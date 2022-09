Himlhergotdoneveterkrucajselement, už je tady dream tým energie plyn

12. 9. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

čas čtení 13 minut

Pachatelé se obvykle a rádi vracejí na místa činu. Provádějí tam kochání vlastními neřády. Ti z nejotrlejších z minulých vládních činů ovšem nejenže nemizí v hanbě a v propadlišti dějin či za oknem s mříží, ony se dál vyhřívají na výsluní minulých minel a číhají na dobu, kdy je strana a vláda povolá zpět do služby. A profesor zavolal!



Číhal Zajíček. Číhal Kuba. Číhal Drobil. Nenechají Českou republiku padnout do prosperity, profesionality a efektivity. Nenechají, nene né, raději budou spolu se svou stranou rodnou a milenou dělat „kmotroviny“, abychom byli stále na kolenou. Raději jistí zemi pro prokremelské oligarchy, než by ustoupili z ideologických pozic východní pračky a Klausovy ždímačky.

Zaštítí se Vládou politické změny a neštítí se žádné lumpárny. Ze zadních pozic skryti v mlze nevládní neodpovědnosti číhají na problémy jiných. Až se nějaká oslabená koaliční kořist dodržováním koaličních pravidel oslabí ještě víc, tak se z křoví vyplíží Kuba se Zajíčkem a tvrdě hrdě zezadu skolí Jozku Síkelu.





A jak k tomu došlo? Inu, to bylo tak. Šel kolem pravé a jediné vládní partaje zvané též ODS Pepa Síkela. Šel a nedal si pozor. Vylezl z bankéřského stanu STANU. Proč zrovna bankéř? Bankéř bez jakýchkoliv zkušeností s průmyslem a obchodem, bez jakýchkoliv zkušeností z politikou a politiky, kteří mu namydlí s úsměvem kamarádů schody, jen co ucítí koaliční krev.







Zprvu oblíbený a velebený Jozef narazil na svého předskokana ve funkci, narazil na Karla Havlíčka s Karlem Havlíčkem a jal se jej v diskuzích srovnávat se zemí. Ok. Oba Karlové, Karel a Karel si to zasloužili jako prase drbání za to, co provedl, když kšeftoval s nebožtíky a nabízel drahou spásu kmenových buněk (platba předem, zdrhám zadem). Pak standardní akce nákup bankrot, dle zákonů Klause Václava, s podvodníky a uličníky. A tak si bankéř Pepa Karla snadno mazal na chleba, na což dvojjediný Karel s Karlem nebyli zvyklí. Šlo jim to oběma. Protože Karel i Karel je ducha mdlého a navíc ryzí demokrat ve službách zatraceného, zítra souzeného estébáka. Srovnal ho, bankéř Jozef, jednou, srovnal ho i podruhé a sliboval, že si Karla a Karla povodí po mediální návsi zas a znova. Jenže přišla na Pepu zlá doba.





Petr Fiala proseděl osm měsíců na zadku a s prstem v nose (možná i obráceně) sledoval, jak země kolem řeší explodující ceny energií. Seděl, hleděl, sliboval a doufal, že průser za něj vyřeší jako někdo jiný. Hodila by se zasejc volná ruka trhu. Tak moc vždy o ní snil, velebil ji, sloužil ji a věřil v ní víc než v Nejvyššího. Pak, když zjistil, že průšvih je za dveřmi, že to tentokráte nesvede ani na volnou ruku a ani na Nejvyššího, neváhal, napnul veškerý profesorský um a hodil zodpovědnou odpovědnost na někoho jiného. Pečlivě vybíral a nakonec vybral. Pachatel musí být z jiné strany, ostatně tak velí tradice pojmenovaná: „Žádná práce moje, plná zodpovědnost tvoje“.







Vypadá to, vypadá, že si Pepiho Síkelu tentokráte povodila strana koaliční a že s ním v příštích týdnech ošklivě zamete a vytře zanesenou koaliční podlahu. Pravda, dobře mu tak, bankéři a dobře jim tak, Starostům. Za sprostotu, s kterou kafemlejnek Rakušan v soudružské spolupráci s ODS a Babišem vykroužkovali koaliční druhy s páskou přes oči, jim krutý trest právem náleží. Ovšem trest vykonává ODS a nikoli potopení Piráti. Ministra Síkelu si teď na provázku za oponou vodí Kuba i Zajíček, Fiala, Tykač i Gazpromu mazlíček.





