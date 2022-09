Británie Liz Trussová se chystá oznámit pomoc pro vysoké účty za energie ve výši 130 miliard liber

8. 9. 2022

Nová premiérka slibuje "okamžité kroky na pomoc lidem a podnikům" a ukončení zákazu frakování.





Liz Trussová ve čtvrtek konečně představí své dlouho očekávané plány na řešení prudce rostoucích účtů za energie, přičemž někteří poslanci za stranu Toryů připouštějí, že se jedná o rozhodující okamžik pro celé její premiérství.



Očekává se, že nová premiérka poslancům oznámí, že účty za energie budou až do roku 2024 zmrazeny na úrovni přibližně 2 500 liber ročně jako součást balíku podpory v hodnotě až 130 miliard liber, který bude financován daňovými poplatníky, a bude se tak snažit řešit nejvýznamnější hospodářskou krizi za celou generaci. Liz Trussová ve čtvrtek konečně představí své dlouho očekávané plány na řešení prudce rostoucích účtů za energie, přičemž někteří poslanci za stranu Toryů připouštějí, že se jedná o rozhodující okamžik pro celé její premiérství.Očekává se, že nová premiérka poslancům oznámí, že účty za energie budou až do roku 2024 zmrazeny na úrovni přibližně 2 500 liber ročně jako součást balíku podpory v hodnotě až 130 miliard liber, který bude financován daňovými poplatníky, a bude se tak snažit řešit nejvýznamnější hospodářskou krizi za celou generaci.





Vysoce postavení toryové doufají, že záchranný balíček vyvolá dostatek dobré vůle, aby jí zaručil přežití v čele vlády přinejmenším do Vánoc, ale varovali ji, že bude mít velký problém udržet svou hluboce rozhádanou stranu v souladu i po Novém roce.



Jedním z kroků, které potěší některé stoupence toryů, je, že Trussová oznámí okamžité ukončení pauzy v těžbě břidlicového plynu frakováním, přičemž nové vrty by mohly začít během několika týdnů v rámci jejího úsilí o větší energetickou bezpečnost založeného na fosilnícvh palivech.



Tato praxe je nesmírně kontroverzní - moratorium bylo zavedeno v roce 2019 kvůli zemětřesením, která může tato praxe vyvolat - a Trussová již dříve uvedla, že frakování bude probíhat pouze v oblastech, kde má podporu místních obyvatel. Není známo, zda by se to změnilo.



Vzhledem k tomu, že libra vůči dolaru klesla na nejnižší úroveň od roku 1985 a Británie se propadá do recese, charitativní organizace a thinktanky varovaly, že vládní plány na omezení účtů za energie jsou "špatně cílené" a bez balíku další podpory nedokážou ochránit rodiny s nízkými příjmy.



Institut pro fiskální studie (Institute for Fiscal Studies) byl jedním z těch, které uvedly, že ministři by měli přijmout systém, který by nezvýhodňoval bohatší domácnosti.



Trussová vyloučila, že by zavedla jednorázovou daň pro producenty ropy a plynu na financování své pomoci obyvatelstvu, a dodala: "Domnívám se, že je špatné odrazovat firmy od investic ve Spojeném království právě v době, kdy potřebujeme růst ekonomiky."





Avšak vzhledem k tomu, že podle odhadů ministerstva financí by vyšší ceny mohly energetickým firmám v příštích dvou letech přinést zisky ve výši 170 miliard liber nad rámec předchozích prognóz, šéf labouristů Starmer opakovaně tlačil na Trussovou otázkami, jak bude zmrazení cen energií financováno - nezavedené jednorázové daně pro energetické firmy považují labouristé za zranitelnou stránku vlády vzhledem k obavám o drastické zvýšení státní zadluženosti.





Nový průzkum veřejného mínění, který provedla skupina 38 Degrees, ukázal, že tři čtvrtiny voličů Konzervativní strany by daly přednost mimořádné dani před dalším veřejným zadlužováním za účelem financování nového balíčku.Zjistilo se, že pouze 13 % lidí podporuje financování opatření prostřednictvím nových půjček.Přestože je Trussová ve funkci jen několik dní, má před sebou obrovský úkol dát svou stranu znovu dohromady po tvrdém souboji o vedení, brutálním vyřazení všech vysokých ministrů, kteří podpořili jejího rivala Rishiho Sunaka, a zaostávání konzervativců v průzkumech.Jeden z bývalých ministrů kabinetu řekl, že balíček bude dostatečně velký na to, aby vyvolal dostatečnou přízeň strany po zbytek roku, ale varoval, že Trussová bude muset prokázat dostatek pevnosti a pružnosti, aby zvládla ještě těžší období pravděpodobné recese v příštím roce.Trussová svým přístupem odsunula do zadních lavic řadu velkých konzervativních osobností - včetně bývalého ministra zdravotnictví Sajida Javida a ministra pro vyrovnávání a bydlení Michaela Govea. Podle exministryně je pravděpodobné, že od tohoto okamžiku začnou provádět kritické zásahy. "Sajid, Rishi nebo Michael - ti neodejdou potichu," předpověděli.Zdroj v angličtině ZDE