Sbohem, zbraně! Do konce roku zůstane Rusko téměř bez granátů, dělostřelectva a obrněných vozidel

2. 9. 2022

Šest měsíců války pro Rusko vedlo nejen ke kolosálním nenahraditelným ztrátám lidské síly, ale také k obrovským výdajům na zbraně a vojenskou techniku: Řízených střel je již velmi málo, granáty pro dělostřelectvo a obrněná vozidla budou vyčerpány do konce roku a stav vojenského letectva neumožňuje provést letecký útok v plném rozsahu. Rusko kvůli sankcím nemůže pokračovat v plnohodnotné průmyslové výrobě zbraní a doplňovat zásoby zbraní, které rychle docházejí, upozorňuje Pavel Luzin.

Opotřebení hlavní a hlad po granátech

Jedním z podceňovaných problémů je omezenost ruských zásob dělostřeleckých granátů a děl. Mezi odborníky, pozorovateli a občany, kteří se o problematiku prostě zajímají, panuje stabilní představa, že existují obrovské zásoby dělostřeleckých zbraní, které Rusko zdědilo po SSSR. Problém je v tom, že sovětské dělostřelecké granáty nebylo možné dlouho skladovat a již v létě 2002, během druhého čečenského tažení, ruská armáda čelila nedostatku dělostřeleckých granátů hlavních ráží 122 mm a 152 mm.

To samozřejmě neznamená, že by měl být odepsán celý sovětský dělostřelecký arzenál. Například projektily na tuhá paliva pro salvové raketomety jsou mnohem méně citlivé na dlouhodobé skladování než projektily pro hlavňové dělostřelectvo, jejichž převážná část již dlouho potřebovala repasovat. Tento arzenál navíc důkladně spotřebovaly nejen dvě čečenské války a letmé gruzínské tažení, ale také vojenské tažení na Ukrajině v letech 2014-2015 a pravděpodobně v ještě ve větší míře tažení v Sýrii.

Zároveň je třeba si uvědomit, že míra spotřeby granátů během dvou čečenských válek byla několikanásobně nižší než během války současné, kdy dosahují 40 000–60 000 granátů všech typů denně s vysokou intenzitou nepřátelství, klesající na 24 000 za den v obdobích velmi podmíněného "klidu".

Stojí za to pokusit se odhadnout tempo výroby ruských dělostřeleckých granátů, vzhledem k tomu, že v letech 1990-2000 byla relativně malá a v plné síle byla rozjeta v roce 2010. Ani zvýšené tempo výroby, stejně jako dynamika vývoje a tvorby nové munice, však ministerstvu obrany nevyhovovaly. Proto byl v roce 2014 zahájen rozsáhlý program obnovy granátů zachovaných v dělostřeleckých a raketových arzenálech. Do konce roku 2017 bylo v rámci tohoto programu získáno 1,7 milionu munice a raket všech typů, tedy asi 570 000 ročně. Zvláště bylo zdůrazněno, že jejich výroba od nuly by rozpočet stála 117 miliard rublů, tedy 39 miliard rublů ročně.

Na základě těchto čísel je možné odhadnout skutečnou produkci dělostřelecké munice. Pokud vezmeme údaje o příjmech příslušných průmyslových podniků a holdingů, uvidíme, že se ve stejných letech pohybovaly v rozmezí 80–100 miliard rublů. Výnosy přitom samozřejmě zahrnují i ​​podíl civilních výrobků, který u jednotlivých podniků dosahuje 25-30 %. Ve výsledku lze poměr opravy a výroby nové munice odhadnout, i když spíše zhruba, na 1:2. Neboli na každých 570 000 repasovaných granátů připadá až 1,14 milionu nových. Celková roční míra doplňování dělostřeleckého arzenálu v roce 2010 tedy nepřesáhla 1,6–1,7 milionu granátů všech typů. A zde stojí za zmínku zajímavý detail: Dodávka raket všech typů například v roce 2017 činila pouhých 10 700 kusů.

Ve výsledku se ukazuje, že za půl roku agrese proti Ukrajině mělo Rusko spotřebovat minimálně 7 milionů granátů, nepočítaje přitom ztráty frontových skladů v důsledku ukrajinských úderů. Jinými slovy, při zachování intenzity války na současné úrovni bude Moskva do konce roku 2022 čelit skutečnému nedostatku granátů a v zájmu úspory bude nucena omezit použití dělostřelectva.

