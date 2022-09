O pyrrhickém vítězství Liz Trussové

6. 9. 2022

čas čtení 3 minuty

Myslím, že stojí za to ocitovat část komentáře Johna Crace ke zvolení Liz Trussové britskou premiérkou. Víc asi opravdu není třeba (JČ):

...Nejenže Trussovou nechtěla celá země a dvě třetiny jejích vlastních poslanců. Nezvolila ji ani více než polovina členů Konzervativní strany. Z možných 170 000 hlasů - za předpokladu, že všichni členové Konzervativní strany jsou skutečně naživu - získala Liz jen 80 000 hlasů. To však zřejmě stačilo na to, aby se stala příští britskou premiérkou. Hodně štěstí. Demokracie se pohybuje záhadnými cestami.



Pak přišel její projev. Pokud se tomu tak dá říkat. Spíš slovní salát. Představte si to. Už dva měsíce víte, že vyhrajete. A jediné, co musíte udělat, je připravit si pětiminutovou děkovnou řeč. Něco obyčejného a nekontroverzního. Něco, co by dokázalo, že jste alespoň napůl rozumná. Trussová se však zmohla jen na mumlavý monotón, který by byl vypískán na okrajovém ackci na stranické konferenci toryů.

Comedy Gold. pic.twitter.com/DlijRhm516 — Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) September 5, 2022





.



"Myslím, že jsme ukázali hloubku a šíři talentů v Konzervativní straně," začala. Opravdu? Zbláznila jste se? Ve skutečnosti jste ukázali, že toryové jsou vyčerpanou silou. A že při hledání nového lídra se snaží jen vyškrabávat zbytek. Jaká byla šance najít někoho ještě horšího než Johnsona? Vlastně docela vysoká, vzhledem ke zmenšujícímu se genofondu Konzervativní strany.



Trussová se pak začala hodnotit Johnsonovy nejvýznamnější činy. "Obdivují vás od Kyjeva po Carlisle," řekla. Jo. A Johnson je nenáviděný ve Skotsku a Severním Irsku. A vlastně i v Carlisle, kde právě zvolili labouristický komunální úřad. Nastala trapná několikavteřinová pauza, kdy Trussová čekala na potlesk. Nakonec ji několik toryů osvobodilo z trapné situace a trochu jí zatleskalo.



Zbytek projevu byl ještě žalostnější. Nějaký úspěch. Se chystá realizovat. A doručit. Nemá zatím tušení co. Vůbec si neuvědomuje, že je ve vládě od roku 2014 a že by se od ní mohlo očekávat, že v uplynulých letech něco dokázala. Hodinový strojek se rozběhl a Liz se s ploužením zastavila. O sjednocování země nic neřekla. Nic o životních nákladech. Jen mlhavá naděje, že by mohla vyhrát příští volby v roce 2024, pokud se jich labouristé odmítnou zúčastnit.





Těžko to mohlo dopadnout hůř. V očích některých toryovských poslanců byla vidět panika. Tak nějak si představovali, že by se Trussová mohla zázračně proměnit v soudržnou a věrohodnou vůdkyni, kterou jim slibovali během kampaně. A ona jim přesto před očima zkolabovala. Jestli vydrží rok, bude to zázrak. Pak se všichni vrátíme do tohoto konferenčního centra a budeme svědky jmenování někoho ještě horšího.









Zdroj v angličtině ZDE

