Novodobé Rusko takřka všechny dobyvačné války prohrálo

14. 9. 2022

Na některé západní analytiky udělala minulá ruská vítězství takový dojem, že tvrdí, že na Ukrajině Moskva nemůže prohrát. Ale jejich argumentace je chybná, protože nerozlišují ruská vítězství v obranných válkách a jeho porážky v konfliktech agresivních, říká Vladislav Inozemcev.

Je pravda, že Rusko neutrpělo porážku od žádného evropského státu, když vedlo obrannou válku a mohlo mobilizovat obyvatelstvo, aby zaplatilo téměř jakoukoli cenu za porážku vetřelce. Ale obvykle prohrálo, když se zapojilo do agresivní dobyvačné války. (Otázka zní, kam by v této klasifikaci zapadla Krymská válka (1853-1856), během níž Rusko prohrálo s mezinárodní koalicí na území, které považovalo za vlastní - pozn. KD.)

A tak argumenty těch, kteří říkají, že Rusko nemůže prohrát a Ukrajina nemůže vyhrát, jsou založeny na nesprávném vnímání.

Jediným příkladem úspěšných válek, které Rusko vedlo za posledních 200 let mimo své území, byly rusko-turecké střety, ve kterých Rusko od konce 18. století téměř neustále vítězilo. Ale ve všech ostatních utrpělo porážku, pokud nebylo součástí širší aliance.

V dobyvatelských válkách, kde nemají spojence, Rusové zpravidla prohrávají, protože ve většině případů nemobilizovali za účelem zmocnění se cizích území, jako to dělali pokaždé, když bránili svou vlastní zemi.

V aktuálním případě je Ukrajina schopna mobilizace, protože brání své území, zatímco Rusko nikoli. Ukrajina tedy operuje s jasnou výhodou a Rusko v nevýhodě právě proto, že jejím cílem je vyhnat ze svého území síly země, která se ho snažila zmocnit.

Po přeměně z obranné země, kterou byl Sovětský svaz v době 2. světové války (Polsko? Finsko? Baltské státy? Rumunsko? - pozn. KD) v imperialistický stát, který se pokouší zničit svobodný a statečný suverénní národ, vstoupilo Rusko na cestu, která ho dovede k téměř nevyhnutelné vojenské porážce. A nikdo by se neměl snažit přesvědčit Rusy ani publikum o opaku.

Samozřejmě bude zdůrazněno, že existuje jeden faktor, kterým se současná situace odlišuje. Rusko má jaderné zbraně a Ukrajina ne. Ale je nepravděpodobné, že by je Rusko použilo, protože pokud tak učiní, stane se trvalým vyvržencem, pokud jde o zbytek světa.

Nejdůležitějším a zcela dosažitelným cílem západních zemí nesmí být hledání argumentů potvrzujících vojenskou převahu Ruska, ale hledání nejúčinnějších prostředků jeho zničení. Ruská armáda může a musí být zničena a utrpět vojenskou porážku na území Ukrajiny.

V důsledku toho, jakkoli se to může zdát paradoxní, jakékoli úsilí Západu, které podporuje vojenskou porážku Kremlu v této válce, bude užitečné Západu, Ukrajině a dokonce i Rusku.

Západní analytici by měli přestat kreslit falešné analogie mezi Putinovou válkou na Ukrajině a ruskými vítězstvími v obranné válce a místo toho by si měli pamatovat dvě věci. Na jedné straně má Rusko obvykle smůlu, když se zapojilo do agresivních a imperialistických dobyvatelských válek. A na druhé straně zaznamenalo zlepšení doma, až když prohrálo v zahraničí.

Zdroj v ruštině: ZDE

