Ukrajina získala zpět 1 000 kilometrů čtverečních území, říká Volodymyr Zelenskij

9. 9. 2022

čas čtení 7 minut





Ukrajinský prezident oznámil, že vojáci dobyli klíčové město Balaklija na východě země, americký ministr zahraničí navštívil Kyjiv



Ukrajina znovu dobyla více než 1 000 km2 území a přes 20 vesnic, oznámil prezident Volodymyr Zelenskij. Ukrajinští vojáci vedou protiofenzívu na jihu a východě země.



Zelenskij také ve čtvrtek pozdě večer zveřejnil video, v němž ukrajinští vojáci uvedli, že dobyli klíčové východní město Balaklija, které má 27 000 obyvatel.

Ukrajina znovu dobyla více než 1 000 kmúzemí a přes 20 vesnic, oznámil prezident Volodymyr Zelenskij. Ukrajinští vojáci vedou protiofenzívu na jihu a východě země.Zelenskij také ve čtvrtek pozdě večer zveřejnil video, v němž ukrajinští vojáci uvedli, že dobyli klíčové východní město Balaklija, které má 27 000 obyvatel.



Již dříve brigádní generál Oleksij Gromov na brífinku sdělil, že ukrajinské ozbrojené síly postoupily až o 50 km do ruských linií a že "celková rozloha území navráceného pod ukrajinskou kontrolu ve směru Charkiv a Jižní Bug činí více než 700 km2".



Gromov uvedl, že ukrajinské jednotky postoupily až o 3 km na slavjanské frontě na východě a znovu dobyly osadu Ozerne.



Je to poprvé od minulého týdne, kdy Kyjiv zveřejnil podrobnosti o své nedávné protiofenzívě. Předtím mlčel, aby neohrozil průběh operace.



Generál vyzdvihl roli bezpilotních letounů Bayraktar turecké výroby. "Nepřátelská pěchota a motorizované dělostřelecké jednotky nechráněné systémy protivzdušné obrany se stávají snadnou kořistí pro naše Bayraktary, jejichž množství se díky našim dobrovolníkům stále zvyšuje," řekl.



Vysoce postavený americký generál Mark Milley označil postup ukrajinské protiofenzívy za "stabilní" a "promyšlený" a poukázal zejména na vliv amerických vysoce mobilních dělostřeleckých raketových systémů (HIMARS) dodávaných USA při podpoře ukrajinského postupu.



"Vidíme skutečné a měřitelné úspěchy Ukrajiny při používání těchto systémů," řekl generál Milley, předseda sboru náčelníků štábů, v německém Ramsteinu. "Například Ukrajinci zasáhli HIMARSy více než 400 cílů a mělo to ničivý účinek. Ruské komunikační linky a zásobovací kanály jsou vážně napjaté. Má to přímý dopad na ruskou schopnost šířit a udržovat bojovou sílu. Ruské řízení a velení v jejich velitelství bylo narušeno a mají velké potíže se zásobováním svých sil a nahrazováním bojových ztrát."



Milley a americký ministr obrany Lloyd Austin se v Ramsteinu setkali se svými protějšky z přibližně 50 zemí, aby koordinovali vojenskou podporu Ukrajině v den, kdy americký ministr zahraničí Antony Blinken oznámil další krátkodobé i dlouhodobé dodávky zbraní v hodnotě 2,8 miliardy dolarů pro Ukrajinu a sousední státy.



Činitel amerického ministerstva zahraničí, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že americký balíček "posílí bezpečnost Ukrajiny a 18 jejích sousedů, včetně ... mnoha našich spojenců v NATO i dalších regionálních bezpečnostních partnerů".



Blinken učinil oznámení o zbrojení při nečekané návštěvě Kyjeva. Jeho příjezd, který byl zveřejněn až po jeho přistání, přišel poté, co Zelenskij, ohlásil "dobré zprávy" z válečných front.



Ve středečním večerním projevu Zelenskij uvedl "mimořádně úspěšné zásahy v oblastech, kde jsou soustředěni okupanti", a poděkoval ukrajinským dělostřeleckým jednotkám za podle něj úspěšné údery proti silám Moskvy na jihu.



