Naprostá absence studu

Vlastnost, která odlišuje Babiše zřejmě od všech inteligentních bytostí na této planetě je absolutní absence studu (Babiš nechal noviny vlastněné jeho rodinou spravovaným holdingem, MF Dnes a Lidové noviny, obalit do reklamy zpochybňující důvěryhodnost médií a propagující jeho propagandistický videokanál Čau, lidi, pozn. redakce). Tohle by totiž neudělal nikdo z nás, ani ten nejbezohlednější cynik - pohnojit svoji vlastní firmu na půdě této (své vlastní) firmy. Je to jako vyvěsit nad fabriku vyrábějící vodňanská kuřata velký nápis NEŽERTE VODŇANSKÉ KUŘE, JE HNUSNÉ. Každý z nás by se propadl hanbou, kdyby toto měl udělat své vlastní firmě, svým vlastním zaměstnancům. Babiš je v pohodě.