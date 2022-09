Putin ve svém bojovném projevu hrozí, že rozbije křehkou dohodu o vývozu obilí z Ukrajiny

8. 9. 2022

Ruský prezident prohlásil, že chce revidovat dohodu, která by umožnila vývoz ukrajinského obilí přes Černé moře. To by mohlo dohodu ohrozit a oživit obavy z obnovení ruské námořní blokády v Černém moři.



Během bojovného projevu na ekonomické konferenci ve Vladivostoku Putin uvedl, že bude hovořit s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem o "omezení destinací pro vývoz obilí", a vydal nepravdivé tvrzení, že pouze dvě z 87 lodí opouštějících Ukrajinu s obilím ho odvezly do rozvojových zemí.



Tato konfliktní prohlášení zazněla během projevu, v němž Putin rovněž pohrozil, že přeruší veškeré dodávky plynu, ropy a uhlí do Evropy, pokud ta zavede cenový strop na dovoz ruských energií. S odvoláním na ruskou pohádku řekl, že Evropané "zmrznou jako vlčí ocas". Během bojovného projevu na ekonomické konferenci ve Vladivostoku Putin uvedl, že bude hovořit s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem o "omezení destinací pro vývoz obilí", a vydal nepravdivé tvrzení, že pouze dvě z 87 lodí opouštějících Ukrajinu s obilím ho odvezly do rozvojových zemí.Tato konfliktní prohlášení zazněla během projevu, v němž Putin rovněž pohrozil, že přeruší veškeré dodávky plynu, ropy a uhlí do Evropy, pokud ta zavede cenový strop na dovoz ruských energií. S odvoláním na ruskou pohádku řekl, že Evropané "zmrznou jako vlčí ocas".







Projev, oficiálně věnovaný ekonomice a obchodu, byl jedním z nejbojovnějších a nejvzdornějších projevů ruského vůdce od začátku války na Ukrajině. V jednu chvíli Putin prohlásil, že Rusko "nic neztratilo" tím, že zahájilo válku, v niž byly usmrceny desítky tisíc lidí, včetně tisíců jeho vlastních vojáků.



"O nic jsme nepřišli a o nic nepřijdeme," řekl Putin, když byl dotázán na cenu invaze, která začala před více než půl rokem. "Hlavním ziskem je posílení naší suverenity."



"Samozřejmě dochází k určité polarizaci," pokračoval v narážce na izolaci Ruska, "ve světě i uvnitř země, ale věřím, že to bude jen ku prospěchu. Bez ohledu na to, jak moc by někdo chtěl Rusko izolovat, je to nemožné," dodal a prohlásil, že Rusko se po přerušení vazeb s Evropou bude orientovat na Asii.



Putinovy výroky zazněly na ruském Východním ekonomickém fóru, na ekonomické přehlídce, která byla letos oslabenou záležitostí. Pouze Myanmar a Arménie vyslaly na tuto akci své vrcholné politiky.



Co však chybělo na velkoleposti, to Putin vynahradil chvástavostí, když opakoval staré fráze o konci hegemonie USA a důležitosti suverenity poté, co vyslal vojáky na Ukrajinu, aby obsadili území a sesadili vládu Volodymyra Zelenského. Stejně jako v minulosti prohlásil, že Rusko je připraveno pokračovat ve válce "až do konce".



Projev zazněl v době, kdy se Putinova krvavá vojenská ofenziva na Ukrajině zastavila a on zůstává s Evropou na mrtvém bodě v energetické válce, která by mohla Rusko dále ochudit a miliony lidí v zahraničí přivést do problémů.



Ve svém projevu Putin vykreslil Rusko jako oběť a řekl, že západní sankce "nahradily pandemii" jako hrozbu světovému řádu. "Mluvím o sankční horečce Západu s jeho bezostyšnou a agresivní snahou vnutit jiným zemím modely chování, zbavit je suverenity a podřídit je své vůli," řekl.



K hrozbě zastavení dodávek ropy a plynu Putin uvedl: "Přijdou nějaká politická rozhodnutí, která budou v rozporu se smlouvami? Ano, prostě je nebudeme plnit. Nebudeme dodávat vůbec nic, pokud to bude v rozporu s našimi zájmy. Nebudeme dodávat plyn, ropu, uhlí, topný olej - nebudeme dodávat nic."



Putin tvrdil, že obilí opouštějící Ukrajinu se nevyváží do chudých zemí, ale do EU. Tvrdil, že pouze dvě lodě z 87 odjely do rozvojových zemí. Údaje OSN dokazují, že Putinovo tvrzení bylo nejméně desetkrát nepravdivé.



Putin prohlásil, že zváží nové projednání dohody s Erdoganem, čímž by mohl dohodu o vývozu obilí ohrozit. "Pravděpodobně bychom měli uvažovat o omezení destinací pro vývoz obilí a já o tom budu jednat s panem Erdoganem, tureckým prezidentem, protože to byl on a já, kdo s tímto plánem přišel," řekl Putin.



V projevu se Putin rovněž vyslovil na podporu přísného trestu 22 let vězení pro bývalého novináře Ivana Safronova, který byl odsouzen za velezradu v soudním procesu vedeném na základě tajných důkazů.







Na otázku o stovkách novinářů, kteří byli nuceni uprchnout ze země kvůli novým drakonickým zákonům proti kritice války a svobodě slova, Putin naznačil, že jsou to zrádci.







Mnozí z novinářů vyjádřili nad jeho výroky znechucení. "Jo, být zařazen na seznam hledaných osob, o tom jsem vždycky snil," napsal Andrej Soldatov, ruský investigativní novinář, který od začátku války žije v zahraničí.







Zdroj v angličtině ZDE

"Ujišťuji vás, že jsou rádi, že mohou odejít," řekl o novinářích. "Vždycky pracovali proti naší zemi, ale teď se pod rouškou nějakých údajnýchzdejších hrozeb šťastně odstěhovali za stejné platy, které si tady vydělali."