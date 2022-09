Jak Němci "přeceňují ruské vojenské možnosti"

16. 9. 2022

Samo Finsko by rozdrtilo ruské síly. Litva/Polsko by za týden udusily Kaliningrad. Ruské námořnictvo se skrývá za Krymem, i když Ukrajina žádné námořnictvo nemá.

V inkriminovaném rozhovoru Zorn vyjadřuje obavu, že by Rusko mohlo v Evropě otevřít "druhou frontu" v Kaliningradské oblasti, na Baltu, na finské hranici, v Gruzii, v Moldavsku. (Je ovšem pravda, že moldavská armáda je mimořádně slabá a v případě agrese z proruského Podněstří by jí museli přijít na pomoc Rumuni a/nebo Ukrajinci, protože sama by úkol nezvládla - pozn. KD.)

Stunningly poor analysis of Russian capabilities that unfortunately reflects much of the German “elite” thinking.



Finland alone would crush Russian forces. Lithuania/Poland would smother Kaliningrad in a week. Russian Navy hiding behind Crimea even though Ukraine has no Navy. https://t.co/7QtqYAZPSZ