Kolotoče za dva groše

7. 9. 2022 / Petr Haraším, Pavel Haraším

Sobotní demonstraci proti své vládě svolal premiér Fiala

Co mají společné? Hodně. Něco se totiž zjevně porouchalo, něco jsme si nepohlídali a málo udělali. Nechali jsme si kdysi dávno po Sametu nalhat, jedním fachidiotem a druhým ovarem, že se nemáme jako občané starat o to, o co se postarají oni trhem povolaní. Starat jsme se měli, hodně starat, ale nestarali. Starat jsme se měli předem, aby zadem nevylezl v budoucnu problém, který nás bude mrzet, trápit a bude stát hodně sil. Sil na nápravu, pokud bude náprava vůbec ještě možná. Problém, který kdyby se řešil, byl by nebyl. Problém, kterým si komplikujeme životy většiny ku spokojenosti pár finančních grázlů napojených na ony politické strany, co radily nestarat se. A jak to bývá v pohádkách, legendách i v životě samém, problém se objevil. A je „kurevsky“ velký.

A tak my žijeme/živoříme, už velmi dlouho, ve státě námi tvořeném, 33 let tvořeném pracující chudobou, jen pro potěchu oligarchie čistě kremelského ražení.





Havířovský kolotoč







O problémech kolotoče v Havířově se podle dostupných svědectví snad vědělo už v pátek, den před havárií. Vracely se peníze, rušily se jízdy, stěžovalo se a křičelo, nadávalo, leč vše marně. Protože v Česku stále dominuje zákon zachování zisku za každou cenu, nehledě na oběti. Točilo se tedy svobodně a podnikatelsky dál. A bílý kůň, kterému ten nebezpečný kolotoč odjakživa patří, se už teď někde určitě prohání po krajinách.





Vládní kolotoč







Na celostátní úrovni se rovněž stěžuje, pláče, prosí a slibuje a výsledek je tentýž. Čeká se, čeká se s nadšením, čeká se se strachem, protože vláda i občan najisto ví, že přijde velký pád a bude ošklivý. Průser neprůser, přeci se točí a točit se musí. ať si létají děti kolem kolotoče, hlavně když si jízdu a let zaplatily. Stejně tak si občané zaplatili, platí a platit budou i podobně porouchaný kolotoč vládní. Také se točí a také se nekontrolovatelně blíží ke katastrofě. Také z něj budou padat rodiny, lidé i děti, starci, stařenky i invalidé i slepí s hluchými. Také na dlažbu poletí. Padat hlady, zimou a choulit se ve tmě budou. Protože průser, neprůser, zákony zisku za každou cenu pro minoritního sebepitomějšího akcionáře nehledí na zmrzlé mrtvé.





A vůbec, proč jste tam i tam posílali své děti, když jste mohli předpokládat, že se kolotoč poláme? Proč žijete v tom hloupém Česku, kde mají z povinnosti k zisku nejvyšší ceny téměř za cokoli a lenivé pavouky místo ministrů? Proč jste neemigrovali? Proč žijete zde, kde má větší slovo lichvář, exekutor a kdejaké fosilní prase, než lidská poctivost, právo, zákon a slušnost?







Advokáti polámaných obětí se budou pak ptát: proč jsi, státe, nekontroloval atrakce? Proč jen jednou ročně mohl provozovatel dobrovolně hodit okem a říct, je to ok, vydělejme? Taktéž stát nekontroloval stranické kolotočové oligarchy a ti vymknutí z kontroly rozběsnili své kasičky na drobné k maximálnímu výkonu. Na úkor točících se naivních lidí věřící v demokracii.







Proč si stát milý zakázal slovo regulace? Regulace je na indexu a slušný politik ji do huby neveme, nemluví o ní, bojí se ji, má z ní strach.







Proč naopak, státe, neomezeně dotuješ ze státních peněz nejbohatší oligarchy, abys jedním vrzem lidem lhal, že není možné přidat ani stovku k podměrečné výplatě? Proč lichvaříš na absurdně vysoké inflaci? Proč státe náš ,působíš lidem bolest? Proč na místo asistenta na vysoké škole pro komunikaci se zahraničím s nutnou angličtinou a italštinou s dlouholetou praxí nutíš nabídnout výplatu 20 tisíc hrubého + stravenky a příslib nevymahatelného kariérního postupu? Se koukni do tabulek, co je dnes dlužno měsíčně zaplatit, abys tady mohl alespoň v chudé bídě žít! Proč jsi, státe milený, vybudoval systém, kde poddaní musí zaplatit vše, o co si zákony tvořící dodavatel dotovaný státem nadiktuje? Bez diskuse, bez nároku na změnu, bez naděje.







Kolotoč na Václaváku







Nechápu demonstranty za Horší Česko. Proč proboha jsou nazlobení na lenivou vládu Petra Fialy s majoritním vlivem ODS? Petr Fiala přeci zcela dobrovolně nahání nezávislým proruským seskupením: nahnědlé SPD, podivnému hnutí ANO a několika obskurním stranám (Trikolora, Přísaha, PRO, Konzervativci, Svobodní) tolik voličů, že se i v Kremlu diví a praví: „charašo, moloďci“.