Stalo se tedy, že ministr průmyslu a obchodu ze STANu i s úsporným tarifem, dostal na starost jednání s EU ohledně jednotného řešení cen energií. A můžeme se stoprocentní pravděpodobností a s klidem v duši říct, že nic moc nedojedná a pokud něco, tak ne dost brzy a pořádně. Ono akce Rychle v lednu jistě pomůžeme, také nic moc dobrého nevěstí. Doma v ČR si už dávno rozdala finanční ODS karty jinak. Ústy sociálního velmistra zemědělství ministra Jurečky na pondělí ohlásila, plně věříce plně úspěšnému celoevropskému řešení, raději vlastní návrh zastropování cen elektřiny. Na pátek svolala ozbrojená návrhem koalice schůzi v Parlamentu. V legislativním rychlíku zvaném Nouze nejvyšší chce přes odpor sebevědomé opozice okamžitě protlačit jediné řešení cen energií, které bude stát nás náš stát hromady půjčených peněz, přičemž „energobaroni“ si přijdou na své, ale ne za své.

Nedávné nedávno







Už to bude týden, kdy volal do světa profesor politologie Petr Fiala, že nikdo nesmí věřit populistům, kteří našinci slibují vyřešení cen energií stropem snadno a rychle. Třikrát fuj na Slovensko, Francii, Portugalsku a Španělsku. Naštěstí se profesor upejpal a nedodal nic o kremelských slimácích. Nevěřte populistům, volal a hřímal, rukama zběsile mával jako Pinokio v posledním tažení. A nebohý Jozéf pěl s ním. Musel. Vedl učenou řeč na řádcích pravicového 24Fóra. O stropech nechtěl ani slyšet. Nelze, drahé, neřešící, škodlivé a ani kdybychom prodali Agrofert, Čapí hnízdo i se zámečkem ve Francii, tak by na strop nevyšlo.







Stropování stropem by nás stálo minimálně 600 miliard, prognózoval dnešní Jozef jako včerejší Miloš. Oblíbený programátor z finanční Opavy doplnil, že našel umně 130 miliard, ale že chce dát i mnohem víc. Zatím se vládní koalice neozvala, kde tyto dluhové miliardy Zbyněk našel jsem je Stanjura vykouzlí. Nedávno vytáhl z klobouku 100 miliard na důchody, tak možná že i ano. Zatím liška jedna podšitá opavská poslala pro dobré soukromé obchody soukromým akcionářům z firmy ČEZ 74 miliard na tři roky nepodmíněně. A jelikož vláda pravice ráda, krom solárních baronů i energobarony, tak pro Křetínského a Tykače schválil bankéř Síkela státní sociální pomoc. Stát nesmí dopustit, aby tito miliardoví pobírači všemožných sociálních dávek třeli bídu s nouzí .





Kluci s koalice vymysleli i mnohá další energetická varování. Cenový strop v Maďarsku je velké špatné, ve Francii je žalována vláda za znárodnění EdF, na Slovensku cenový strop působí nedozírné obtíže. Prohlásili, včetně Petra Fialy, že zavedení zastropování znamená absolutní příklad populistického populismu. Tento model prosazují, fuj i fuj, populistické stvůry typu Babiše a Okamury a k tomu se my, naše vláda, nikdy nesnížíme. Že tím slouží opozice Putinovi, bylo z profesorské mimiky jasné.







Jozef Síkela se ještě minulý pátek s ničím, nikým nepáral. Následují jeho věštecká slova: „Putin určuje ceny plynu a elektřiny. Mnozí navrhují celou řadu jednoduchých receptů, které obsahují nepravdy, polopravdy a dezinformace. Tím vším se diktátor Putin snaží rozbít sociální smír. Hlavním takovým receptem je domnělá možnost plošného stropování cen pro všechny. Na takové stropování nemáme a nikdy nebudeme mít“.





Inu, sešel se týden s týdnem a lidé (i politici jsou přeci lidé) v pětikoalici mezitím mnohé pochopili, poučili jsme se a náhle máme pro vás lidi strop vítaný. A proč? No protože je jedinou možností. Zřejmě se už tedy nedočkáme fota Babiše s Lavrovem a Okamury s Putinem, nýbrž se jistě dočkáme nablýskaného fota Kuby, Zajíčka SPOLU v jamce s Tykačem, Křetínským a Benešem. Český dream team elektřina plyn byl konečně nalezen.







Nevím, nevím, jestli to ministr Síkela dobře rozmyslel, na své štěstí a budoucnost STAN pomyslel. Přes víkend už se stropové řešení ukázalo jako nutným předpokladem pro uniknutí z celkového kolapsu vládních návrhů na řešení energetické krize. Ještě se ministr Síkela pokusil vybrat státního distributora energií, ale i tento akt mu vyfoukl opavský čulibrk Stanjura. Není nad koaliční spolupráci a jasnou odpovědnost za daný resort.





