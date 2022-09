Nesmyslnost mimořádné valorizace důchodů ukazuje na vážné problémy ve schopnost dohlédnout důsledků státních opatření

8. 9. 2022 / Filip Pertold

Na Twitteru a jinde se lidé pohoršují nad mimořádnou valorizací důchodů, která procentně (!!!) pomáhá více lidem s vyššími důchody. Viz tabulka. To samozřejmě u kompenzace cenových šoků nedává smysl, protože na chudý inflace dopadá hůře. Žádná, ani pravicová, vláda, by to takto dobrovolně nevymyslela.





Víte proč to tak je? Protože nikdy nikoho nenapadlo u tohoto pravidla, že se ten vzoreček použije. A víte proč to nikoho nenapadlo v roce 2011, když se to zavedlo? Protože se nedělá uvnitř státní správy vyhodnocování všech možných parametrů sociálního a daňového systému. Tento vzoreček někde leží, ale nikdo si ho nevšímá a pak se dozvíme, když se použije.. Technicky jde o to, že se mimořádně valorizuje jen procentní výměra a ne základní výměra. To zní jako málo sexy téma, jenže důsledek je pár desítek miliard navíc, obrovská frustrace lidí, chudý budou ještě chudší a hledání cesty pomoci chudym domácnostem bude pokračovat.





Kdyby stát zaplatil ročně 100 milionů za analytiky kteří budou permanentně propočítávat dopady všech možných koeficientů, pravidel atd., máme to jako společnost za měsíc zpět...