Měli by Petra velebit, chválit a Putinem, jako Klause a Nohavicu, vyznamenat. Voliči smutku a zoufalství mohou být rádi za kampaně Pekarové-Svetrové, Skopečka, Pepi Síkely, Mariána Jurečky i Víta Rakušana. Tolik volební přízně, kolik svými nečiny pro Babiše a Okamuru vykonali. To by si zasloužilo řád Zlaté koblihy a řád Zapáchajícího Suši.







Státní firma ČEZ pod dohledem arogantního paexperta Stanjury českým občanům nasadí do kožichu takové ceny, že bude i soudruh lichvář nevěřícně kroutit upocenou hlavou a studem plakat do krvavých dlaní. Porouchaný kolotoč na Václavském václaváku nesvolal jakýsi v ruském chomoutu funící, v ruském Srbsku žijící a za Putina bojující Ladislav Vrabel. Demonstraci proti své vládě svolal premiér Fiala. Vrábel i Fiala naplnili ruku v ruce náměstí. Jeden, aby bylo Česku hůř a ten druhý, aby bylo Česku taky hůř. Jeden je pod vlivem ideologie Kremlu a ten druhý je pod vlivem ideologie neoliberalismu. Výsledek je bohužel navlas stejný.





A kolotoč z Lán







Ozývá se z mediální prérie varování, že chtějí u nás nám naši naši demokracii zničit. Avšak s kým, jak a proč temné síly kremelské domlouvaly na Hradě jmenování profesora Fialy premiérem této země? Tehdy v prosinci se demokracie neničila? Nikomu nebylo divné, že se kupčí v utajení? Emisar mafián Pablo Blažek prosil u agentů Kremlu, aby byl Petr Fiala jmenován. A za jmenování musela koalice kremelským zaplatit v tvrdých. Proruský kolaborant Miloš nehrabe zadarmo. Nikdy přeci nehrabal, a proč by v prosinci loňského roku začal?! Co slíbili? Co museli slíbit? Lenost a nečinnost? Slíbili český lid zahnat ještě víc a hloub do osidel bídy a utrpení, jak tomu činili v dobách panování Václava a Miloše? Museli slíbit poslušnost oligarchům? Ano, právě těm, kterým teď Chozé Síkela vnutil naše miliardy na soukromý byznys?





A proč se prý v těchto dnech staré kremelské struktury, osvědčený Zeman i jeho všichni věrní, kremelský Klaus i jeho všichni věrní, snaží odstranit smutného na odstřel určeného Fialu? Mají snad mandát z Kremlu? Z Kremlu jako Vrábel? Fakt chceme, aby vládu vedl mafián Pablo, nebo co hůř, mluvka Kuba z Hluboké tůně?







Vedoucí kolotočů, toho co se točil v Havířově a toho co se točí ve Strakovce, zanedbali, nedělali, tlampačem vyřvávali a chtěli inkasovat. Teď se na zemi v bolestech kroutí lidé, naříkají a trpí. Zatím a naštěstí neumírají. Zatím jen chroptí a třesou se!





V Havířově šlo o 20 ohrožených, v Česku pod kolotočářem z Brna jde o 10 milionů. Profesor se jen škaredně šklebí a ukazuje prstem jednou na Kreml a jednou na Babiše. Ano, Kreml nás a svět zatáhl do obrovské války. Válčí beze cti, válčí nejen zbraněmi, válčí plynem, válčí ropou, útočí lhaním, smrtí a zimou.







Ano, Babiš nás vydotoval do mrtě, ale je to váš Babiš, vašimi pravidly zhasnutých světel uvařený a usmolený Babiš. Jenže Kreml ani Babiš nás před zimou a drahými energiemi nespasí. Musíme zabrat sami v EU, sami v Česku. Zapomenout na ideologie a zabrat. Jenže, ta ideologie… !







Máme pár posledních dnů, kdy je možno ještě kolotoč zastavit, nechat lidi vystoupit a pomoci jim, jak se ostatně sluší a patří. Žvanění, signalizování a dojemné slibování už nepomohou. Obávám se, že jsme s kolotočem vyjeli na vršek tyče, až tam za horizont událostí, přičemž otáčky se neúprosně zrychlují a první nešťastníci se už dlouho neudrží. Poletí vstříc zemi. Nikoli Zemi ruské, ale Zemi české. Zemi naší. Zemi, která na své kvůli zisku pro pár firem a bank zcela zapomněla.





Kolotoč státníka







Mohl a měl premiér Fiala vystoupit na demonstraci v sobotu? Ano, mohl a měl to zkusit, vypálit tak rybník kremelské stoce. Ne, tolik odvahy nemá. Rád nabádá k odvaze ty, co nic už nemají, ale u sebe ji nehledá.







Mohl a měl premiér Fiala vzkázat lidem na demonstraci, že pořadatelé lžou a že je stát nenechá v potížích?







Mohl a měl, ale už je pozdě na slib i čin, když navíc fialovým slovům nelze uvěřit. Mohl a měl tedy alespoň premiér Fiala mlčet a neužít slov o prokremelské orientaci s kremelským vedením? To mohl, ale neudělal.







Mohl, když je ten báječný státník, přehlídnout kremelské výpary a obrátit se na své lidi, co mají strach ze zimy a hrůzu z hladu? Mohl, ale neudělal. Ukázal, že do státníka má tak daleko jako Zeman, jako Babiš, jako Fiala. Ukázal, co vlastně ukázal… ?





