značným nejistotám ve výsledcích.





Naproti tomu studie publikovaná v časopise Nature Climate Change použila satelitní měření úbytku ledu z Grónska a tvaru ledovců v letech 2000-19. Tato data umožnila vědcům vypočítat, jak dalece dosavadní globální oteplování posunulo ledový příkrov od rovnovážného stavu, kdy sněhové srážky doplňovaly úbytek ledu.

Profesorka Gail Whitemanová z Exeterské univerzity, která nebyla členkou studijního týmu, uvedla: "V současné době je na Antarktidě velký ledovec: "Výsledky této nové studie je těžké ignorovat pro všechny vedoucí představitele podniků a politiky, kteří se obávají o budoucnost lidstva. Je to špatná zpráva pro téměř 600 milionů lidí, kteří žijí v pobřežních oblastech na celém světě. S rostoucí hladinou moří budou stále více zranitelní, což ohrožuje přibližně 1 bilion dolarů celosvětového bohatství." Podle ní musí političtí představitelé urychleně zvýšit financování přizpůsobení se změně klimatu.



"Reálně se nám toto číslo během tohoto století více než zdvojnásobí," řekl profesor Jason Box z Národního geologického úřadu Dánska a Grónska (Geus), který výzkum vedl.Odhad 27 cm je minimální, protože zatím zohledňuje pouze globální oteplování a protože nejsou zahrnuty některé způsoby, jakými ledovec na okrajích ledového příkrovu ubývá.Výhodou této studie je, že poskytuje solidní odhad nevyhnutelného vzestupu mořské hladiny, ale použitá metoda neudává časový rámec, v němž se led ztratí. Nicméně na základě celkových znalostí vědců o tom, jak ledové příkrovy, jako je Grónsko, ztrácejí led do oceánu, vědci uvedli, že většina zvýšení hladiny nastane relativně brzy. V roce 2021 jiní vědci varovali, že značná část grónského ledového příkrovu je na pokraji bodu zvratu."Minimálně 27 cm je deficit vzestupu mořské hladiny, který jsme doposud nashromáždili, a ten se vyplatí, ať už budeme dělat cokoli do budoucna," řekl doktor William Colgan, rovněž z Geusu. "Ať už to přijde za 100 nebo 150 let, přijde to. A vzestup mořské hladiny v současné době roste, a to kvůli klimatické trajektorii, na které se nacházíme."Colgan řekl: "Pokud považujeme rok 2012 za normální rok, pak úbytek vzroste na 78 cm nárůstu hladiny moří, což je ohromující, a skutečnost, že se již pohybujeme v tomto rozmezí [úbytku ledu], je šokující. Rozdíl mezi 78 cm a 27 cm však poukazuje na [rozdíl], kterého lze dosáhnout prostřednictvím provádění Pařížské dohody. Stále existuje velký prostor pro minimalizaci škod."Horské ledovce v Himálaji a Alpách jsou již na cestě ke ztrátě třetiny, respektive poloviny svého ledu, zatímco západoantarktický ledový příkrov je podle některých vědců rovněž za bodem, kdy jsou velké ztráty nevyhnutelné. Oteplující se oceány se také rozšiřují, což přispívá ke zvyšování hladiny moří."Ve vědecké literatuře se stále častěji objevují názory, že během příštích 100 až 200 let dojde k několikametrovému nárůstu hladiny moří," řekl Colgan. Kolaps kolosálního východoantarktického ledového příkrovu, který by vedl k 52metrovému vzestupu hladiny moří, pokud by celý roztál, by mohl být odvrácen, pokud by byla přijata rychlá opatření v oblasti klimatu.