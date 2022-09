Ruští propagandisté začali veřejně přiznávat, že Ukrajina vyhrává válku

10. 9. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 5 minut



Ukrajina oznámila, že od ruských sil znovu získala asi tisíc kilometrů čtverečních. Kanál domobrany Novorossija Z.O.V., na Telegramu, který sledují miliony Rusů, sdílel videa s ukrajinskou vlajkou vztyčenou nad Balaklijí. Ruské sociální sítě se rozzářily fotografiemi ukrajinských vojáků, kteří hrdě pózují před nápisy v oblastech, kde si ruská armáda podle všeho byla ještě před týdnem jistá, že je má plně pod kontrolou, jako jsou Ševčenkove, Borščyvka a Volokhiv Jar. Pro Kreml se stalo nemožným předstírat, že Ukrajina nezískává zpět území, která napadla a držela ozbrojená síla Vladimíra Putina.







Během svého rozhlasového pořadu nazvaného Полный контакт (Plný kontakt) to řekl oblíbený a nejhlasitější kremelský propagandista Vladimir Solovjov: "Mám obavy, samozřejmě chceme, aby naši hoši Ukrajince rozdrtili a postoupili dál, ale život nefunguje vždy tak, jak bychom si přáli." Ve večerním televizním pořadu Вечер с Владимиром Соловьёвым (Večer s Vladimírem Solovjovem) Solovjova varoval poslanec Státní dumy Andrej Guruljov, který je bývalým zástupcem velitele jižního vojenského okruhu Ruska a zapomněl na zákon zakazující používat slovo válka k popisu Putinovy "speciální operace na Ukrajině": "Domnívám se, že dnes je na jedné z našich front složitá situace. Ano, Ukrajinci tam soustředili své útočné jednotky a začali postupovat. Budeme potřebovat nějaký čas, abychom dali věci do pořádku. Ano, situace není jednoduchá. Došlo k chybám? Ano, pravděpodobně ano. Chybám se nevyhnete ani v životě, ani ve válce".





Vojenský expert Michail Onufrienko ve stejném televizním pořadu také odhodil termín "speciální vojenská operace" a postěžoval si: "Paniku vyvolává nikoli ukrajinská strana, nikoli kyjevský režim nebo západní zdroje, ale naše vlastní vlastenecké kanály na sociálních sítích... Je to těžká válka, je to velká válka, svět nezažil válku takového rozsahu od druhé světové války, přinejmenším po Vietnamu. Nicméně objektivně vzato jde o nejúspěšnější postup ukrajinské junty od 24. února. Zjevně nemáme dost vojáků, abychom je zadrželi, ale můžeme se alespoň radovat, že to nedokázali, a rozhodně jim nedovolíme Balakliji obsadit."





Následujícího dne Ukrajina skutečně obsadila Balakliji, strategicky důležité město.





Bývalý generálporučík ruských ozbrojených sil Jevgenij Bužinskij pak prohlásil, že ukrajinská armáda je přeplněna Američany: "na Ukrajině jsou tisíce amerických poradců a specialistů, jsou přítomni snad v každé jednotce" a hodnotí to jako důvod, proč Ukrajina dokázala úspěšně čelit ruským silám. Ruské ego potřebuje zakrýt skutečnost, že je poráží Ukrajinci, a raději se postaví Američanům, což je méně ostudná pozice.





Andrej Ruděnko, reportér ruských státních médií, který pravidelně zveřejňuje aktuální informace o válce, tvrdí, že jde o spiknutí, a ptá se, zda americký ministr zahraničí Antony Blinken tajně přiletěl do Kyjeva, aby dále koordinoval přijímání špičkových amerických expertů, a využil tak plné pozornosti médií vůči smrti britské královny.





Ti, kteří poněkud krátkozrace a zbaběle stále trvali na tom, že by se Ukrajina měla pokusit zasednout s Kremlem k jednacímu stolu pro mírové rozhovory (samozřejmě s nutností vzdát se již dobytého území a podvolit se dalším případným požadavkům Kremlu), se díky úspěchům ukrajinské armády zjevně mýlí. Představa, že Rusko je neporazitelnou mocností díky své velikosti a obrovské vojenské výzbroji, je jako většina ruských věcí fraška.





Rusko opakovaně prokázalo, že o sobě bez ostychu přehání a blafuje.





Vyloženě lžou o věcech, u nichž každý vidí, že lžou, ale kvůli slovanské kulturně vnucené mentalitě oficiality - kdy se za pravdu přijímá jen to, co je oficiálně potvrzeno, ať už razítkem, dokumentem, soudním předpisem, prohlášením -. notoricky známým příkladem bylo, když ruská vojska vstoupila v roce 2014 na Krym s šátkem zakrývajícím vlajku na uniformě. Každý, kdo měl jedno oko, viděl, že jsou to ruští vojáci, ale pro Kreml a pro mysli kulturně postižené tímto úředním fetišem se zdálo životaschopné předstírat, že to ruští vojáci nejsou, protože jejich uniformy měli vlajku zakrytou...





Ovšem mimo tuto světovou stranu a mnohé asijské kultury, když někam ukazují jiné faktory a důkazy, i to se při posuzování něčeho bere v úvahu. Rusko uvádí, že se nejedná o válku, ale o speciální operaci, a myslí si, že by to stačilo k obhajobě, že se nejedná o válku.

Někteří komentátoři v médiích, všichni krajně pravicoví a populističtí politici i jejich ovčané proto trvali na tom, že by Ukrajina měla ustoupit a co nejdříve vyjednat s Ruskem mír, aby se zabránilo dalším obětem a ničení. Ukázalo se, že se mýlili: Ukrajina může a měla by tuto válku vyhrát. Neměla by dát Rusku pocit, že může jednoduše napadat jiné země a ponechat si jakoukoli jejich část, bez ohledu na to, kolik odporné zkázy přinesou svým naprostým nerespektováním všeobecně přijatých dohod o znásilňování, mučení a zabíjení civilistů.





Ukrajina ve skutečnosti bojuje a umírá ve jménu nás všech, aby Rusko neexpandovalo zpět do Moldávie, Pobaltí, části Polska, Finska atd.







0