Královna komunikace

9. 9. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty





Za královny si královská rodina vysloužila přezdívku "Firma", která má pro mnohé pejorativní význam. Pro komunikační odborníky je to však shrnutí efektivity a profesionality při řízení image a reakcí na mnohé krize, které královskou rodinu za 70 let působení Alžběty II. na trůně potkaly.





Myšlenka nekomentovat skandály a nezapojovat se do veřejných střetů se nelíbí všem. Ukázalo se však, že účinně chránil pověst královny i jeí rodina před mnoha překážkami, kterým musela během svého života v záři reflektorů čelit, a zejména proto, že se její rodina ne vždy chovala stejně dobře jako ona.





Její image nejvíce pošramotila smrt princezny Diany, kdy byla kritizována za to, že okamžitě neodjela do Londýna (byla ve Skotsku), kde se před Buckinghamským palácem konaly tryzny. Ale i to bylo pak dobře zdůvodněno: byla se svými vnoučaty Williamem a Harrym, kteří pro ni v té době byli prioritou. Pro pověst královny Alžběty toto zdůvodnění posílilo jeden z nejsilnějších aspektů její osobnosti: její lpění na rodině, což je v souladu s myšlením její tradiční, konzervativní země.





Veřejnost to tehdy špatně pochopila - a královnina popularita prudce klesla. Čas však tuto bolest smazal a ona zemřela se 76 procenty souhlasu veřejnosti, což je nejobdivovanější osobnost v Británii, což je daleko od dalších umístěných, kteří mají méně než 68 procent.





Královna mistrně využívala komunikační nástroje, které měla v každé době k dispozici - od rozhlasu a černobílých fotografií v prvních časech až po sociální média a setkání prostřednictvím služby Zoom, která v době pandemie nahradila mnoho veřejných akcí, jichž se ke konci vyčerpávajícím způsobem účastnila, dokud jí to zdravotní stav dovoloval.





A ochota, už téměř umírající, splnit slavnostní setkání s novou premiérkou byla jejím posledním propagačním aktem, který s fotografií a úsměvem sděloval, že ve Spojeném království zůstává vše pevné a pod kontrolou jako vždy.