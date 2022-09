FBI našla v Mar-a-Lago dokument o jaderné obraně blíže nespecifikovaného cizího státu

7. 9. 2022

čas čtení 4 minuty





Nalezené záznamy obsahují materiály, které neměli oprávnění prohlížet ani vysocí Bidenovi úředníci, píše Washington Post



FBI při prohlídce Mar-a-Lago nalezla dokument popisující jaderný potenciál jedné cizí vlády, informoval v deník Washington Post.



List s odvoláním na nejmenované zdroje neuvedl, o jakou zahraniční vládu se v dokumentu popisujícím vojenskou obranu země jedná.



Obsah více než 11 000 vládních dokumentů a fotografií, které agenti FBI minulý měsíc zajistili ve floridském sídle Donalda Trumpa, nebyl zveřejněn, ale zprávy deníku Post naznačovaly, že mezi položkami, které federální úřady hledaly, byly i tajné dokumenty o jaderných zbraních.

Některé z dokumentů zabavených ve floridském sídle Donalda Trumpa jsou obvykle přísně střeženy, uvedl Washington Post,, a mají "určeného kontrolora", který sleduje, kde jsou umístěny.





Mezi záznamy, které FBI získala, byly podle zprávy Washington Postu i dokumenty s podrobnostmi o přísně tajných operacích USA, které vyžadují zvláštní prověrku "na základě potřeby vědět", tedy nad rámec prověrky na stupeň přísně tajné. Ani někteří z nejvyšších představitelů Bidenovy administrativy v oblasti národní bezpečnosti nebyli oprávněni nahlížet do některých těchto dokumentů, protože jsou velmi silně utajované.



Trumpa vyšetřuje ministerstvo spravedlnosti kvůli neoprávněnému vynášení vysoce citlivých vládních záznamů z Bílého domu a kvůli jejich nesprávnému uchovávání v Mar-a-Lago.



Tato zjištění jsou posledním zvratem v několikatýdenní sáze, která začala, když američtí vládní agenti provedli bezprecedentní prohlídku v domě bývalého prezidenta na Floridě. Trump na FBI zaútočil, mimo jiné na víkendovém shromáždění, kde FBI a americké ministerstvo spravedlnosti označil za "zlovolná monstra". Mnozí další, včetně Trumpova bývalého generálního prokurátora Williama Barra, vyšetřování Trumpova nezákonného uchovávání vládních záznamů hájili s tím, že představuje velké riziko pro národní bezpečnost.



Federální soudce nedávno vyhověl Trumpově žádosti o jmenování zvláštního mistra, který by přezkoumal dokumenty zabavené 8. srpna v Mar-a-Lago. Rozhodnutí soudkyně Aileen Cannonové, která byla jmenována Trumpem, dočasně zabránilo ministerstvu spravedlnosti v přezkoumání záznamů pro jeho trestní vyšetřování až do doby, než bude proveden přezkum zvláštním mistrem.



Jaderná tajemství v Trumpově rezidenci "mění pravidla hry"



Údajný nález informací o jaderných tajemstvích cizího státu v materiálech nalezených v soukromé rezidenci Donalda Trumpa děsí zpravodajské experty.



Federální agenti dokument zabavili minulý měsíc při prohlídce Mar-a-Lago, bývalého prezidentova sídla v Palm Beach na Floridě, uvedl deník Washington Post. Zdá se, že potvrzuje nejhorší obavy úředníků o povaze zpravodajských informací, které měl vrátit do Národního archivu.



Shawn Turner, bývalý ředitel komunikace pro americké národní zpravodajství, byl ve středečním rozhovoru v pořadu CNN New Day ostře kritický:



"Skutečnost, že nyní víme, že v Mar-a-Lago byly uloženy přísně utajované dokumenty o schopnostech jaderné obrany jiné země, mění pravidla hry, pokud jde o riziko, které to představuje pro naši národní bezpečnost. To, že tyto dokumenty mohl vidět neoprávněný personál ... poskytuje informace, jaké jsou naše možnosti, pokud jde o shromažďování zpravodajských informací týkajících se jaderných programů cizích zemí. Ještě důležitější je, že to identifikuje nebo odhaluje naše mezery s ohledem na shromažďování zpravodajských informací. Podstatné je, že nepřátelé se na tyto informace podívají a zjistí, co víme a co ne, a na základě těchto informací se budou rozhodovat o svých jaderných programech. A to je nesmírně nebezpečné."





Zdroj v angličtině ZDE

