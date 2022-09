Ruské imperiální projekty byly vždy ekonomicky prodělečné

14. 9. 2022

Všechny ruské imperiální projekty, ať už v "blízkém zahraničí" nebo v Africe či Americe, byly ekonomicky nerentabilní a pouze zdržely rozvoj vlasti. To je v ostrém kontrastu s evropskými snahami, které se ruští imperialisté snažili kopírovat, říká Andrej Nikulin. Všechny ruské imperiální projekty, ať už v "blízkém zahraničí" nebo v Africe či Americe, byly ekonomicky nerentabilní a pouze zdržely rozvoj vlasti. To je v ostrém kontrastu s evropskými snahami, které se ruští imperialisté snažili kopírovat,

Na rozdíl od Ruska byly evropské země malé a postrádaly přírodní zdroje, které potřebovaly pro rozvoj. A tak těžily z obsazení zámořských území, aby mohly rozvíjet své vlastní země. Ale Rusko je velké, má dostatek zdrojů a nevyužívá žádné zdroje, které se mu podaří ukořistit, k tomu, aby se samo rozvinulo.

Místo toho částka, kterou vynakládá na dobývání, je obvykle větší než výhody, které získává. A samotné dobytí se používá k ospravedlnění politiky vlád, které nemají v úmyslu rozvíjet samotné Rusko, ale pouze obohacovat ty u moci.

To platilo vždy v minulosti a platí to i nyní, ať už mluvíme o Putinových dobrodružstvích v Africe, nebo o jeho invazi na Ukrajinu. Ani jedno není oprávněné a obojí bude stát Rusko a Rusy značné prostředky, jakkoli se Putinovi propagandisté ​​snaží naznačovat něco jiného. Je to proto, že obojí je kusem minulosti, která opakovaně nabízela stejné lekce.