Kromě granátů je zde také problém opotřebení hlavní. A pokud mají raketomety při správné údržbě dlouhou životnost, pak se hlavně děl, stejně jako u tankových děl, opotřebovávají mnohem rychleji. Takže například hlavně ruských tanků mají kapacitu vystřelit 210 nábojů podkaliberních střel prorážejících pancéřování až 840 nábojů tříštivých a kumulativních střel. Současně mají děla, v závislosti na ráži, typu střely a dostřelu, kapacitu až 2 000–3 000 nábojů. Pro srovnání, část německých samohybných houfnic PzH2000 dodaných na Ukrajinu selhala po měsíci používání s intenzitou palby 100 střel za den na jedno dělo.

A i když předpokládáme, že ruští vojáci nezanedbávají postupy údržby hlavně a dalších mechanismů zbraní, a Rusko má, byť neznámé, ale vůbec ne nekonečné zásoby v záloze (zejména v dělech ze skladovacích základen), do konce roku 2022 povede opotřebení samotného dělostřelectva k prudkému poklesu jeho účinnosti. Sama ruská armáda navíc ještě v roce 2020 opatrně upozorňovala na problémy s životností dělostřeleckých hlavní a také na nedostatečnou efektivitu systému polní údržby a oprav děl.

Ukazuje se, že očekávaný nedostatek granátů by se měl shodovat s rostoucím nedostatkem samotných děl. V tomto ohledu není divu, že Rusko začalo střílet na ukrajinská města systémy protivzdušné obrany/protiraketové obrany S-300 a S-400, jejichž pravidelné testování začalo nejméně před pěti lety. Pravda, munice odpovídajících raket pro tyto systémy se stále počítá v tisících nebo maximálně desetitisících, ale v žádném případě ne ve stovkách tisíc, ba co víc, ne v milionech kusů.

V tomto ohledu stojí za to podívat se na stav dělostřeleckého a muničního průmyslu. Soudě podle náhlé návštěvy vicepremiéra Denise Manturova a místopředsedy Rady bezpečnosti Dmitrije Medveděva o posledním srpnovém víkendu roku 2022 v závodech Motovilicha a v permské prachárně, věci v tomto směru vůbec nejdou hladce.

Toto odvětví se vyznačuje stejnými problémy jako celý ruský vojenský průmysl. Bylo vydáno několik odborných zpráv o závislosti podniků vojensko-průmyslového komplexu na dovozu a o selhávání programů náhrady dovozu. Sama o sobě je myšlenka substituce importu a autarkie slepou uličkou, nerozumná a celkově falešná, jednoduše popírající dělbu práce a výhody mezinárodní spolupráce. Avšak pro autoritářský systém moci a pro příkaznicko-administrativní ekonomický model je cesta k sebeizolaci a nevyhnutelné sebedestrukci předem daná.

Na přelomu let 2000-2010 prošly podniky na výrobu munice a děl technickým přezbrojením. Například Kazaňský závod na střelný prach nakupoval zařízení v Německu, Švýcarsku a Rakousku (což znamená, že některé chemické komponenty pro svou výrobu musel nevyhnutelně nakupovat v zahraničí). Totéž v těch letech udělalo Federální výzkumné a výrobní středisko Altaj a všichni ostatní vývojáři a výrobci střelného prachu a pevných pohonných hmot. Výrobci dělostřelectva si také půjčovali západní techniku ​​a nakupovali evropské průmyslové vybavení. Závody Motovilicha například v roce 2011 podepsaly smlouvu na dodávku radiálního kovacího stroje z Rakouska, který je nezbytný pro výrobu dělostřeleckých hlavní (samotný závod však stihl v roce 2018 projít konkurzem).

Od roku 2014 se všechny tyto kooperativní vazby začaly postupně hroutit a lámat, zařízení se opotřebovávalo rychleji, než bylo aktualizováno (pokud bylo vůbec možné jej aktualizovat). K tomu se přidal nedostatek personálu a přirozená nepravidelnost obranných zakázek, což vedlo k dalším ztrátám nebo přinejmenším novým nákladům. A i kdyby se jednotlivé továrny dostaly do zisku, jako kazaňská prachárna, znamenalo to jen to, že krytí výrobních nákladů bylo odloženo do budoucna a vlastně padlo na bedra ruských občanů, protože ztráty a investice do vývoje jsou nakonec zaplaceny z federálního rozpočtu.

