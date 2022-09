Ukrajina zahájila překvapivý protiútok v Charkovské oblasti

Doněcká lidová republika sděluje, že Balaklije je "obklíčena"

Ukrajina zahájila překvapivý protiútok v severovýchodní části Charkovské oblasti

Čintiel zastupující Ruskem kontrolovanou Doněckou lidovou republiku v úterý uvedl, že ukrajinské síly "obklíčily" Balaklii, město na východě Ukrajiny s 27 000 obyvateli ležící mezi Charkovem a Ruskem okupovaným Izjumem.



"Dnes ukrajinské ozbrojené síly po delší dělostřelecké přípravě ... zahájily útok na Balaklii," uvedl Daniil Bezsonov na Telegramu.



Analytici uvedli, že počátečním cílem ofenzívy by mohlo být město Kupjansk, klíčový silniční uzel pro ruské zásobování směřující na jih od hranic na východní Ukrajinu.



Ukrajinská armáda se k údajné ofenzívě zatím nevyjádřila.



Jeden z poradců ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Oleksij Arestovyč, v úterý večer uvedl, že v Charkovské oblasti "dochází k bleskovým změnám", a to souběžně s jižní ofenzívou v Chersonské oblasti, kterou ukrajinská armáda oznámila minulý týden.



Ve Washingtonu vysoký představitel Pentagonu uvedl, že ukrajinské síly dělají na bojišti "pomalý, ale významný pokrok".



"Uvidíme, jak se věci vyvinou," řekl náměstek ministra obrany pro politiku Colin Kahl. "Ale rozhodně si myslím, že na ukrajinské straně se teď věci na jihu vyvíjejí lépe, než je tomu na ruské straně."



Institut pro studium války (ISW), washingtonský thinktank, ve středu s odvoláním na geolokační snímky zveřejněné ukrajinskými vojáky uvedl, že ukrajinské síly pravděpodobně v úterý dobyly Verbivku (necelé 2 km severozápadně od Balaklije).



Aniž by upřesnil jakákoli místa, gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj ve středu ukrajinské televizi řekl, že "probíhá protiútok a ... naše síly se těší určitým úspěchům. Nechme to tak."



Ukrajinská armáda ve středu údajnou ofenzívu přece jen potvrdila, když prohlásila, že ukrajinská armáda sestřelila ruský vojenský letoun Suchoj Su-25 poblíž Volochiv Jaru, města vzdáleného asi 12 mil od Balaklije.



V úterý odpoledne Serhij Leščenko, poradce Zelenského, zveřejnil a později smazal tweet, že budou "skvělé zprávy od prezidenta Zelenského o protiofenzivní operaci v Charkovské oblasti". Ve svém nočním projevu se však Zelenskij o charkovské ofenzivě nezmínil a místo toho vyzval, aby lidé věnovali stejnou pozornost bojům na všech oblastech fronty.



"Je prostě nespravedlivé, když se hodně mluví o některých oblastech fronty, zatímco na jiné se jakoby zapomíná," řekl.



Ukrajina již delší dobu otevřeně hovořila o svém záměru zahájit rozsáhlou ofenzívu na jihu v Chersonské oblasti, čímž donutila Rusko převést některé své nejelitnější jednotky z východu do Chersonu.



Podle ISW se tím Ukrajině otevřely možnosti k zahájení útoků v okolí Charkova. "Rozmístění ruských sil z Charkova a východní Ukrajiny na jih Ukrajiny pravděpodobně umožňuje ukrajinské příležitostné protiútoky," napsal thinktank v úterý pozdě večer.



Rob Lee, vojenský analytik z Foreign Policy Research Institute, uvedl, že ukrajinský útok naznačuje, že ruské síly poblíž Charkova jsou pod tlakem.



"Rusko nemá v této oblasti silné rezervy, které by mohlo rychle vyslat k zacelení mezer a posílení klíčových měst. Ukrajina zde může mít početní a obrněnou převahu."



Ruská vláda ani její ministerstvo obrany se k údajné ukrajinské ofenzivě rovněž nevyjádřily.



Ruský prezident Vladimir Putin ve středu při projevu na ekonomickém fóru v dálněvýchodním ruském městě Vladivostok uvedl, že Rusko v důsledku vojenské kampaně na Ukrajině o nic nepřišlo.



Po poslední ukrajinské ofenzívě se na adresu ruských úřadů snesla kritika řady prominentních prokremelských bloggerů.



Igor Girkin, ruský ultranacionalista a bývalý vojenský velitel Ruskem podporovaných republik na východě Ukrajiny, uvedl, že předměstí Balaklije bránily špatně vybavené mobilizované jednotky z Donbasu, které "neuměly používat dostupné těžké zbraně". Dodal, že Ukrajina také přes noc převzala kontrolu nad osadou Volokhiv Yar.





Alexandr Kots, prokremelský válečný blogger, ve středu odsoudil ruské úřady za zatajování "špatných zpráv". "Je třeba začít něco dělat se systémem, kdy naše vedení nerado mluví o špatných zprávách a jeho podřízení nechtějí naštvat své šéfy," řekl.

Vyšetřovatelé poté vysledovali možnou trajektorii rakety a dospěli k závěru, že byla odpálena z jižní strany řeky Dněpr v Záporožské oblasti, což je oblast, kterou od února kontroluje Rusko.





Ve středu se také objevila nová zpráva londýnského Centra pro informační odolnost Eyes on Russia, podle níž je velmi pravděpodobné, že ruské síly ostřelovaly Ruskem okupovaný Enerhodar, satelitní město Záporožské jaderné elektrárny.Vyšetřovatelé centra rovněž ověřili již dříve zveřejněné záběry raketové střelby vedle Záporožské jaderné elektrárny - kontrolované Ruskem - a také snímky ruského vybavení v elektrárně.Vyšetřovatelé střediska geograficky lokalizovali záběry ukazující dopady ostřelování před budovou v Enerhodaru. Záběry ukázaly větší množství nečistot na levé straně kráteru, což naznačuje, že střela přišla z pravé strany, uvedla zpráva kamery.