Nezbytný výpadek proudu?

12. 9. 2022

Ať už koronavirus, Ukrajina, energetika nebo klima – politická reakce na krize naší doby je vždy stejná. Zastánci státu prosazují omezení – a zlehčují jejich destruktivní důsledky. Někteří dokonce považují lockdown a výpadky proudu za nezbytné cvičení, upozorňuje Andreas Rosenfelder. Ať už koronavirus, Ukrajina, energetika nebo klima – politická reakce na krize naší doby je vždy stejná. Zastánci státu prosazují omezení – a zlehčují jejich destruktivní důsledky. Někteří dokonce považují lockdown a výpadky proudu za nezbytné cvičení,

K čemu je povinný respirátor, který Německo připravuje na podzim, zatímco jinde, například v New Yorku, se dokonce ruší v metru? Koneckonců chybí vědecké důkazy o tom, že povinnost státu nosit roušky něco udělá.

Sociolog Armin Nassehi nedávno v Süddeutsche Zeitung předložil argument pro povinný respirátor, který nemá nic společného s koronavirem: Zacházení s maskou bychom měli chápat jako "podobenství o tom, jak drastickým výzvám se budeme v budoucnu věnovat – myslete na energetickou krizi, změnu klimatu a geostrategické otázky". Nassehi otevřeně přiznal, že hrozba, kterou virus představuje, je již dlouho druhořadá a přijetí opatření je spíše symbolicky důležité: "Většina obav se pravděpodobně netýká pandemie, ale spíše způsobu řešení, který se stává viditelný. v pandemii s kolektivními výzvami."

Jsou to pouze oběti pro vyšší účely

To je silné "čtení"! Koronavirová omezení jsou tedy pouze cvičením pro budoucí krize, konkrétně: Pro možná ještě brutálnější omezení plynoucí z ukrajinské, energetické a klimatické krize. Nassehi shrnuje argument, který byl rozšířený od začátku pandemie. Ostatně neskrývané nadšení bylo z levicově-liberální inteligence cítit už na jaře 2020: No, pojďme na to! Pokud dokážeme přes noc zastavit ekonomický a společenský život kvůli respiračnímu onemocnění, budeme to moci udělat i v budoucnu, abychom překonali kapitalistickou logiku růstu!

Dnes se zdá, že vyhlídka na energetické odstávky a povinné výpadky proudu u některých sociálních technokratů vyvolává přinejmenším tajnou radost. I ta nejtvrdší omezení pro ně mají hlubší význam, protože nás cvičí k nezbytným obětem – a protože naše oběti slouží vyšším účelům, ať už jde o ochranu před infekcí, ochranu klimatu nebo, jak to překvapivě technicky vyjádřil Nassehi s ohledem na Ukrajinu, "geostrategické" cíle.

Výsměch starostem druhých

Tento argument je fatální. Důvody pro vládní omezení se zdají být zaměnitelné a svévolné – a posiluje dojem, který mnozí občané mají, že jde o "zanedbání, kontrolu a dirigismus", což Nassehi samozřejmě popírá. Ve skutečnosti žádný sociolog, který si na cestu od dveří ke stolu v restauraci nasadí masku FFP2, nechrání zdraví svých spoluobčanů a ani sebe. Pro restauratéra, který prošel několika výlukami a má příšerné účty za elektřinu, obnovená povinnost kontrolovat roušky či očkovací průkazy však může znamenat konec ekonomiky.

A nikdo neukončí válku na Ukrajině kratší sprchou nebo ztlumením topení po vzoru Roberta Habecka – i když to tvrdí politická hesla "Ochlazením za mír" a "Ochlazením za svobodu", která jsou v teplém jaru populární. A konečně, klima se nezachrání, pokud energetická omezení ohrozí ekonomický základ liberální demokracie a tím vlastně "základy společenského řádu", i když Nassehi, profesor v Mnichově, má pro takové obavy jen výsměch.

Je to poplašný signál, že stát a jeho zastánci dovedou myslet pouze na stejnou odpověď na koronavirus, Ukrajinu a změnu klimatu: Prosazují dalekosáhlá omezení – a zlehčují jejich destruktivní důsledky. Politika, která se ke svým občanům chová nikoli jako k samostatným subjektům, ale jako k obtížně vychovatelným objektům, však v krizi nemá šanci.

Zdroj v němčině: ZDE