Nejprve ministra Síkelu vyštípal amatér z financí a pak si jej povodili chlapci Kuba Zajíček. Kuba jako šéf hejtmanů vedl jednání se Svatou Trojicí fosilní energokracie. Za zády Síkely, jak se sluší a patří na slušné politiky Vlády politické změny. Zbyněk pošle fosilním baronům státní miliardy na jejich soukromý byznys, aby kolem nich mohla vláda tančit divoké tance s válečnou daní a neočekávaným ziskem,který až tak neočekávaně odvane vítr z hor.







Kuba Zajíček byl povolán samotným Petrem Fialou, aby uklidnil situaci a okamžitě napravil stav po 9 měsících prázných gest a lenošení. Kmotři teď budou tmelit český národ. Situace je přeci stabilní, nikoho nenecháme padnout, ale, ehm, promiňte, musíme povolat Kubu Zajíčka z dovolené na vedlejšák ve vládě, aby uklidnil protestující lid, který by se mohl vzbouřit a třeba chtít přepočítat těch 177miliard, jenž nám Petr Fiala nacpal do chřtánu.





Zajíček Kuba tedy vytvořili již předem expertní team energetických zisků. Pro jednoduchost jej zvěme „fosiláci“. Oslovený Langrův Zajíček po bedlivém uvážení a stydlivém ostýchání nabídku a volání své vlasti vděčně přijal.







S troškou do mlýna přispěchal i kmotr Don Pablo. Pro Kubu Zajíčka a jeho ještě ani nevzniklou skupinu povolaných i povolaných odborníků měl už předem vypracovaný obsáhlý právní podklad na nedávno zatracovaný strop cen. Ano, ten strop, který ještě před týdnem byl zplozencem populistů a kremelské verbeže.





Oslovený oslněný místopředseda ODS Zdeněk Zajíček si tedy vzal dovolenou, aby pomohl fosilním přátelům a utlumil protivládní kremelské vášně i třešně. Zajíček do týmu nabírá jen odborníky bla, bla a bla. Dosud vše konali jen amatéři okresního přeboru. Hlavně ale do zajíčkova týmu patří všichni výrobci elektřiny. A tak tu máme staré dobré fosílie od Tykače, přes Beneše po Křetínského. Teď se jen poradí, jak z poddaných vytřískat víc peněz a vše si nechat navíc ještě minimálně jednou zaplatit od státu. Stafáž budou dělat zástupci podnikatelů, hospodská komora a svaz průmyslu.







Dream team Elektřina plyn ihned začal krásnou a nadýchanou lží o báječné spolupráci všech na všem. Najdou náhle okamžitě vhodná, předem energetickými oligarchy připravená řešení. Od prosince nic a bum ho za jeden den v září už září výsledky tvrdé práce týmu, co ještě ani nevykročil z porodního sálu. Takové stachanovce by záviděl nám i soudruh Lenin se Stalinem i Putinem.









Budeme tedy kompenzovat, nebo stropovat, nebo stropovat kompenzace a kompenzovat stropy? Budou platit velcí malým,nebo malí velcím?







S ministrem Síkelou se Kuba Zajíček shodnou, že za cenu elektřiny vyrobenou fosilními oligarchy u nás a ČEZ také u nás může Putin. Ministr Síkela si ještě nedávno nepřál, aby tuto zemi opět řídily a zřídily ekonomické a charakterové nuly. Přiznejme si přátelé, kamarádi, kmotří chechot linoucí se od Stanjury, Kuby Zajíčka i Blažka moc šancí na splnění přání ministra průmyslu a obchodu nedává.





Mezitím v Blbostánu





Fiala, Nefiala. Ještě včera, dle sborového hřmotu vlády, plně fungující děravý deštník s úsporným tarifem metajícím kozelce na zhroucené trampolíně, nějak stále nejenže nefunguje, on přímo kolabuje. Už statisíce domácností platí za elektřinu zálohy víc než v divokých snech nejednoho posametovského novopodnikatele. Fialovi raději ale nevolejte, nazval by vás kremelskou lůzou a fašistickou chátrou.







Čeští distributoři jsou tak mazaní, že navzdory signálům profesora Fialy dodávají odběratelům za spotové ceny. Energetické šmelině pod patronací státu a profesora Fialy už podléhá cca 170 tisíc odběrných míst. Bohužel jde o starší klienty, na které se čeští šmejdi rádi za podpory zákonů tohoto státu zaměřují. Za MWh tak aktuálně cálují až skoro 17 tisíc v českých. Toto má být deštník proti drahotě? Ještě se profesor diví, že byla akce Václavák tak úspěšná? Co říkají Blažek, Stanjura a Kuba Zajíček, Lidovci a co Plavková Svetrová? Spokojeni?







1