Zde je také zajímavé, že zjevně ve snaze zlepšit efektivitu muničního průmyslu bylo na přelomu let 2010-2020 rozhodnuto sjednotit jeho podniky, vlastněné státními korporacemi a přímo státem, pod jednou střechou. Takovou střechou se stal koncern Technodinamika ovládaný státní korporací Rostec. Do tohoto koncernu přešel i Techmaš, další holding Rostecu, který se specializuje na střelivo. Organizační transformace a konsolidace finančních toků však nevedly ke změně kvalitativních parametrů. Takže například produktivita práce v Technodynamice z hlediska příjmů je asi 2,3 milionu rublů ročně (méně než 32 000 dolarů), což je asi 9-10krát nižší než u amerických výrobců munice. A v ruské politické ekonomii a technologické realitě je možné zvýšit produktivitu pouze vážným personálním navýšením, což je v podmínkách zmíněného nedostatku personálu a obecněji obecné demografické situace prakticky nemožné.

Ruští výrobci dělostřelectva a munice tak budou odříznuti od dodávek západního vybavení, náhradních dílů a materiálů a zároveň omezeni z hlediska lidského kapitálu a produktivity práce. To v dohledné době nevyhnutelně povede ani ne tak ke stagnaci, jako spíše k omezování výroby. Je možné, že v letech 2022-2023 budou ještě schopni udržet produkční tempa získaná v předchozích letech, ale v následujících letech je jejich pokles nevyhnutelný. V rámci možností bude prováděna údržba a opravy dříve zakoupeného zařízení, ale množství a kvalita výrobků začnou klesat. V podstatě to znamená přechod od masové průmyslové výroby k manufaktuře.

Spotřebování raket

Na pozadí postupně a nevyhnutelně narůstajících problémů s dělostřelectvem, má smysl poohlédnout se po jiných typech zbraní a vojenské techniky (podrobnější rozbor provedl autor na stránkách Riddle). Existují zde tři hlavní skupiny systémů: Vysoce přesné zbraně, letectvo a obrněná vozidla.

Ruské přesné zbraně zahrnují několik typů střel. Střely s dosahem více než 300 km: Balistické střely pro komplexy Iskander-M, řízené střely Kalibr námořní a pozemní (9M729), nadzvukové protilodní střely Onyx (P-800) námořní a pozemní, letecké řízené střely založené na Ch-101, Ch-555 a Ch-22 / Ch-32. Střely s dosahem do 300 km: Letecké řízené střely Ch-35 a Ch-59. Z toho rakety Ch-555 a Ch-22 šly do Ruska z výzbroje SSSR a také z Ukrajiny v 90. letech a již se nevyrábějí.

S výjimkou jednodušších střel s plochou dráhou letu Ch-35 a Ch-59, jejichž počet lze těžko odhadnout, bylo v předvečer války v ruské výzbroji několik stovek jednotek každého z těchto typů. Dá se to soudit podle toho, jak klesla intenzita jejich používání z několika desítek jednotek denně v prvních dnech války na jednorázové starty nyní a někdy i jednou za několik dní. Rusko zároveň maskuje rostoucí nedostatek raket dlouhého doletu ostřelováním ukrajinských měst raketovým dělostřelectvem a používáním systémů protivzdušné obrany / protiraketové obrany S-300/S-400 k úderům na pozemní cíle.

Posouzení skutečných ruských výrobních kapacit je předmětem odborné diskuse, lze však předpokládat, že roční objemy výroby střel krátkého doletu a operačně-taktických balistických střel každého typu jsou měřeny v množství do 50 kusů. Navíc u námořních střel Kalibr, leteckých střel Ch-101 a pozemních střel s plochou dráhou letu 9M729, což jsou z velké části varianty stejné střely, je celkový odhad 100 jednotek ročně. U střel Onyx je toto číslo o něco vyšší než 55 kusů a u střel Ch-32, jejichž výroba nahrazující Ch-22 začala v letech 2018–2019, stěží přesahuje 20 kusů. Obecně se ukazuje, že objem výroby ruských vysoce přesných střel s doletem přes 300 km je 225 kusů ročně. Tento odhad však může být upraven, jakmile budou k dispozici nová data. Navíc je vhodné ještě jednou zdůraznit, že z tohoto odhadu jsou vyloučeny střely s doletem do 300 km, Ch-35 a Ch-59, jejichž objem výroby je stále obtížné odhadnout.

V tomto ohledu je nepravděpodobné, že by ruský průmysl měl potenciál k vážnému nárůstu výroby nejen kvůli embargu na dodávky zařízení a personálním omezením, ale také kvůli relativně nízké produktivitě práce. Omezení posledně jmenovaného jsou ukládána samotnou organizací práce v podnicích ruského vojensko-průmyslového komplexu a ruským modelem politické ekonomie jako celku.