Ve středu také představitel Ruskem kontrolované samozvané republiky v Doněcku potvrdil, že Ukrajina zahájila překvapivý protiútok v severovýchodní Charkovské oblasti a "obklíčila" Balakliji, východní město s 27 000 obyvateli ležící mezi Charkivem a Ruskem okupovaným Izjumem.



Americký Institut pro studium války (ISW), který boje podrobně sleduje, uvedl, že ukrajinský protiútok na východě zahnal ruské síly zpět na severní stranu řek Siverskij Doněc a Serednja Balaklijka a že Kyjiv znovu získal 400 km2 území na východě Charkivské oblasti.



Zdálo se, že ukrajinské síly také znovu dobyly Verbivku a že ruské síly možná zničily mosty, aby zabránily ukrajinským bojovníkům v jejich pronásledování, uvedla ISW.



"Přesun ruských sil z Charkiva a východní Ukrajiny na jih Ukrajiny pravděpodobně umožňuje příležitostné ukrajinské protiútoky," uvedla.



Dlouho očekávaná protiofenzíva přišla v klíčovém okamžiku konfliktu. Po měsících, kdy se osud Ukrajiny zdál být zpečetěn, když Moskva zahnala Ukrajinu do kouta v Donbasu a hrozila postupem směrem k Oděse, se zdá, že znovudobytí území ukrajinskými ozbrojenými silami pozvedlo morálku obyvatel, kteří jsou smířeni s konfliktem, který může trvat roky.



"Každý úspěch naší armády v tom či onom směru mění celkovou situaci na celé frontové linii ve prospěch Ukrajiny," řekl Zelenskij. "Čím obtížnější to budou mít okupanti, čím větší ztráty budou mít, tím lepší budou pozice našich obránců v Donbasu."



Zdá se, že ukrajinská protiofenzíva na východě nezastavila ruské bombardování města Charkov. Ve čtvrtek charkovský oblastní gubernátor Oleh Synehubov uvedl, že při ruském ostřelování v průmyslové čtvrti města zahynuli dva lidé a pět jich bylo zraněno.



Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil, generál Valerij Zálužnyj, ve středu ve vzácných veřejných komentářích zveřejněných na Ukrajině podrobně zhodnotil dosavadní průběh války a varoval před hrozbou, že Rusko na Ukrajině použije jaderné zbraně, což by vytvořilo riziko "omezeného" jaderného konfliktu s dalšími mocnostmi, jak se uvádí v názorovém článku pod jeho jménem v ukrajinské státní tiskové agentuře Ukrinform.



Zalužnyj uvedl, že "přímá hrozba" možného použití taktických jaderných zbraní Ruskem měla zásadní vliv na přijetí příslušných rozhodnutí.



"Dalším faktorem je přímá hrozba použití taktických jaderných zbraní Ruskem za určitých okolností," řekl. "Boje na území Ukrajiny již ukázaly, jak moc Ruská federace zanedbává otázky globální jaderné bezpečnosti i v případě konvenční války. Je těžké si představit, že i jaderné údery umožní Rusku zlomit vůli Ukrajiny k odporu. Hrozbu, která vznikne pro celou Evropu, však nelze ignorovat."



Ve čtvrtek zuřily těžké boje v oblastech poblíž Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině poté, co Kyjev prohlásil, že možná bude muset elektrárnu odstavit, aby se vyhnul katastrofě.



Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil ve své denní aktualizaci uvedl, že některé vesnice a obce v blízkosti elektrárny byly během 24 hodin do čtvrtečního rána silně ostřelovány z "tanků, minometů, hlavňového a raketového dělostřelectva".



Šéf MAAE Rafael Grossi, který byl ve středu v Římě na setkání s italským premiérem Mariem Draghim, řekl listu La Repubblica, že byl při návštěvě elektrárny dojat.





Na otázku, co si myslí o Vladimíru Putinovi a Zelenském, kteří ho obvinili, že neřekl, kdo nese vinu za údery na elektrárnu, Grossi odpověděl: "Být soudcem, rozhodčím mezi dvěma soupeři, není mým úkolem. Pokud by tomu tak skutečně bylo, zrušilo by to moji užitečnost jako garanta bezpečnosti jaderné elektrárny."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0