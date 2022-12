Hlášení o důsledcích neprofesionální politiky v Česku

Valorizace důchodů svázaná s inflací a rozdíly v ochraně různých skupin obyvatel

15. 12. 2022 / Filip Pertold

čas čtení 1 minuta

Má se to měnit ad hoc a říct, pojďme ušetřit pár desítek miliard a valorizovat jen o 2/3 inflace, což by chtěl třeba pan Kalousek?

Napíšu zde něco o valorizacích důchodů a Kalouskovi. Pravidlo, že důchodcům se plně kompenzuje inflace do důchodů, je zde cca 27 let, a to v různých modifikacích. Nikoho nikdy, a to ani předchozí důchodové komise, nenapadlo tento koncept měnit. Ano vytvářel se systém mimořádných valorizací v roce 2008, který je podivný. Nicméně lednové valorizace zde byly vždy a nikdo nikdy nezpochybňoval, že v tom má být celá inflace. Nyní se ukazuje, že to je hodně drahá sranda, když nominální mzdy rostou o devět procentních bodů méně než inflace. Má se to měnit ad hoc a říct, pojďme ušetřit pár desítek miliard a valorizovat jen o 2/3 inflace, což by chtěl třeba pan Kalousek?

Je to hodně o politickém rozhodnutí, ale ten politický závazek zněl vždy docela dost jasně, budeme vám kompenzovat inflaci (nechme stranou způsob) a nikdo nikdy to nezpochybňoval, ani ta nejpravicovější vláda, která zde kdy byla. Takže by se to opravdu muselo hodně dobře politicky odůvodnit, proč teď to změnit, když je situace, jaká je.