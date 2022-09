Zastropování cen energií - rychlá evaluace

15. 9. 2022 / Jiří Hlavenka

(+++) Správně trefené stropy. Tohle byla jistě těžká úvaha, ale přijde mně, že to je "ani málo, ani moc", náklad je přiměřeně rozdělený mezi stát a spotřebitele. Nutí k úsporám, ale nedrtí. (++) Sice za pět minut dvanáct, ale pořád ne pět minut po dvanácté. Mohlo a mělo to být o měsíc dříve, ale v zásadě ještě nebyla napáchána velká škoda.(++) Kromě fyzických osob adresuje i malé firmy - v pořádku, živnostníci moc rezerv nemívají, ani možnosti se přizpůsobit cenami produktů či služeb.

(--) Kde se na to vezme? Prý "dividendami" státních podniků. Znamená to že ČEZ a další vyhráli. Měla jednoznačně přijít windfall tax na ty energetické firmy, kterým spadne zisk z nebe.





(--) Kde se na to vezme, 2. díl: pořád stejná neochota designovat další daňové příjmy. Nakonec to vláda bude muset stejně udělat, protože schodky budou obrovské a neudržitelné. Chápu politickou nevděčnost, ale je to nezbytné. Vláda má dělat to co je správné, ne to co je politicky populární.





(+-) Zůstává příspěvek 4000 Kč: ok, ale vadí plošnost, nic zásadního nezlepšuje.(-+) Neutrální stanovisko kvůli tomu, že stále není formulována pomoc těm nejpotřebnějším. Zastropování stále znamená, že domácnosti si připlatí o (odhadem) nízké desítky tisíc, což je pro chudší domácnosti drtivé. Vláda sice hovoří o nějaké adresnosti, stále ale s ničím nepřichází - pokud se nepodaří adresná pomoc těm nejpotřebnějším, velké mínus...





(-) Byť jsem rád za jednoduchost a srozumitelnost, stále mně chybí větší incentiva k šetření ("rakouský vzor"), případně též incentiva pro ty, kteří už jedou velmi úsporně (investovali do fotovoltaik, tepelných čerpadel, zateplení...). Ano, oni se budou "i tak mít dobře", protože moc nespotřebují, ale ty investice jsou velké, myslím že by měli být odměněni citelněji.





(-) Právě tak chybí incentiva k úsporným opatřením. Pokud říkáte, že už vysoké ceny jsou tou pobídkou, pak upozorňuju, že úsporná opatření jsou VELMI drahá. Fotovoltaiky, tepelné čerpadlo v jednotkách stovek tisíc, kvalitnější zateplení minimálně v desítkách. Tlak na úspory má dva důležité vedlejší efekty:- (nutný) boj proti klimatické změně, jako bychom na to teď zapomněli, že problém přetrvává a roste- fakticky na trhu chybí jen malé procento energie, tedy každá úspora tuto chybějící mezírku zavírá, jakmile se zavře, ceny spadnou samy.





Ještě jedna drzá předpověď, můžete mě pak za to honit po poli: jsem dost přesvědčený, že do roka a do dne spadnou ceny energií tak, že budou možná i levnější než před touto krizí. V současnosti totiž všichni těžaři a producenti boostují svoji produkci jak to jde. Produkce energie se navyšuje.







Až Rusko prohraje válku, pokorně se vrátí k dodávkám - ne že by chtělo, ale nic jiného mu nezbude, nemá-li se země zhroutit. Současně se zvyšují úspory, současně se zvyšuje produkce obnovitelných zdrojů, a SOUČASNĚ nás nepochybně čekají ekonomicky o něco (možná o dost?) horší roky, což opět znamená snížení spotřeby energií. Nedostatek se obrátí v nadprodukci a tedy v pád cen.

