Gorbačov a Reagan: kapitalista a komunista, kteří pomohli ukončit studenou válku

1. 9. 2022

čas čtení 8 minut

Foto: Gorbačov a Reagan v texaských kloboucích, 1992, Wikimedia Commons





Když se Michael Reagan v roce 2004 zúčastnil pohřbu svého otce, bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana, vzpomíná, že muž, který seděl za ním, byl posledním vůdcem Sovětského svazu: Michail Gorbačov.



"S Michailem Gorbačovem a mou ženou jsme se v průběhu let spřátelili," řekl Michael Reagan v úterý z Los Angeles poté, co se dozvěděl o Gorbačovově smrti ve věku 91 let. "Nejvíce si vzpomínám na to, jak mi vyprávěl, že pokaždé, když se s ním můj otec setkal, otec každé setkání vždy zakončil slovy: 'Je-li to vůle Boží', a Michail Gorbačov mi říkal: 'Rozhlížel jsem se po místnosti, jestl tam Bůh je'."



Ronald Reagan a Gorbačov, kapitalista a komunista, tvořili nepravděpodobnou dvojici, ale jejich řada významných summitů byla oceněna za to, že pomohla ukončit studenou válku. V roce 1987 společně vyjednali přelomovou dohodu o vyřazení jaderných raket středního doletu.



Bývalí představitelé Reaganovy administrativy v úterý hovořili o porozumění mezi oběma vůdci a o společném odhodlání dostat svět z pokraje války velmocí. Chválili Gorbačova jako sovětského vůdce, který byl na rozdíl od svých nesmiřitelných předchůdců ochoten konstruktivně spolupracovat s Washingtonem.



Reagan označil Sovětský svaz za "říši zla", ale jeho spřízněná politická duše, britská premiérka Margaret Thatcherová, v roce 1984 prohlásila: "Pan Gorbačov se mi líbí. Je možné s jím jednat." V následujících letech se v Ženevě konal první summit Reagana a Gorbačova.



Ken Adelman, který se jako Reaganův činitel pro kontrolu zbrojení tohoto summitu zúčastnil, vzpomíná: "Byl jsem s ním na obědě a on přišel a řekl: 'Tohle je nový typ sovětského vůdce'. Trochu mě to pobavilo, protože Reagam se nikdy nesetkal se starým typem sovětského vůdce, ale měl naprostou pravdu."



Dodal: "Reagan se považoval za velkého vyjednavače a svůj život považoval za jedno velké vyjednávání. Byl velmi smutný, že, jak řekl, nemohl mluvit se všemi sovětskými vůdci před Gorbačovem, 'protože mi pořád umírají. Co mám dělat?"



Adelman, 76 let, autor knihy Reagan: Čtyřicet osm hodin, které ukončily studenou válku, by tyto muže neoznačil za přátele, ale uvedl, že se k sobě vždy chovali zdvořile. "Co se povedlo, bylo to, že Ronald Reagan na summitu v Reykjavíku v roce 1986 projevil velkou rozhodnost, když odmítl zlikvidovat SDI - Strategickou obrannou iniciativu -, když Gorbačovovou hlavní prioritou bylo SDI zničit.



"Takže si myslím, že Gorbačov Reagana obdivoval. Reagan měl Gorbačova určitě rád, protože to byl nový typ sovětského vůdce, s nímž mohl jednat, a viděli, že jejich budoucnost se prolíná a jejich velikost se prolíná. To určitě platilo, když přišli se smlouvou o jaderných zbraních středního doletu, což byla první smlouva, která eliminovala celou třídu jaderných zbraní."



Dalším svědkem tohoto jednání s neskutečně vysokými sázkami byl Jim Kuhn, tehdejší asistent amerického prezidenta. Nyní sedmdesátiletý muž, který žije v Alexandrii ve Virginii, vzpomíná, že Thatcherová přijela do Camp Davidu jednat o svém setkání s Gorbačovem a přesvědčila Reagana, že je jiný a j ochotný naslouchat.



Kuhn řekl: Thatcherová mu sdělila, že jí Gorbačov nikdy neskákal do řeči, když říkala svůj názor. "Pro Reagana bylo nejzásadnější, když mu Thatcherová řekla, že ji nikdy nepřerušil. To Reaganovi otevřelo názor na Gorbačova, takže tam šel s otevřenou myslí. Věděl, že ten jeden summit může vést k dalšímu a možná k dalšímu a že možná existuje nějaký způsob, jak začít snižovat závody v jaderném zbrojení."



