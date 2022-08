Další veselá neděle

29. 8. 2022 / Radek Mokrý







Slovenský kabinet se v únoru dohodl, že elektřina pro domácnosti bude stát po tři roky stejně jako nyní, kdy regulovaná cena za jednu megawatthodinu činí 61,21 eura (asi 1500 korun).





Při sledování nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS jsem v jednu chvíli nevěřil svým uším. Marian Jurečka k zastropování cen elektrické energie prohlásil, že to konzultovali s německými vládními představiteli a ti jim to do minulého týdne nedoporučovali.





K tomu jsem si na Aktuálně cz přečetl článek s titulkem Zubaři zdražují, od loňska v průměru o pětinu. Nový zub už stojí nejméně 10 tisíc.





A v textu dále: "Za obyčejnou bílou plombu lidé zaplatí u zubaře i přes tři tisíce korun. Zubaři však upozorňují, že naopak na nejčastěji používané výrobky nyní pojišťovny přispívají méně než předtím. Například na korunku je to nově jen 300 korun, zatímco loni to bylo 560 korun."

Zdroj: ZDE