Nejste Ruska a čtete? Jak neobvyklé!

9. 9. 2022

čas čtení 4 minuty

V mnoha ohledech nejlepší měřítko toho, jak velká bigotnost ve společnosti existuje, nepochází od úředníků, kteří mají vlastní zájem prezentovat situace co nejlepší, ale spíše od těch, kteří jsou oběťmi projevů rasové a etnické příslušnosti, upozorňuje redakční článek časopisu Novoje vremja. V mnoha ohledech nejlepší měřítko toho, jak velká bigotnost ve společnosti existuje, nepochází od úředníků, kteří mají vlastní zájem prezentovat situace co nejlepší, ale spíše od těch, kteří jsou oběťmi projevů rasové a etnické příslušnosti,

"Jsem Burjatka a ruská společnost mě považuje za člověka druhé kategorie," říká první. "Ani já, ani moji předkové jsme nežili klidně a necítili se být občany země s plnými právy." Stejně jako mnoho dalších Burjatů je potomkem někoho, kdo byl poslán do GULAGU.

Když byla studentkou, žila v Moskvě, kde ji minimálně několikrát do měsíce zastavila policie; navíc měla kvůli svým asijským rysům často obrovské potíže s pronajímáním bytu. Burjatská žena navíc říká, že trpěla diskriminací kvůli svému jazyku, náboženství a dokonce i fyziognomii.

Pokud jde o poslední, respirátory distribuované úřady během pandemie nezohlednily odlišnou strukturu nosu většiny Burjatů ve srovnání s Rusy; a v důsledku toho onemocnělo více Burjatů v poměru k jejich populaci než jiné národnosti. Zároveň cítí, že v posledních letech došlo k určitému zlepšení.

Druhá žena je Pomorka a říká, že vzhledem k tomu, že vypadá jako Ruska, málokdy zažívá diskriminaci členů skupin, kteří vypadají jinak. Cítí se ale diskriminována, protože Rusové nepřijmou fakt, že její národ existuje a má blíže ke Skandinávcům než k Rusům.

"Mnozí se domnívají, že nemáme svůj vlastní jazyk, ale to není pravda," říká Pomorka. "Náš jazyk existuje; je starší než spisovná ruština a leží v základech dnešní ruštiny. Lingvisté jej skutečně považují za jeden z nejstarších jazyků světa", i když to Rusové nepřiznají.

Ruští představitelé odmítají přijmout její tvrzení, že je Pomorka a svévolně to mění na Rusku, což je podle nich oprávněné, protože Pomorové neexistují a protože jí to usnadní práci. Ve skutečnosti, říká, to tak není a je to urážka pro ni a její národnost.

Třetí žena je Inguška, ale celý život žije mimo tuto republiku. Rusové ji běžně nazývají nejrůznějšími urážlivými jmény a útočí na ni, když se snaží bránit. Žádný měsíc v jejím životě se neobešel bez urážek. Snad nejstrašnější bylo od starší Rusky, která jí řekla, že Inguši jsou vůči Rusům "geneticky" podřadní.

Ale komentář jednoho známého hluboce zabolel. "Nejste Ruska a přesto čtete? Jak neobvyklé!"

Čtvrtá žena je smíšeného etnika a pochází z Astrachaňské oblasti. Její otec byl Kazach a její matka pocházela z nogajského a karakalpackého prostředí. Úředníci tuto složitost ignorovali a při všech příležitostech trvali na tom, aby se ona a její děti všichni nazývali Kazaši, i když se jako takoví neidentifikovali.

Kazaška říká, že když byla mladá, nerozuměla urážkám ostatních dětí a jejich rodičů. Ale jak stárla, naučila se ignorovat zraňující poznámky, které dělali. Jedině tak, jak říká, si dokázala zařídit život.

Když se rozhodla konvertovat k pravoslaví, říká, že kněz jí řekl, že teď, když je pravoslavná, "to znamená, že je naše a je Ruska". Žena však poukazuje na to, že "Kristus sám řekl, že ‚neexistují žádní Heléni ani Židé; všichni lidé jsou si rovni."

A pátá je Afričanka, která prožila celý život v Rusku a s touto zemí se identifikuje. Přesto se stala obětí rasistických útoků a pomluv. Ale říká: "Miluji tuto zemi, ale teď je nemocná a onemocněla mnohem dříve, než nastaly všechny nedávné události. Ale právě teď je tento problém zřejmý."

"Ne všichni Rusové jsou imperialisté. Ne všichni se považují za výjimečné a vyvolené Bohem," říká a nabádá všechny, aby k lidem přistupovali individuálně, včetně etnických Rusů, protože si zaslouží to, co dělají všichni ostatní - aby se s nimi zacházelo jako s lidmi, spíše než jako s něčím definovaným etnikem nebo rasou.