První setkání mezi čtyřma očima v Ženevě mělo trvat 20 minut, ale trvalo hodinu a půl, pokračoval Kuhn, a Reaganův první dojem byl pozitivní. "Jeho slova zněla: 'Je mezi námi porozumění, nasloucháme si, neshodneme se, ale možná existuje způsob, jak pokračovat. Máme před sebou ještě dlouhou cestu a doufejme, že najdeme nějakou společnou řeč."





"Domluvili jsme se, že Reagan vezme na druhém zasedání Gorbačova na procházku do Ženevy dolů podél tamního jezera. Byl tam malý domek u jezera a setkali se tam jen oni dva s tlumočníky a tehdy Reagan Gorbačovovi řekl: 'Pane generální tajemníku, vy nikdy nemůžete vyhrát závody ve zbrojení se Spojenými státy, protože my budeme mít vždycky schopnost vás uzbrojit'.





Reagan odpověděl: "Mně se to líbí."







Zdroj v angličtině ZDE

"To udalo tón dalším summitům. Gorbačov byl velmi inteligentní a byl připravený. Pochopil, že se věci musí změnit a že Reagan je člověk, se kterým by mohl být schopen spolupracovat, a jeden summit vedl k dalšímu a pak k dalšímu."Kuhn však poznamenal, že mezi oběma vůdci, jejichž manželky si "tak dobře nepadly do oka", došlo také k velkým neshodám, zejména v otázce lidských práv. "Reagan dával Gorbačovovi seznam lidí, kteří byli v Sovětském svazu vězněni a bylo s nimi špatně zacházeno. Gorbačovovi z toho prostě vřela krev v žilách: jako proč mě tímhle bijí?"Tak se vracel a útočil na Reagana se slovy: Nepoučujte mě, jak mám řídit svou zemi nebo jak se máme chovat k našim lidem; u vás žijí lidé na chodnících a na mřížích a máte nezvládnutelnou kriminalitu.""V roce 1987 Reagan v Západním Berlíně slavně vyzval: "Pane Gorbačove, zbourejte tuhle zeď!" O dva roky později lidové revoluce smetly komunistické vlády ve východním Německu a ve východní Evropě. Gorbačov a Reaganův nástupce, prezident George HW Bush, se setkali na summitu na Maltě a přivítali konec studené války.Ed Rogers, který byl mimořádným asistentem u Reagana a zástupcem asistenta u Bushe, se zúčastnil summitu na Maltě a domnívá se, že Gorbačov si zaslouží větší uznání. Řekl to v úterý: "Gorbačov byl intelektuálně upřímný v tom, jaké měl aspirace pro Sovětský svaz. Chtěl zdravou, prosperující společnost. Byl intelektuálně upřímný, ohledně toho, co ekonomický systém v Rusku a v satelitních státech, které tvořily Sovětský svaz, způsobil, a věděl, že další jeho pokračování je nežádoucí."Byl intelektuálně poctivý, pokud jde o lidské aspirace. Nepoužil zbraně proti lidem v Berlíně. Nepoužil l zbraně proti lidem, kteří přišli na velvyslanectví v Maďarsku. Rozhodl se, že reakcí na problémy Sovětského svazu není postřílet hromadu nevinných lidí."Rogers dodal: "Gorbačov Sovětský svaz nerozbil, ale přivedl ho k hladkému přistání. Díky jeho poctivosti a slušnosti to byla geopoliticky obrovsky nevýznamné."Bill Kristol, který rovněž působil v Reaganově administrativě a nyní je politickým komentátorem, napsal na Twitteru: "My reaganovci, jsme zuřili, když někteří připisovali Gorbačovovi větší zásluhy než Reaganovi za konec studené války a Sovětského svazu. Ale on měl velký význam. Možná nezamýšlel ty výsledky, ale nebyl ochoten použít sílu, aby jim zabránil. A to bylo klíčové."Na setkání v Bílém domě v roce 1987 Reagan poznamenal: "Naslouchali jsme moudrosti starého ruského rčení. A jsem si jist, že jej znáte, i když vám moje výslovnost může činit potíže. Ta věta zní: Doveraj, no proveraj - důvěřuj, ale prověřuj."Gorbačov řekl: "Tohle opakujte na každé schůzce."