Problémy s obrněnými vozidly

Pokud jde o obrněná vozidla, situace je taková, že podle zkušeností z minulých válek nemusí být její hlavní ztráty způsobeny ani tak přímým ničením v nepřátelských akcích, ale poškozením granáty, poruchami a opotřebením motorů. V tomto ohledu není motorová kapacita ruských tanků T-72 a T-80 různých modifikací delší než 1000 hodin provozu. Poté potřebují vyměnit motory, které se nyní vyrábějí na dovážených zařízeních. Motory tanků se samozřejmě opravují, ale při masovém překračování uvedené kapacity jsou možnosti omezené.

Samozřejmě tanky, bojová vozidla pěchoty, obrněné transportéry a výsadková bojová vozidla jsou i ve válce většinu času mimo provoz, ale pokud jsou v akci alespoň 2-3 hodiny denně, tak od začátku války spotřebovaly 370-560 hodin. A i s přihlédnutím k dodávkám relativně čerstvých, byť ne nových, obrněných vozidel z vojenských jednotek a skladových základen, lví podíl, při zachování vysoké intenzity nepřátelství, bude muset do konce roku 2022 vyžadovat generální opravu, za předpokladu, že nebudou zničeny. A zde stojí za to znovu připomenout, co bylo řečeno výše: Kapacita tankových děl je také omezená.

Tempo výroby a modernizace obrněných vozidel v roce 2010 bylo přibližně 650 tanků a bojových obrněných vozidel ročně. Z tohoto počtu tvořily tanky: Ne více než 160–170 kusů T-72B3 / B3M ročně v letech 2011–2020 z podniků Uralvagonzavod (UVZ) v Nižném Tagilu a Omsku (v roce 2021 byly dodávky těchto tanků sníženy na 34 jednotek) a ne více než 45–50 jednotek T-80BVM v letech 2017–2021 ze závodu v Omsku. Pokud jde o výrobu tanků T-90M, stejně jako modernizaci tanků T-90 vyrobených v letech 1990-2000, jejich sériová výroba začala až na konci roku 2021. A můžeme s jistotou říci, že tato produkce byla zatím měřena několika desítkami ročně a lze ji zvýšit pouze díky kapacitám, které se v současné době zabývají modernizací tanků T-72.

Ruská armáda tak měla do začátku války asi 2 000 modernizovaných tanků z asi 3 300 tanků, které byly v armádě. A to z více než 16 000 obrněných bojových vozidel všech typů nová a modernizovaná tvořila zhruba čtvrtinu. Zde je také třeba mít na paměti, že výroba nových a modernizace stávajících obrněných vozidel probíhá také na dovážené technice a za použití dovážených komponentů.

Problémy vojenského letectva

Na tomto pozadí vypadá situace v letectví na první pohled lépe. I s přihlédnutím k tomu, že motory bitevních letounů Su-25 mají nejmenší životnost motoru (500 hodin) a tato válka je každopádně poslední pro široké použití frontových bombardérů Su-24 kvůli jejich věku je intenzita využití ruských letadel a vrtulníků poměrně nízká. Každý stroj i na začátku agrese, kdy byla ukrajinská PVO méně organizovaná než nyní, provedl 1-2 bojové lety denně s celkovou délkou 1-1,5 hodiny. Přitom dnes, s přihlédnutím ke ztrátám a poruchám, je Rusko stále schopno držet u hranic Ukrajiny asi 400 bojových letadel různých typů a asi 360 vrtulníků (zdaleka ne všechny jsou to bitevní vrtulníky). Nicméně Rusko od samého začátku války nebylo schopno vést plnohodnotné letecké tažení a nyní se jeho schopnosti pro takové tažení jedině snížily.

Zásadním omezením je i zde výrobní kapacita. Pokud v dekádě v předvečer plné agrese Rusko ročně vyrábělo 30–35 bojových letadel a 25–30 bitevních vrtulníků a modernizovalo 130 až 200 jednotek různých letadel, pak se plánoval přechod na novou generaci bojových letadel po roce 2020 s předpokladem snížení jejich vyrobeného počtu ve prospěch nové kvality. Nyní je nepravděpodobné, že by technologické embargo umožnilo, aby tento přechod uspěl, vzhledem k tomu, že již byl odložen v průběhu roku 2010.

V konečném důsledku i přes plánovanou injekci do vojensko-průmyslového komplexu ve výši minimálně dalších stovek miliard rublů jen v roce 2022 dojde takřka nevyhnutelně k dlouhodobé degradaci výroby na úroveň, kdy její zachování nebude záviset ani tak na organizačních a ekonomických faktorech, jako spíše na konkrétních inženýrech, dělnících a manažerech. Jednoduše řečeno, toto odvětví se stane spíše manufakturní než průmyslovou výrobou.

Zdroj v ruštině: ZDE

