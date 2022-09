Británie: Skupiny na ochranu občanských svobod kritizují policii za zatýkání protestujících proti monarchii

Série incidentů v Edinburghu, Londýně a Oxfordu zahrnuje obvinění ženy po protestu před katedrálou sv. Jiljí



V Londýně advokát a klimatický aktivista, který na Parlamentním náměstí držel prázdný list papíru, uvedl, že mu policista vyhrožoval zatčením podle zákona o veřejném pořádku.



"Potvrdil mi, že když na něj napíšu 'Není to můj král', zatkne mě podle zákona o veřejném pořádku, protože by to mohlo někoho urazit," uvedl právník Paul Powlesland na Twitteru.



Aktivisté za občanské svobody a další osoby vyjádřili znepokojení nad reakcí policie na protesty proti monarchii v souvislosti s řadou incidentů, z nichž poslední zahrnoval zatčení muže v Edinburghu za to, že verbálně útočil na prince Andrewa.



Labouristická poslankyně Zarah Sultana v reakci na incidenty v Edinburghu, Londýně a Oxfordu uvedla: "Nikdo by neměl být zatčen jen za to, že vyjadřuje republikánské názory. Je mimořádné - a šokující - že je to třeba říkat."



Skotská policie uvedla, že v souvislosti s narušením veřejného pořádku na Královské míli v Edinburghu byli v pondělí krátce před 15. hodinou zatčeni 22letý muž a 52letý muž.



Stalo se tak poté, co policie z davu lidí vytáhla muže, někteří do něj zřejmě strkali, poté, co byl spatřen, jak křičí na průvod doprovázející královninu rakev, zatímco král Karel a další příbuzní zemřelé královny kráčeli za pohřebním vozem.



Již dříve byla obviněna žena, kterou v neděli v Edinburghu zatkla policie, když protestovala během vyhlášení nástupu krále na trůn. Policie uvedla, že 22letá žena byla v neděli zatčena před katedrálou svatého Jiljíe v souvislosti s porušením veřejného pořádku a později bude předvedena k edinburskému soudu.



Žena držela v ruce nápis "Fuck imperialism, abolish monarchy" (Ať jde imperialismus do prdele, zrušte monarchii!) , když byla zatčena chvíli před čtením proklamace. K incidentu došlo před katedrálou, kde v pondělí ležela královnina rakev.



Just went to Parliament Square & held up a blank piece of paper. Officer came & asked for my details. He confirmed that if I wrote “Not My King” on it, he would arrest me under the Public Order Act because someone might be offended. — Paul Powlesland (@paulpowlesland) September 12, 2022





"Období tichého smutku za královnu je v pořádku, ale využít toto období k upevnění Charlesova nástupu na trůn a potírat jakýkoli nesouhlas s nástupem jako neuctivý je nehorázné."Powlesland v pondělí večer řekl, že s policisty, kteří ho zastavili a kteří byli z norfolkské policie, vedl poměrně dlouhou diskusi. "Mluvil jsem určitým způsobem, byl jsem určitým způsobem oblečen a rozuměl jsem zákonům, ale někdo jiný mohl být v jiné situaci," řekl."Za normálních okolností se můžete dostat do potíží s policií, když křičíte, ale pokud máte napsáno něco, co je superfaktické a co není urážlivé, pak si normálně myslíte, že jste chráněni. Je to jasně svoboda projevu.""Myslím, že představa, že by mě mohl zatknout a že by mohlo dojít k odsouzení podle zákona o veřejném pořádku, je směšná, ale takové zásahy mají mrazivý účinek," dodal Powlesland. "Nakonec jsem ten nápis nedržel, protože zítra musím do práce a nemohl jsem si dovolit být zadržen. Spoustu dalších lidí by to mohlo jednoduše odradit od protestů."Powlesland na Twitteru zveřejnil videozáznam výměny názorů, kterou zřejmě vedl s policistou, který mu podle všeho řekl, že by se někdo mohl urazit, kdyby právník napsal na papír, který měl u sebe, "Není to můj král".Jodie Becková, referentka pro politiku a kampaně ve společnosti Liberty, identifikovala nedělní incident v Oxfordu, při němž byl zatčen muž podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku podle článku 5 zákona o veřejném pořádku z roku 1986.Policie z Thames Valley uvedla, že následně odzatkla Symona Hilla, který uvedl, že byl zatčen za to, že při čtení proklamace nového krále v Oxfordu křičel: "Kdo ho zvolil?"Pětačtyřicetiletý Hill uvedl, že na situaci narazil náhodou, když šel domů z kostela. Tento učitel dějepisu uvedl, že poté, co vykřikl tato slova, mu někteří lidé poblíž řekli, aby "držel hubu", a on jim odpověděl: "Hlava státu nám byla vnucena bez našeho souhlasu."Becková uvedla: "Počet případů, které jsme viděli v posledních dnech, přichází v době, kdy policie právě dostala množství nových pravomocí, které sahají od toho, že může ukládat podmínky pro veřejná shromáždění a přesouvat protesty nebo jednat v případě jiných shromáždění, o nichž usoudí, že způsobují velký hluk.""Vzhledem ke kontextu, v němž se v současné době nacházíme a v němž se prostor pro protesty skutečně neustále zmenšuje, není překvapivé, že si policie některé právní předpisy vykládá zcela pokřiveně," řekla a dodala, že policie má také povinnost protesty usnadňovat.Londýnská metropolitní policie uvedla: "Lidé mají právo protestovat. Vyzýváme ty, kteří tak chtějí učinit, aby tak činili s důstojností a respektem, které se v tomto významném období reflexe očekávají."