"16 let selhávání" – Habeck ostře útočí na CDU kvůli energetické politice

9. 9. 2022

čas čtení 2 minuty

Německý ministr hospodářství Habeck obviňuje CDU z "nedostatku sebekritiky" a napadl zejména Friedricha Merze za jeho výroky v obecné rozpravě o den dříve. Zároveň slíbil: Německé firmy dostanou veškerou pomoc, dokud ceny energií opět neklesnou. Německý ministr hospodářství Habeck obviňuje CDU z "nedostatku sebekritiky" a napadl zejména Friedricha Merze za jeho výroky v obecné rozpravě o den dříve. Zároveň slíbil: Německé firmy dostanou veškerou pomoc, dokud ceny energií opět neklesnou.

Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck odpověděl na tvrdou unijní kritiku vůči němu protiútokem. "Zvuk nedostatku sebekritiky", který se projevil ve všeobecné debatě předchozího dne, vyžaduje odpověď, řekl politik Zelených ve čtvrtek v Bundestagu během debaty o rozpočtu svého ministerstva. Unii předložil "16 let selhávání energetické politiky" v narážce na šestnáctileté kancléřství Angely Merkelové (CDU) - a obvinil ji z "rádoby hospodářské politiky".

Šéf CDU Friedrich Merz mimo jiné označil Habeckův plán poslat v příštím roce dvě z posledních tří jaderných elektráren do rezervy za "šílenství". Habeck kontroval: "Vážený pane Merzi, Unie vládne této zemi a mnoha spolkovým zemím již šestnáct let. A za pár měsíců uklidíme, co jste za šestnáct let podělali, zabrzdili a zničili."

Semaforová vláda složená z SPD, Zelených a FDP držela od prvního dne jasný kurz a prosazovala expanzi obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti a zároveň bojovala s krizí. Habeck obvinil Unii z "opozičního vyzvánění a rádoby hospodářské politiky".

Habeck také německým firmám slíbil komplexní pomoc v energetické krizi. "Připravíme široký záchranný balík." Důraz je kladen zejména na malé a střední firmy. Za tímto účelem se těmto společnostem otevře také program omezení energetických nákladů pro průmysl. Kritérium obchodní příbuznosti, jako je konkurence se zahraničními společnostmi, by mělo být zrušeno. Uplatní se zde však i podíl nákladů na energii produktu nebo prodeje. Program bude časově omezen. "Budeme chránit německé firmy." V říjnu bude pro firmy spuštěn také program plyn za peníze. Každý, kdo sníží spotřebu, bude finančně kompenzován.

Habeck označil plány EU na zastropování cen elektřiny za v podstatě v souladu s německými představami. Má tlumit ceny pro domácnosti. Musíte také něco udělat s cenou plynu, ale to je složitější. Nejdůležitější je zastavit cenové manipulace ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina. V pátek budou jednat ministři energetiky EU.

Mezitím si Asociace německých obchodních a průmyslových komor stěžovala, že ceny dosáhly úrovně, která ohrožuje existenci mnoha společností. "Stále více firem nám hlásí, že už vůbec nemají smlouvu na dodávku elektřiny nebo plynu," řekl RND prezident DIHK Peter Adrian. "Ale bez energie nemůže fungovat žádná ekonomika."

Zdroj v němčině: ZDE

0